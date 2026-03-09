Uusi maksuton palvelu ensimmäistä lastaan odottaville

Uusi elämäntilanne voi herättää monia kysymyksiä niin odotusaikana kuin vauva-arjen alkaessa. Ekavauva-palvelun tavoitteena on vastata vanhempien kysymyksiin ja tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ilman paineita.

– Kun perhe saa tukea ennaltaehkäisevästi, pienet huolet eivät kasaannu, lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Anu Nyman kertoo.

Ekavauva-palvelu sisältää kolme lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajan käyntiä. Hoitaja käy perheen luona ensimmäisen kerran raskauden loppuvaiheessa. Seuraavat kaksi käyntiä sovitaan neljän kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Tukea tulevaan

Ensimmäisellä käynnillä vanhemmat saavat tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta sekä muista lähialueen lapsiperheille suunnatuista palveluista kuten erilaisista kohtaamispaikoista.

Tulevien vanhempien kanssa pohditaan omia tuntemuksia tulevasta vauvasta, vanhemman roolista ja siihen liittyvästä elämänmuutoksesta.

– Puhuminen ammattilaisen kanssa voi auttaa jäsentämään ajatuksia ja tunteita. Kun ilot, pelot ja epävarmuudet saa sanoittaa turvallisessa ilmapiirissä, paineet usein kevenevät ja samalla voi nousta esiin erilaisia kysymyksiä ja näkökulmia, Nyman kuvailee.

Lisäksi keskustellaan tulevasta synnytyksestä ja minkälaisia tarvikkeita olisi hyvä olla valmiina, jotta vauvan hoito olisi mahdollisimman sujuvaa.

Käytännön apua ja neuvoja

Toisella ja kolmannella käynnillä hoitaja opastaa vanhempia vauvan hoitoon liittyvissä asioissa sen mukaan, missä asioissa vanhemmat toivovat vinkkejä. Yhdessä voidaan esimerkiksi harjoitella kylvettämistä, kokeilla eri imetysasentoja tai keskustella uniasioista.

– Hoitajat eivät tule arvioimaan tai arvostelemaan perhettä, vaan heidän tehtävänsä on olla rinnalla kulkijoita ja tukijoita. Kotikäyntiä varten ei tarvitse siivota tai valmistella mitään. Tärkeintä on, että perhe voi olla omana itsenään, Nyman tarkentaa.

Hoitaja voi lisäksi lähteä yhdessä vanhemman kanssa tutustumaan lähialueen lapsiperheiden palveluihin ja kohtaamispaikkoihin.

Vanhemmat voivat hyödyntää tarvittaessa ajan myös lepäämiseen hoitajan huolehtiessa lapsesta käynnin ajan.

– Haluamme, että palvelu vastaa juuri siihen tarpeeseen, joka perheellä sillä hetkellä on. Se voi tarkoittaa käytännön neuvoja, hetken hengähdystaukoa tai rohkaisua arjen keskelle. Vaikka erityisiä huolia ei olisikaan, tuki voi silti tuoda varmuutta ja helpottaa uuden elämäntilanteen alkua, Nyman sanoittaa.

Saat lisätietoja Ekavauva-palvelusta neuvolakäynnilläsi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä kotipalveluun:



