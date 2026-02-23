Asuntosalkun Tallinnan yhtiölle lainan pidennys – kaikki Tallinnan lainat jatkuvat nyt 2030-luvulle
9.3.2026 15:00:00 EET | Asuntosalkku Oyj | Uutinen
Asuntosalkku Oyj – Lehdistötiedote – 9.3.2026 klo 15.00
Asuntosalkun Tallinnan yhtiölle lainan pidennys – kaikki Tallinnan lainat jatkuvat nyt 2030-luvulle
Asuntosalkku Oyj:n virolainen tytäryhtiö Linnakodu OÜ on solminut pidennyksen ainoaan tällä vuosikymmenellä erääntymässä olleeseen lainaansa. Pidennyksen myötä kyseisen lainan maturiteetti on keväällä 2030, kun aiemmin se oli keväällä 2028.
Tämän sopimuksen myötä kaikki Linnakodun lainat erääntyvät 2030-luvulla. Osa Linnakodun lainoista on tavanomaisesti lyheneviä ja merkittävä osa on bullet-lainaa. Konsernin lainakanta oli 31.12.2025 yhteensä noin 147 miljoonaa euroa, josta Linnakodun osuus oli noin 60 miljoonaa euroa. Konsernin lainoittajapankit ovat Danske Bank, Nordea, Norion, LHV, SEB ja Swedbank.
Kyseinen lainan pidennys osoittaa yhtiön johdon näkemyksen mukaan tässä markkinatilanteessa yhtiön hyvää rahoitettavuutta ja liiketoiminnan vahvaa ennustettavuutta. Solmittu jatkosopimus ei vaikuta johdon näkemyksen mukaan Asuntosalkun taloudelliseen asemaan tai näkymiin merkittävästi.
Lisätietoja
Asuntosalkku Oyj
Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329
jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi
Asuntosalkku Oyj
Asuntosalkku on asuntosijoitusyhtiö, joka keskittyy omistaja-arvon luomiseen. Sijoitukset painottuvat omistusasuntotaloista valikoituihin yksittäisiin asuntoihin, joissa vuokralainen asuu omistusasujien naapurina. Pääpaino on hyvien sijaintien pienissä asunnoissa Suomen pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tallinnan keskusta-alueilla. Olemme vaihtoehto asuntorahastoille ja suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä.
30.9.2025 Asuntosalkku omisti Suomessa 1 413 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,8 miljoonaa euroa, sekä Tallinnassa 660 valmista asuntoa, joiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 103,1 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.12.2025 oli 97,1 prosenttia.
Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.
