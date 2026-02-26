KUTSU medialle – Petri Ala-Maunus ja Mauno Markkula: Palava taivas
9.3.2026 10:56:01 EET | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMissa avautuvaan uuteen näyttelyyn keskiviikkona 11.3. klo 11–12.30.
HAM Helsingin taidemuseo avaa uuden kokoelmiin keskittyvän tilan, jonka ensimmäinen näyttely tuo yhteen kaksi eri aikakauden maisemamaalaria: Petri Ala-Maunuksen ja Mauno Markkulan. Värimyrskyjä tarjoava Palava taivas -näyttely on esillä 13.3.2026–31.1.2027.
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn keskiviikkona 11.3. klo 11–12.30. Tavattavissa ovat taiteilija Petri Ala-Maunus sekä näyttelyn kuraattorit Kati Kivinen ja Aki Pohjankyrö.
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Tiistaihin 10.3. klo 14 mennessä: anna.vihanta@hamhelsinki.fi
Yhteyshenkilöt
Anna VihantaViestinnän asiantuntijaHAM Helsingin taidemuseo/viestintä ja markkinointiPuh:+358 40 509 3408anna.vihanta@hamhelsinki.fi
Maarit KivistöTiimiesihenkilö, mediaviestintäHAM Helsingin taidemuseo / viestintä ja markkinointiPuh:+358 40 485 5687maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
