Alex Eklundin tehot liikaa OLS:lle

8.3.2026 18:14:05 EET | Fliiga | Tiedote
Alex Eklund pörräsi hirmuisessa vireessä, kun TPS kaatoi F-liigan sunnuntain ainoassa ottelussa kotonaan OLS:n 5-4. Hyökkääjä laukoi joukkueensa maaleista kolme ja syötti kaksi.
OLS:n karattua maalin edestä syntyneillä osumilla kahden maalin johtoon Alex Eklund taituroi komean kavennuksen ja syötti ylivoimalla Veikko Paajasen tasoituksen. Aaro Haverinen nosti oululaiset vielä kerran edelle, mutta kolmas erä oli taas Eklundin näytöstä., Hän tarjoili Paajaselle jälleen paikan tasoitukseen, ampaisi takatolpalle nostamaan isännät johtoon Eero Jalon nappisyötöstä ja vielä päätti 2–0-hyökkäyksen voittomaaliksi jääneeseen 5–3-osumaan. OLS venyi enää Riku Ruonakankaan lohtukavennukseen. Ottelun erikoisuuksiin kuuluivat myös TPS:ltä OLS:n haastojen seurauksena hylätyt kaksi maalia.
Päivän voitto nosti TPS:n sarjassa seitsemänneksi ohi EräViikinkien.
F-liigan miesten sarja jatkuu ensi perjantaina otteluilla TPS–Nurmon Jymy ja Westend Indians–FBC Turku.
Classic kunnioitti lajilegenda Katriina Saarista kotivoitolla7.3.2026 20:58:07 EET | Tiedote
F-liigan naisten illan ikimuistoisin hetki koettiin Lempäälässä, jossa Classic juhlisti kotiotteluaan SSRA:ta vastaan jäädyttämällä lajilegenda Katriina Saarisen pelinumeron 28. Tapaus on Classicin seurahistoriassa ensimmäinen.
Liigamestari sarjakärkeen kotivoitolla cupvoittajasta7.3.2026 20:24:40 EET | Tiedote
F-liigan hallitseva mestari Oilers jatkaa taistelua runkosarjan voitosta kaadettuaan tänään kotonaan cupmestari SPV:n 6-5. Oilers nousi ykköseksi pisteellä ohi Classicin, jolla on yksi ottelu enemmän pelaamatta.
Ero säilyi pisteessä, kun KrP ja SPV voittivat vieraissa6.3.2026 21:50:16 EET | Tiedote
F-liigan miesten kolmannesta sijasta kisaavat Nokian KrP ja SPV jatkavat pisteen erolla nokialaisten hyväksi. Perjantain otteluissa KrP kaatoi vieraissa FBC Turun 7-3 ja tuore cupmestari SPV samoin vieraissa Westend Indiansin 6-2.
Tuore cupmestari urakoi täydet liigapisteet2.3.2026 21:10:55 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarja jatkui tänään kahdella ottelulla. Seinäjoen Peliveljet kaatoi lakeuden derbyssä 823 katsojan edessä Nurmon Jymyn 9-7 ja Classic murjoi vieraissa LASBia 13-4.
ÅIF vei jumbofinaalin vasta rangaistuslaukauksilla28.2.2026 20:04:07 EET | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa pelattiin lauantaina viisi ottelua, joista tärkein oli PSS:n ja ÅIF:n jumbofinaali. ÅIF voitti rangaistuslaukauksilla 3-2 mutta sai vastustajaansa kiinni vain pisteellä. Siten ÅIF on kaksi kierrosta ennen runkosarjan loppua suoran putoajan paikalla vielä kolme pistettä porvoolaisia jäljessä.
