Edith Piafin elämästä kertova menestysshow nähdään syksyllä viidellä eri paikkakunnalla

Piafin ajattomat chansonit ovat koskettaneet yleisöä sukupolvesta toiseen. Esimerkiksi vuonna 1949 sävelletty Hymne à l'amour, Hymni rakkaudelle, liikutti syvästi koko maailmaa Pariisin olympiakisojen avajaisissa Céline Dionin tulkitsemana.

Piaf! The Show on nähty Suomessa vuosina 2023 ja 2025, jolloin se myi loppuun niin Musiikkitalon kuin Savoy-teatterin useana iltana peräkkäin. Nyt Edith Piafin 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnistynyt maailmankiertue saapuu Suomeen 15.–23. lokakuuta, ja esityksiä nähdään yhteensä yhdeksän.

Tarina Pariisin varpusesta

Piaf! The Show on vuosikymmenen menestynein ranskalaisshow, joka kertoo Pariisin varpusen uskomattoman elämäntarinan hänen unohtumattomien laulujensa kautta. Tragedioiden ja intohimoisten rakkaussuhteiden sävyttämä elämä vei Edith Piafin slummeista parrasvaloihin, ja uran varrella syntyivät ikoniset kappaleet kuten La vie en rose, Non, je ne regrette rien, La foule sekä Padam padam.

Esityksessä Piafin lauluja tulkitsee maailmanlaajuisesti ylistetty, upeaääninen ranskalaislaulaja Nathalie Lermitte, jota pidetään ansaitusti kaikkien aikojen parhaana Piaf-tribuuttitaiteilijana.

Yli miljoona katsojaa

Ohjaaja Gil Marsallan suunnitteleman ja luotsaaman Piaf! The Show on kiertänyt maailmalla vuodesta 2015 asti ja sen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä yli 70 maassa. Esitys on muun muassa myynyt loppuun legendaarisen Carnegie Hallin New Yorkissa ja Olympia-teatterin Pariisissa.



– Piaf! The Show on hurmannut suomalaisyleisön aiemmilla vierailuillaan, ja uskomaton Nathalie Lermitte on saanut katsojat suorastaan syömään kädestään upeilla tulkinnoillaan. Olemme todella iloisia, että voimme tuoda tämän ainutlaatuisen esityksen nyt entistä useamman suomalaisen nähtäväksi, iloitsee Sunborn Events Oy:n kehitysjohtaja Juha Leinonen.

Esitykset:

to 15.10. klo 19 Logomo, Turku

pe 16.10. klo 19 Savoy-teatteri, Helsinki

la 17.10. klo 14 & 19 Savoy-teatteri, Helsinki

su 18.10. klo 14 Savoy-teatteri, Helsinki

ti 20.10. klo 19 Verkatehdas, Hämeenlinna

ke 21.10. klo 19 Madetojan sali, Oulu

to 22.10. klo 19 Madetojan sali, Oulu

pe 23.10. klo 19 Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio

Esityksen kesto väliaikoineen on noin kaksi tuntia.

Liput tulevat myyntiin maanantaina 16. maaliskuuta klo 10 Lippu.fi:ssä.

Tapahtuman verkkosivut