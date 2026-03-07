SDP:n Perholehto: Suostumuksettomat seksuaaliset ”deepfaket” kiellettävä
8.3.2026 11:17:45 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Alkuvuoden puhutuimpia tekoälyilmiöitä oli Elon Muskin Grok-tekoäly, jolla ympäri maailman tuotettiin seksuaalissävytteistä ja suostumuksetonta materiaalia erityisesti naisista ja jopa lapsista. SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii, että Suomi pistää kaiken vaikutusvaltansa peliin EU:ssa ja ottaa tavoitteeksi ajaa seksuaaliset suostumuksettomat syväväärennökset tekoälyasetukseen uudeksi, yksiselitteisesti kielletyksi kategoriaksi.
– Tutkimusten mukaan jopa yli 90 prosenttia suostumuksettomien seksuaalisten syväväärennösten uhreista on naisia. En keksi yhtäkään hyvää syytä sille, miksi näin pitäisi saada tapahtua. Yksi konkreettinen teko uhrien suojaamiseksi olisi lisätä suostumuksettomat seksuaaliset deepfaket kokonaisuudessaan EU:n tekoälyasetuksessa kiellettyjen käytäntöjen listalle, Perholehto ehdottaa.
– Muutokselle on nyt erityisen otollinen aika; onhan pääministeripuolue kokoomuksella myös oma komissaari Virkkunen, Perholehto jatkaa.
EU-komissio on käynnistänyt virallisen tutkinnan X-palvelussa toimivasta Grok-tekoälystä. Komission linjaa tulkittu niin, että se vaatisi yhtiötä muuttamaan toimintatapoja tai määräisi sakkoja. Perholehto kantaa huolta siitä, jätetäänkö riittävän selkeät eettiset pelisäännöt asettamatta.
– Grok on vain yksi tekoäly muiden joukossa. Jos keskitymme sakottamaan yksittäisiä alustoja jälkikäteen, seuraava malli tekee saman heti perässä. Siksi tarvitaan ennakoivaa sääntelyä, joka kieltää alustoja edes mahdollistamasta näiden sisältöjen luominen jo alkuunsa, hän painottaa.
EU-ulottuvuuden lisäksi Perholehto muistuttaa myös kansallisten toimien tarpeesta. Kirjallisessa kysymyksessään 19.9.2025 hän haastoi hallitusta digitaalisen väkivallan torjumisesta. Hänen mukaansa ilmiö on Suomessa edelleen huonosti tunnistettu sekä rikoksena että väkivallan muotona.
– Digitaalinen väkivalta jää vakavissakin tapauksissa usein tunnistamatta tekijöiltä, kohteilta ja myös viranomaisilta. Tämä heikentää uhrien oikeusturvaa ja normalisoi vakavaa väkivaltaa. Vaarassa eivät ole vain aikuiset tai julkkikset, vaan aivan kaikenikäiset tavalliset ihmiset, Perholehto korostaa.
Perholehto korostaa myös uhrien tukipalveluiden merkitystä.
– Liian usein vastuu todistusaineiston keruusta sysätään uhrille tai tutkintaa makuutetaan. Tiedossa on sekin, että esitutkintapöytäkirjojen laadussa ja uhrien kohtaamisen taidoissa on hajontaa. Kaiken kukkuraksi uhrit joutuvat usein itse tekemään heistä generoidun materiaalin alasottopyyntöjä eri alustoille ja altistuvat samalla muulle niillä olevalle sisällölle, Perholehto jatkaa.
– Uhrien on saatava selkeä viesti: et ole yksin. Apua ja tukea on oltava saatavilla, eikä häpeä tai vastuu saa koskaan kaatua uhrin harteille.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Kuvat
