Alex Eklundin tehot liikaa OLS:lle

OLS:n karattua maalin edestä syntyneillä osumilla kahden maalin johtoon Alex Eklund taituroi komean kavennuksen ja syötti ylivoimalla Veikko Paajasen tasoituksen. Aaro Haverinen nosti oululaiset vielä kerran edelle, mutta kolmas erä oli taas Eklundin näytöstä., Hän tarjoili Paajaselle jälleen paikan tasoitukseen, ampaisi takatolpalle nostamaan isännät johtoon Eero Jalon nappisyötöstä ja vielä päätti 2–0-hyökkäyksen voittomaaliksi jääneeseen 5–3-osumaan. OLS venyi enää Riku Ruonakankaan lohtukavennukseen. Ottelun erikoisuuksiin kuuluivat myös TPS:ltä OLS:n haastojen seurauksena hylätyt kaksi maalia.

Päivän voitto nosti TPS:n sarjassa seitsemänneksi ohi EräViikinkien.

F-liigan miesten sarja jatkuu ensi perjantaina otteluilla TPS–Nurmon Jymy ja Westend Indians–FBC Turku.