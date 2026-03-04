Naantalin kaupunki

Naantalin uuden brändin ytimessä on ilo

9.3.2026 10:49:45 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.3.2026 Naantalin uuden strategisen viestintäsuunnitelman ja brändikirjan. Brändiuudistuksen lähtökohtana oli yksi yhteinen, vahva Naantali-brändi. Uuden brändin ydinviesti on ”Ilo olla”.

Naantalin uuden brändin erottaa iloa tuovasta ydinviestistä ja rohkeasta visuaalisuudesta. Kuvassa naantalilainen Matias Lunden avantouinnilla Nunnalahden rannassa.
Naantalin uuden brändin erottaa iloa tuovasta ydinviestistä ja rohkeasta visuaalisuudesta. Kuvassa naantalilainen Matias Lunden avantouinnilla Nunnalahden rannassa. Tuomas Hinkkanen

Naantali on tunnettu aurinkoisuudestaan ja ydinviesti heijastaa tätä valoisuutta. Viesti perustuu todellisiin vahvuuksiin - onhan Naantalissa tutkitusti hyvät palvelut, upea luonto ja meri, hyvät asuinalueet sekä tyytyväiset yrittäjät.

Ilo olla -lauseen perään sanoja voi varioida, kuten ”Ilo olla Naantalissa. Ilo yrittää Naantalissa. Ilo asua Naantalissa.” Ydinviesti löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi: "Tur att få" sekä "Happy to".

Sekä viestintäsuunnitelma että brändikirja on tehty laajassa yhteistyössä ja osallistaen, osana kaupunkistrategiatyötä sekä lukuisissa työpajoissa ja haastatteluissa. 

  • Kuntalaiset ja kaupungin avainhenkilöt, mukaan lukien luottamushenkilöt, ovat tuoneet brändiuudistukseen arvokasta näkemystä ja hyviä ideoita. Ne näkyvät Naantalin uudessa rohkeassa ja erottuvassa brändissä, kertoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.  

Brändin ominaispiirteet ovat ”valoisa, vieraanvarainen, utelias, ylpeä”. Ne ovat niitä Naantalin vahvuuksia, jotka erityisesti nousivat esille työpajoissa ja kyselyissä.

Uuden brändin keskeiset visuaaliset ja äänensävyyn liittyvät elementit on koottu brändikirjaan, joka julkaistaan verkkosivuille, kun lopullinen tuotos valmistuu. Naantalin logoa on uudistettu i-pisteen auringon muodon osalta. Tuoreet brändikuvat on otettu Naantalissa ja mallit ovat naantalilaisia.

Kuntalaiset otetaan mukaan

Uusi brändi lanseerataan omissa kanavissa, sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnilla kevään ja kesän aikana. Myös Naantalin katukuvassa uusi brändi tulee näkymään. Matkailutoiminto Visit Naantali on osa kaupungin kokonaisbrändiä.

  • Haluamme ottaa kuntalaisetkin mukaan kertomaan, mitä heille tarkoittaa ilo Naantalissa. Siitä kerromme lisää, seuratkaa siis kaupungin viestintäkanavia, Jessica Ålgars kehottaa.

Brändiuudistus toteutettiin yhdessä kilpailutetun markkinointiviestintäkumppanin, turkulaisen Hansdotterin kanssa.

Viestintä vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja luottamukseen

Naantalin strateginen viestintäsuunnitelma 2030 on tehty viestintäyksikön ja johtoryhmän yhteistyönä, eri toimialojen tavoitteita heijastaen. Kaupunkistrategian tavoitteet ohjaavat viestinnän tavoitteita ja mittareita.

Viestintä ymmärretään johtamisen välineenä, joka linkittyy mm. asiakastyytyväisyyteen, elinvoimaan, maineeseen, luottamukseen ja vaikuttamiseen. Viestinnän keinoin varmistamme, että kuntalaiset tuntevat kaupungin tarjoamat palvelut, tietävät miten toimintaan voi osallistua ja päätöksiin vaikuttaa.

  • Kaikki viestivät työssään. Viestintäsuunnitelma on kaupungin yhteinen ja sitä toteutetaan yhdessä, meidän kolmen hengen viestintäyksikön tuella, sanoo Jessica Ålgars.

Strategisessa viestintäsuunnitelmassa määritellään mm. viestinnän strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, viestinnän periaatteet, vahvuudet ja kehittämiskohteet, viestinnän arvot, prosessit, vastuut, viestintäkanavat, sidosryhmät ja mittarit.

Naantalin brändin kaksi elementtiä ovat tämän kuvan Aalto sekä Aurinko. Päävärit ovat sininen, oranssi ja keltainen.
Naantalin brändissä näkyy valoisuus, ilo ja aurinko.
Brändiuudistukseen osallistui sekä kuntalaiset että kaupungin työntekijät. Kuvassa on työpaja kaupungintalolla joulukuussa 2025.
Naantalin uuden brändin erottaa iloa tuovasta ydinviestistä ja rohkeasta visuaalisuudesta. Kuvassa naantalilainen Matias Lunden avantouinnilla Nunnalahden rannassa.
Naantalin uusi brändi taipuu moneen. Kuvassa naantalilaiset lapset Nunnalahden pulkkamäessä.
Light, sun and joy is present in the brand of Naantali. The main slogan is "Happy to be in Naantali".
Nådendals varumärke fungerar även på svenska. Kärnbudskapet lyder "Tur att få vara i Nådendal".
Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000
saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa - meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

