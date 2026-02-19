Muinaispukupäivä ja uusi julkaisu Vapriikissa 14.3.

Uusi julkaisu Pirkanmaan rautakauden tekstiileistä

Vapriikin uusi tietokirja kokoaa yhteen uusinta tutkimusta Pirkanmaan rautakauden ja uuden ajan alun tekstiileistä, vaatetuksesta ja niiden tutkimusmenetelmistä. Arkeologiset tekstiilien, turkisten ja asusteiden jäännökset tarjoavat monipuolisen aineiston, jonka avulla voidaan tarkastella menneisyyden ihmisten pukeutumista sekä laajemmin ihmisten identiteettiä, sosiaalista asemaa, elinympäristöä, taloutta, yhteyksiä ja rituaaleja.

Kirja esittelee Vapriikin tutkimusten tuloksia ja samalla avaa näkymiä menetelmiin, joita kansainvälisessä tekstiilitutkimuksessa nykyisin sovelletaan – mikroskopiasta ja värikemiasta proteomiikkaan ja muinais-DNA:han. Pirkanmaan harjujakson varrelle sijoittuvat Tampereen Vilusenharjun ja Ylöjärven Mikkolan ruumiskalmistot valottavat ristiretkiaikaisten (n. 1050–1200 jaa.) yhteisöjen elämää, kuolemaa ja sosiaalisia suhteita. Juuri näiden kalmistojen hautalöytöihin perustuvat Vapriikin hankkeessa tutkitut ja ennallistetut Tampereen seudun muinaispuvut, joiden tekemiseen kirja antaa kaavoja, ohjeita ja vinkkejä.

Tapahtumia lauantaina klo 11–16

Lauantaina Vapriikissa pääsee tutustumaan rautakautisiin ja keskiaikaisiin käsitöihin torilla, oppimaan luennolla pukeutumiseen ja koruihin liittyvistä kansanuskomuksista, sekä ihastelemaan muinaispukuja muotinäytöksessä.

Klo 11–16 Rautakauden tori

Rautakauden torilla pääset kokeilemaan kinnasneulatekniikkaa ja lautanauhan kutomista sekä kuulemaan Birckalaisten lauluryhmän laulamia runolauluja. Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry esittelee rautakauden käsitöitä ja muuta toimintaansa. Torin myyntipisteillä voit myös tehdä kauniita käsityölöytöjä.

Klo 11 Luento: Karoliina Suoniemi, Korut, kauneus ja kulta – pukeutumiseen ja koruihin liittyvät teemat kansanuskossa

Luennolla kerrotaan rautakauden suomalaisesta ja skandinaavisesta uskomusmaailmasta, eritoten siitä näkökulmasta, millaisia merkityksiä korut, vaatteet ja kauneus saivat perinteessä, magiassa ja myyteissä. Luennoitsijana tietokirjailija, folkloristi ja lehtori Karoliina Suoniemi. Kesto noin 45 min.

Klo 13 Muinaispuvuista silkkimyssyihin -kirjajulkkarit

Mitä Pirkanmaan rautakauden ja uuden ajan alun tekstiileistä ja vaatetuksesta tiedetään? Uunituoretta teosta Muinaispuvuista silkkimyssyihin – Arkeologista tekstiilitutkimusta Pirkanmaalta esittelemässä kirjan toimittajat näyttelypäällikkö Maj Meriluoto ja tutkija Ulla Nordfors.

Klo 13.30 Tampereen seudun muinaispukujen esittely ja katsaus muinaismuotiin

Muinaispukunäytöksessä pääset näkemään Tampereen seudun muinaispuvut ja kuulet tarkemmin pukujen lukuisista yksityiskohdista ja niiden valmistamisesta. Näytöksen järjestää käsityömestari Mervi Pasanen.

Yhteistyössä mukana ovat Muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry, Tampereen Kalevalaiset ry ja käsityömestari Mervi Pasanen. Ohjelma sisältyy pääsymaksuun.

Uusi julkaisu saatavilla arvostelukappaleena

Median edustajat voivat tilata Muinaispuvuista silkkimyssyihin – Arkeologista tekstiilitutkimusta Pirkanmaalta -kirjan arvostelua varten museokaupan verkkosivuilta https://shop.tampere.fi/vapriikki/tuote/muinaispuvuista-silkkimyssyihin/

käytä koodia MUINAISPRESS

Kirjan voi myös noutaa Vapriikin kaupalta. Kirjaa on saatavilla lauantaina 14.3.