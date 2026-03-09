Uusi maksuton palvelu ensimmäistä lastaan odottaville
9.3.2026 09:56:27 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Ekavauva-palvelu käynnistyy maalis-huhtikuun aikana. Palvelu on aluksi saatavilla Pohjanmaan hyvinvointialueen keskisellä ja eteläisellä alueella ja myöhemmin koko Pohjanmaalla.
Uusi elämäntilanne voi herättää monia kysymyksiä niin odotusaikana kuin vauva-arjen alkaessa. Ekavauva-palvelun tavoitteena on vastata vanhempien kysymyksiin ja tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ilman paineita.
– Kun perhe saa tukea ennaltaehkäisevästi, pienet huolet eivät kasaannu, lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Anu Nyman kertoo.
Ekavauva-palvelu sisältää kolme lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajan käyntiä. Hoitaja käy perheen luona ensimmäisen kerran raskauden loppuvaiheessa. Seuraavat kaksi käyntiä sovitaan neljän kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.
Tukea tulevaan
Ensimmäisellä käynnillä vanhemmat saavat tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta sekä muista lähialueen lapsiperheille suunnatuista palveluista kuten erilaisista kohtaamispaikoista.
Tulevien vanhempien kanssa pohditaan omia tuntemuksia tulevasta vauvasta, vanhemman roolista ja siihen liittyvästä elämänmuutoksesta.
– Puhuminen ammattilaisen kanssa voi auttaa jäsentämään ajatuksia ja tunteita. Kun ilot, pelot ja epävarmuudet saa sanoittaa turvallisessa ilmapiirissä, paineet usein kevenevät ja samalla voi nousta esiin erilaisia kysymyksiä ja näkökulmia, Nyman kuvailee.
Lisäksi keskustellaan tulevasta synnytyksestä ja minkälaisia tarvikkeita olisi hyvä olla valmiina, jotta vauvan hoito olisi mahdollisimman sujuvaa.
Käytännön apua ja neuvoja
Toisella ja kolmannella käynnillä hoitaja opastaa vanhempia vauvan hoitoon liittyvissä asioissa sen mukaan, missä asioissa vanhemmat toivovat vinkkejä. Yhdessä voidaan esimerkiksi harjoitella kylvettämistä, kokeilla eri imetysasentoja tai keskustella uniasioista.
– Hoitajat eivät tule arvioimaan tai arvostelemaan perhettä, vaan heidän tehtävänsä on olla rinnalla kulkijoita ja tukijoita. Kotikäyntiä varten ei tarvitse siivota tai valmistella mitään. Tärkeintä on, että perhe voi olla omana itsenään, Nyman tarkentaa.
Hoitaja voi lisäksi lähteä yhdessä vanhemman kanssa tutustumaan lähialueen lapsiperheiden palveluihin ja kohtaamispaikkoihin.
Vanhemmat voivat hyödyntää tarvittaessa ajan myös lepäämiseen hoitajan huolehtiessa lapsesta käynnin ajan.
– Haluamme, että palvelu vastaa juuri siihen tarpeeseen, joka perheellä sillä hetkellä on. Se voi tarkoittaa käytännön neuvoja, hetken hengähdystaukoa tai rohkaisua arjen keskelle. Vaikka erityisiä huolia ei olisikaan, tuki voi silti tuoda varmuutta ja helpottaa uuden elämäntilanteen alkua, Nyman sanoittaa.
Saat lisätietoja Ekavauva-palvelusta neuvolakäynnilläsi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä kotipalveluun:
- Vaasa ja Laihia, puh. 040 483 6487
ma–to klo 8.30–13 ja pe klo 8.30–11
- Muut kunnat, puh. 040 483 6492
ma-to klo 9–13 ja pe klo 9–11
Yhteyshenkilöt
Anu NymanPalveluyksikön päällikkö, lapsiperheiden kotipalveluPuh:040 483 6471anu.nyman@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Ny avgiftsfri tjänst för dem som väntar sitt första barn9.3.2026 09:57:38 EET | Pressmeddelande
Första barnet-tjänsten som lanseras i mars–april kommer till en början att erbjudas i välfärdsområdets mellersta och södra område och senare i hela Österbotten.
Österbottens välfärdsområde och Vasa stad utmanar alla arbetsgivare att erbjuda unga jobb och en tro på framtiden3.3.2026 13:15:00 EET | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde och Vasa stad utmanar alla arbetsgivare i Österbotten och i hela Finland att erbjuda unga och unga vuxna fler sommarjobb än vad de hade planerat att göra i år. Unga behöver nu positiva framtidsutsikter. Till och med korta arbetserfarenheter kan hjälpa unga att få arbete i fortsättningen.
Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan kaupunki haastavat kaikki työnantajat tarjoamaan nuorille töitä ja luottamusta tulevaisuuteen3.3.2026 13:15:00 EET | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan kaupunki haastavat kaikki Pohjanmaan ja koko Suomen työnantajat tarjoamaan tänä vuonna enemmän kesätyöpaikkoja nuorille ja nuorille aikuisille kuin oli suunnitelmissa. Nuoret tarvitsevat nyt positiivisia näkymiä tulevaisuuteen. Jo lyhytkin työkokemus auttaa nuorta jatkossa työllistymään.
Inbjudan till medietillfälle: Österbottens välfärdsområde & Vasa stad - utmaning2.3.2026 11:15:00 EET | Pressinbjudan
Österbottens välfärdsområde och Vasa stad utmanar alla arbetsgivare i Österbotten och i hela Finland att erbjuda unga och unga vuxna fler sommarjobb än vad de hade planerat att göra i år. Unga behöver nu positiva framtidsutsikter. Även korta arbetserfarenheter kan hjälpa unga att få arbete i fortsättningen.
Mediakutsu, Pohjanmaan hyvinvointialue & Vaasan kaupunki - haaste2.3.2026 11:15:00 EET | Kutsu
Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan kaupunki haastavat yhdessä kaikki Pohjanmaan ja koko Suomen työnantajat tarjoamaan tänä vuonna enemmän kesätyöpaikkoja nuorille ja nuorille aikuisille kuin oli suunnitelmissa. Nuoret tarvitsevat nyt positiivisia näkymiä tulevaisuuteen. Jo lyhytkin työkokemus auttaa nuorta jatkossa työllistymään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme