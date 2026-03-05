Sosiaalisen median algoritmit muovaavat nuorten eurooppalaisten maailmankuvaa - selvitys valottaa somen toimintalogiikkaa
10.3.2026 05:29:25 EET | Sitra | Tiedote
Sosiaalisen median algoritmit suosivat viihteellistä ja sensaatiohakuista poliittista sisältöä, osoittavat brittiläiset huippututkijat. Vallitsevana yhteiskunnallisena sisältönä se luo ympäristön, jossa rakentavan kansalaiskeskustelun käyminen on hankalaa.
Sosiaalisen median algoritmit muokkaavat nuorten eurooppalaisten informaatioympäristöä tavoilla, joita he ei eivät näe eivätkä voi hallita. Se altistaa vinoutuneelle, tunnepitoiselle ja sensaatiohakuiselle poliittiselle sisällölle, joka voi heikentää demokraattista osallistumista.
Tiedot ilmenevät Sitran, Behavioural Insights Teamin ja Bondatan tekemästä tuoreesta Algoritmit ja demokratia -selvityksestä, joka osoittaa myös, että joka toinen eurooppalainen nuori aikuinen tuntee pettymystä, pelkoa, vihaa tai surua kohdatessaan poliittisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Tulos oli samankaltainen kaikissa tutkituissa maissa: Suomessa, Ranskassa ja Romaniassa.
Sosiaalisen median alustat ovat nopeasti nousseet digitaalisen aikakauden keskeisiksi tiedonlähteiksi ja keskusteluareenoiksi.
“Alustat eivät kuitenkaan ole neutraaleja tiedonvälittäjiä, vaan ne ohjaavat kansalaiskeskustelua, ihmisten käyttäytymistä ja tunteita läpinäkymättömien algoritmien avulla”, Sitran kansainvälisen toiminnan johtaja Kristo Lehtonen sanoo.
Sitra pyrkii suojelemaan ja uudistamaan eurooppalaista demokratiaa. Siksi se halusi valottaa sitä, miten alustojen algoritmit tarjoilevat poliittista sisältöä nuorille eurooppalaisille ja suositella ratkaisuja, joilla digitaalinen julkinen keskusteluareena voidaan tehdä turvallisemmaksi demokratialle ja käyttäjille. Algoritmit ja demokratia -selvitys jatkaa Sitran aiempaa työtä digivallan, eli dataan ja digitaalisiin teknologioihin perustuvan vallankäytön, ymmärtämiseksi.
Poliittista vinoumaa ja sensaatiohakuisuutta
Selvityksessä on tehty ja yhdistetty kaksi tutkimusta:
- Ensimmäisen tutkimuksen toteutti arvostettu kansainvälinen tutkimuslaitos Behavioural Insights Team (BIT). BIT loi selvitystä varten 18–24-vuotiaita avatareja eli virtuaalihahmoja Tiktokiin, Instagramiin ja X:ään ja tutki sitä, millaista poliittista sisältöä algoritmit suosittelevat avatareille Suomessa, Romaniassa ja Ranskassa. Avatarit kohtasivat testien aikana somessa yhteensä 1 719 poliittista julkaisua, jotka tutkijat luokittelivat.
- Toinen tutkimus on suomalaisen Bondatan tekemä kyselytutkimus samoissa maissa asuville 18–29-vuotiaille. Kyselyllä selvitettiin muun muassa sitä, millaisia tunteita sosiaalisen median sisällöt eurooppalaisissa nuorissa aikuisissa herättävät.
Tutkimuksen aikana BIT:n luomat avatarit kohtasivat sosiaalisen median alustoilla keskimäärin selvästi enemmän oikeistolaista sisältöä kuin vasemmistolaista tai keskustalaista sisältöä. Näin tapahtui myös silloin, kun avatarit ilmaisivat olevansa kiinnostuneita vasemmistolaisesta politiikasta. Kaikista 1719 avatarien kohtaamasta poliittisesta julkaisusta 58 prosenttia oli oikeistolaisia. Vasemmistolaisia julkaisuja oli kaikista julkaisuista 26 prosenttia ja keskustalaisia 16 prosenttia.
BIT:n tutkijat havaitsivat oikeistolaisen painotuksen keskimäärin myös Suomessa, mutta alustojen ja kahden eri tutkimuskerran välillä oli eroja.
Tulokset osoittavat myös somealustojen sisällön käynnissä olevan rapautumisen. Alustat siirtyvät käyttäjien kokemuksen priorisoinnista sitoutumisen ja kaupallistamisen maksimointiin. Peräti 67 prosenttia kaikesta avatarien kohtaamasta poliittisesta sisällöstä oli mielipiteellistä ja viihteellistä ja sellaista, jota ei voi faktantarkistaa. Moni julkaisu oli sensaatiohakuinen, kärjistävä, ja usein myös äärinäkemyksiä esittelevä. Tällaisia julkaisuja olivat esimerkiksi tekoälyllä tehdyt videot, joissa gorillat kertovat naisvihamielisiä ja muukalaisvihamielisiä vitsejä, sekä meemit, joissa osoitettiin tukea natsi-ideologialle.
“Tällainen sisältö ei riko alustojen sääntöjä, eikä ole tarkistettavissa totuudellisuuden suhteen. Vallitsevana yhteiskunnallisena sisältönä somessa se kuitenkin luo ympäristön, jossa rakentavan kansalaiskeskustelun käyminen on hankalaa”, Algoritmit ja demokratia -projektin hankevastaava ja Sitran EU-asioiden päällikkö Ilkka Räsänen toteaa.
Bondatan kyselytutkimuksessa yli kolmasosa suomalaisista nuorista aikuisista kertoi kohtaavansa säännöllisesti tai toistuvasti sosiaalisessa mediassa väärää tietoa, salaliittoteorioita, vihapuhetta tai halventavaa puhetta. Puolet vastaajista tuntee pettymystä, vihaa, pelkoa tai surua seuratessaan poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa.
Kohti terveempää digiympäristöä
Sitran Algoritmit ja demokratia -selvitys antaa päättäjille, viranomaisille, kasvattajille ja sosiaalisen median alustoille useita suosituksia, joilla digiympäristöstä voidaan tehdä terveempi ja turvallisempi demokratialle ja käyttäjille.
Euroopan komission tulee jatkaa digipalvelusäädöksen (DSA) tiukkaa täytäntöönpanoa alustojen läpinäkyvyyden ja vastuunkannon lisäämiseksi. Alustojen tulisi ottaa käyttöön oletusasetuksia, jotka vähentävät sisältöjen automaattista toistoa ja sitä myötä palveluiden koukuttavuutta. Oletusasetusten pitäisi myös helpottaa somekäyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa omiin suosittelualgoritmeihinsa.
Nuorten eurooppalaisten digilukutaitoa ja demokraattista osallistumista tulee vahvistaa. Yksi osa tätä on eurooppalaisten demokratiateknologioiden, kuten osallistumisalustojen, joukkoistamistyökalujen ja vaalikoneiden käytön edistäminen.
Sitra suosittelee myös sitä, että EU-maat harkitsevat sosiaalisen median ominaisuuksien täysimittaista käyttöä koskevien alaikärajojen nostamista ja ikärajoitusten tehokasta valvontaa, mieluiten koordinoidusti EU-tasolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristo LehtonenJohtajaSitra, Kansainvälinen toimintaPuh:0294 618 525kristo.lehtonen@sitra.fi
Pipsa HavulaViestinnän asiantuntijaSitra, Kansainvälinen toimintaPuh:050 433 4009pipsa.havula@sitra.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tulevaisuustalo Sitra kirittää ja rahoittaa yhteiskunnan uudistumista. Tuotamme tietoa Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävistä kehityskuluista. Autamme kumppaneitamme kehittämään ja juurruttamaan vaikuttavia innovaatioita, jotka edistävät talouden kestävää kasvua ja hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sitra
Finländarna förväntar sig transparens, europeiska lösningar och mänsklig kontroll när artificiell intelligens ska användas i offentliga tjänster5.3.2026 01:00:00 EET | Pressmeddelande
Finländarna har en praktisk inställning till användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster, enligt en medborgardiskussion på webben med 6 500 deltagare som anordnades av framtidshuset Sitra och teknologiföretaget Reaktor. Med diskussionen som grund har Sitra och Reaktor skapat ett regelverk som kan användas för att styra språkmodeller i till exempel digitala offentliga tjänster. Ett liknande regelverk har aldrig tidigare skapats någonstans i världen.
Suomalaiset odottavat tekoälyn käytöltä julkisissa palveluissa läpinäkyvyyttä, eurooppalaisuutta ja hallinnan säilymistä ihmisillä5.3.2026 01:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset suhtautuvat käytännönläheisesti tekoälyn käyttöön julkisissa palveluissa, kertoo tulevaisuustalo Sitran ja teknologiayhtiö Reaktorin järjestämä verkkokeskustelu, johon osallistui lähes 6500 suomalaista. Keskustelun pohjalta on laadittu ensimmäistä kertaa maailmassa kansalaiskeskusteluun pohjautuva säännöstö, jota voidaan käyttää kielimallien ohjaamiseen esimerkiksi julkisissa digitaalisissa palveluissa.
Finns expect the use of AI in public services to be transparent, European, and to allow humans to retain control5.3.2026 01:00:00 EET | Press release
According to an online public discussion organised by Future Fund Sitra and technology company Reaktor, in which nearly 6,500 Finns participated, Finns are pragmatic about the use of artificial intelligence in public services. For the first time in the world, a rulebook based on public discussion has been drawn up to guide language models in public digital services, among other applications.
Förslag: Splittrad hälsodata och kompetens bör samlas – ny nationell modell skulle göra Finland till en föregångare inom AI10.2.2026 01:00:00 EET | Pressmeddelande
Artificiell intelligens förändrar snabbt hälso- och sjukvården, men för att dra nytta av fördelarna krävs förnyelse i Finland. En utredning som Sitra gjort i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och aktörer inom hälsovårdssektorn föreslår att ett nationellt hälsodataområde inrättas. Det skulle samla splittrade datalager och kompetens till en helhet, som skulle möjliggöra mer individuell vård, hjälpa till att dämpa social- och hälsovårdskostnaderna och påskynda tillväxten inom forskning och företag i hälsovårdssektorn.
Ehdotus: Hajanainen terveysdata ja alan osaaminen koottava yhteen – uusi kansallinen malli nostaisi Suomen tekoälyn kärkimaaksi10.2.2026 01:00:00 EET | Tiedote
Tekoäly muuttaa nopeasti terveydenhuoltoa, mutta hyötyjen saaminen edellyttää Suomelta uudistumista. Sitran, sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveysalan toimijoiden yhteistyössä laatima selvitys ehdottaa ratkaisuksi kansallisen terveystietoalueen perustamista. Se kokoaisi hajanaiset tietovarannot ja osaamisen yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaisi nykyistä yksilöllisemmän hoidon, auttaisi hillitsemään sote-kustannuksia ja vauhdittaisi terveysalan tutkimuksen sekä yritysten kasvua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme