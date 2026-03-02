Mehiläinen Vöyrin työterveysyksikkö muuttaa – uusi toimipiste palvelee jatkossa myös yksityisasiakkaita

Muutto uusiin tiloihin Vöyrin keskustaan mahdollistaa entistä kattavamman palvelukokonaisuuden tarjoamisen. Uudet tilat ovat helposti saavutettavissa ja näkyvällä paikalla, mikä parantaa asiakaskokemusta ja palveluiden saatavuutta Vöyrin ja lähialueiden asukkaille.

– Olemme erittäin iloisia päästessämme uusiin moderneihin tiloihin Vöyrin sydämessä. Muutto ja palveluiden laajentaminen on merkittävä askel Mehiläisen läsnäolossa Vöyrillä. Haluamme tarjota entistäkin paremmat ja monipuolisemmat terveyspalvelut sekä työterveysasiakkaillemme että nyt myös kaikille Vöyrin ja lähialueiden asukkaille. Uusi sijainti ja tilat parantavat saavutettavuutta ja viihtyisyyttä entisestään, iloitsee Mehiläinen Vöyrin yksikönjohtaja Mikaela Sallisalmi.

Työterveyshuollon puolella palveluvalikoimaan kuuluvat edelleen työterveyshoitajan, työterveyslääkärin, työfysioterapeutin ja työpsykologin vastaanotot, joiden lisäksi yleislääkäritarjontaa on vahvistettu. Mehiläinen Vöyrin erityisosaamista on maatalousyrittäjien työterveys.

– Panostamme Vöyrillä vahvasti paikalliseen osaamiseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Erityisosaamisemme maatalousyrittäjien työterveydessä on meille tärkeä vahvuus, ja olemme ylpeitä voidessamme tarjota heille räätälöityä tukea. Toivotamme kaikki uudet ja vanhat asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uusiin tiloihimme ja laajempaan palveluvalikoimaamme, sanoo Mehiläinen Vöyrin palvelupäällikkö Amanda Rosengård.

Palvelutarjonnan laajentuessa Mehiläinen Vöyri myös rekrytoi aktiivisesti uusia yleis- ja työterveyslääkäreitä vahvistamaan tiimiään.





