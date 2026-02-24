Pirkanmaan liiton maakuntajohtajahaku avautuu
9.3.2026 10:42:18 EET | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus päätti 9.3. pidetyssä kokouksessaan julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi.
Hakuilmoitus julkaistaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla ja muissa liiton viestintäkanavissa sekä Kuntarekryssä, Työmarkkinatorilla, Kuntalehdessä ja muissa rekrykanavissa. Hakemukset pyydetään toimittamaan Rekrytointipalvelu MPS:n järjestelmään 29.3. mennessä.
Maakuntajohtajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta kansallisesta ja kansainvälisestä vaikuttamistyöstä, laajoista yhteistyöverkostoista sekä taitoa johtaa muutosta. Lisäksi edellytetään vahvaa johtajakokemusta, viestinnällisiä valmiuksia, yhteistyötaitoja sekä hallinnollista kokemusta. Tehtävässä tarvitaan hyvää kielitaitoa.
Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön kokemusta maakunnan liiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä.
Maakuntajohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään.
Maakuntavaltuusto kokoontuu maanantaina 1.6. valitsemaan uutta maakuntajohtajaa.
Maakuntahallitus päätti 9.3. pidetyssä kokouksessaan myöntää Anna-Mari Ahoselle eron maakuntajohtajan virasta 15.3. alkaen. Anna-Mari Ahonen siirtyy kansliapäällikön tehtäviin liikenne- ja viestintäministeriöön.
Maakuntajohtajan viran sijaisuusjärjestelyt
Maakuntahallitus päätti, että maakuntajohtajan viransijaisena (vs.) 9.3. alkaen ja virkaatekevänä (vt.) 15.3. alkaen toimii aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen siihen saakka, kunnes maakuntavaltuuston valitsema maakuntajohtaja aloittaa virassaan.
Maakuntahallitus nimesi vastaavaksi ajaksi maakuntajohtajan varahenkilöksi suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660
Henkilöstöjohtaja Mirva Kandolin p. 050 048 3633, mirva.kandolin@pirkanmaa.fi
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
