Edith Piafin elämästä kertova menestysshow nähdään syksyllä viidellä eri paikkakunnalla
11.3.2026 12:47:58 EET | Sunborn Events | Tiedote
Ranskalainen katsojamenestys Piaf! The Show saapuu Suomeen jälleen lokakuussa. Gil Marsallan ohjaama musiikkispektaakkeli on kunnianosoitus Ranskan kaikkien aikojen arvostetuimmalle laulajalle Edith Piafille. Tällä kertaa esitys nähdään peräti viidellä paikkakunnalla Turussa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Oulussa ja Kuopiossa. Esityksen tuovat Suomeen Sunborn Events ja Hollstenevents.
Piafin ajattomat chansonit ovat koskettaneet yleisöä sukupolvesta toiseen. Esimerkiksi vuonna 1949 sävelletty Hymne à l'amour, Hymni rakkaudelle, liikutti syvästi koko maailmaa Pariisin olympiakisojen avajaisissa Céline Dionin tulkitsemana.
Piaf! The Show on nähty Suomessa vuosina 2023 ja 2025, jolloin se myi loppuun niin Musiikkitalon kuin Savoy-teatterin useana iltana peräkkäin. Nyt Edith Piafin 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnistynyt maailmankiertue saapuu Suomeen 15.–23. lokakuuta, ja esityksiä nähdään yhteensä yhdeksän.
Tarina Pariisin varpusesta
Piaf! The Show on vuosikymmenen menestynein ranskalaisshow, joka kertoo Pariisin varpusen uskomattoman elämäntarinan hänen unohtumattomien laulujensa kautta. Tragedioiden ja intohimoisten rakkaussuhteiden sävyttämä elämä vei Edith Piafin slummeista parrasvaloihin, ja uran varrella syntyivät ikoniset kappaleet kuten La vie en rose, Non, je ne regrette rien, La foule sekä Padam padam.
Esityksessä Piafin lauluja tulkitsee maailmanlaajuisesti ylistetty, upeaääninen ranskalaislaulaja Nathalie Lermitte, jota pidetään ansaitusti kaikkien aikojen parhaana Piaf-tribuuttitaiteilijana.
Yli miljoona katsojaa
Ohjaaja Gil Marsallan suunnitteleman ja luotsaaman Piaf! The Show on kiertänyt maailmalla vuodesta 2015 asti ja sen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä yli 70 maassa. Esitys on muun muassa myynyt loppuun legendaarisen Carnegie Hallin New Yorkissa ja Olympia-teatterin Pariisissa.
– Piaf! The Show on hurmannut suomalaisyleisön aiemmilla vierailuillaan, ja uskomaton Nathalie Lermitte on saanut katsojat suorastaan syömään kädestään upeilla tulkinnoillaan. Olemme todella iloisia, että voimme tuoda tämän ainutlaatuisen esityksen nyt entistä useamman suomalaisen nähtäväksi, iloitsee Sunborn Events Oy:n kehitysjohtaja Juha Leinonen.
Esitykset:
- to 15.10. klo 19 Logomo, Turku
- pe 16.10. klo 19 Savoy-teatteri, Helsinki
- la 17.10. klo 14 & 19 Savoy-teatteri, Helsinki
- su 18.10. klo 14 Savoy-teatteri, Helsinki
- ti 20.10. klo 19 Verkatehdas, Hämeenlinna
- ke 21.10. klo 19 Madetojan sali, Oulu
- to 22.10. klo 19 Madetojan sali, Oulu
- pe 23.10. klo 19 Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
Esityksen kesto väliaikoineen on noin kaksi tuntia.
Liput tulevat myyntiin maanantaina 16. maaliskuuta klo 10 Lippu.fi:ssä.
Yhteyshenkilöt
Soila TuomainenViestintäpäällikköSunborn GroupPuh:+358 44 55 66 286soila.tuomainen@sunborn.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Events
Minnen ja Essi Avellanin yhteistyöstä syntyi samppanja- ja viiniklubi Helsinkiin19.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Helsinkiin on perustettu uusi samppanja- ja viiniklubi, jonka kasvona ja kouluttajana toimii samppanjan huippuasiantuntija ja Master of Wine Essi Avellan. Minne Champagne & Wine Club toimii Eteläesplanadilla sijaitsevan Minne-ravintolan yhteydessä.
Ranskalaista musiikkia ylistävä katsojamenestys saapuu Suomeen helmikuussa26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Sunborn Events ja Hollstenevents tuovat helmikuussa Suomeen kansainvälisesti ylistetyn Paris! The Show -musiikkispektaakkelin. Esitys jatkaa kahtena vuonna Suomessa loppuunmyydyn Piaf! The Show’n menestystarinaa. Ainutlaatuinen ranskalaisshow nähdään 11.–15. helmikuuta Turussa, Tampereella ja Helsingissä.
Den populära norska sopranen Sissel Kyrkjebö till Helsingfors i maj11.12.2024 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Norges mest kända sångerska, sopranen Sissel Kyrkjebö, uppträder i vår i Helsingfors när turnén Snart är det sommer når Finlandiahuset lördagen den 10 maj.
Huippusuosittu norjalaissopraano Sissel Kyrkjebö toukokuussa Helsinkiin11.12.2024 09:00:00 EET | Tiedote
Norjan tunnetuin laulaja, sopraano Sissel Kyrkjebö konsertoi keväällä Helsingissä, kun Kesän kynnyksellä -konserttikiertue saapuu Finlandia-talolle lauantaina 10. toukokuuta.
Aina ajankohtainen Piaf hurmaa helmikuussa Savoy-teatterissa21.8.2024 10:36:42 EEST | Tiedote
Viime vuonna Musiikkitalon loppuunmyynyt ranskalainen Piaf! The Show palaa Helsinkiin jälleen helmikuussa 2025. Gil Marsallan ohjaama musiikkispektaakkeli on kunnianosoitus Ranskan kaikkien aikojen arvostetuimmalle laulajalle Edith Piafille, jonka kappaleet koskettavat ihmisiä yhä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme