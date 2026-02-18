Milavida kutsuu mukaan kevään luentosarjaan – muoti- ja tyylitietoisten miesten maailma avautuu 1700-luvulta nykypäivään
9.3.2026 09:57:49 EET | Museo Milavida | Tiedote
Museo Milavidan uusi luentosarja johdattaa 12.3. alkaen yleisön muoti- ja tyylitietoisten miesten historiaan. Luentokokonaisuus tarjoaa niin tutkittua tietoa kuin kepeää kurkistusta siihen, miten miehet ovat eri aikakausina vaatetuksellaan viestineet asemastaan, identiteetistään ja ajankohdan ihanteista.
Ennen jokaista luentoa kävijöillä on mahdollisuus osallistua klo 16 alkavalle opastetulle kierrokselle Mies – jätkä, keikari, herrasmies -näyttelyyn pääsylipun hinnalla. Luennot alkavat klo 17 Milavidan ensimmäisen kerroksen Rokokoosalissa, ja niille on vapaa pääsy.
Luennot:
To 12.3. klo 17 Miehet ja muoti – mikä siinä on niin hankalaa?
Luentosarjan avaa pukuhistorian tutkija ja näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen. Luentosarjan avaa vaatturi ja näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen. Hän pureutuu luennossaan siihen, miksi muodikkaasti pukeutunut mies on aina ollut keskustelua herättävä hahmo – ja miksi miesten pukeutuminen on yhä sidotumpaa normeihin kuin naisten. Muoti voi vapauttaa, mutta se voi myös tuottaa paineita, erityisesti silloin kun mies haluaa rikkoa totuttuja tyylirajoja.
To 19.3. klo 17 Pohjolan petit maîtret – 1700-luvun elegantit keikarit
Seuraavalla viikolla yleisön vie ajassa taaksepäin Suomen historian professori Kustaa H. J. Vilkuna, joka sukeltaa 1700-luvun eleganttien keikarien maailmaan.
Vilkuna kertoo, miten ranskalaisen hienostelun ihailu rantautui Pohjolaan ja miten nuoret herrasmiehet pyrkivät seuraamaan muotia niin tarkasti, että herättivät samalla ärtymystä, paheksuntaa ja moraalista kauhistelua.
Keikareita pilkattiin, mutta he myös muokkasivat aikansa kulttuuria – ja jättivät pysyvän jäljen pohjoiseen pukeutumishistoriaan.
To 26.3. klo 17 Pukujen käytön historiaa 1980-luvulta nykypäivään
Kevään luentosarjan päättää vaatturi, vintage-keräilijä ja pukujen historian tuntija Olli Kaartinen, joka vie kuulijat matkalle suomalaiseen tyylimaailmaan 1980-luvulta tähän päivään.
Luvassa on tunnin tiivis katsaus virastojen sankareista juppeihin, markkinoiden pukutarjonnasta vaattureiden kädenjälkeen sekä siihen, miten globalisoituva muoti on muokannut suomalaisten arki- ja juhlapukeutumista.
Kaartinen avaa myös pukujen käyttöä keräilijän näkökulmasta – mitä vintage-harrastaja etsii ja miksi?
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tähtitalvikki PoikajärviViestintäsuunnittelijaPuh:050 321 1189
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museo Milavida
Museo Milavida avaa muotinäyttelyn, jonka keskiössä on mies18.2.2026 11:42:40 EET | Tiedote
Museo Milavida Tampereella avaa 27.2. uuden näyttelyn, Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Näyttely nostaa fokukseen miesten pukeutumisen, ja esittelee nykymiehen rakennuspalikat, joilla miehisyys on aikojen saatossa rakentunut ja rakennettu. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn etukäteen to ja pe 26.–27.2.
Café Barock - vanhan musiikin konserttisarjan kevät soi Milavidassa12.1.2026 08:14:57 EET | Tiedote
Tampereen vanhan musiikin ystävät ry starttaa jo kahdennentoista Café Barock -vuotensa sunnuntaina 18.1. ” Le rossignol en amour -Rakastunut satakieli” -konsertilla. Konserttisarja järjestetään kolmatta vuotta yhteistyössä Museo Milavidan kanssa Näsilinnassa.
Enkeleitä Näsinpuistossa15.12.2025 09:57:49 EET | Tiedote
Museo Milavidan jouluun saapuu joukko ihania enkeleitä lauantaina 20.12. klo 16–18. Kulttuuriyhdistys Reliikin koko perheen tapahtumassa Näsinpuistossa ja Laululavalla pääsee joulun tunnelmaan.
Museo Milavidan Palatsin joulu ja Joulukuusipuisto avautuvat13.11.2025 08:40:31 EET | Tiedote
Jälleen on se aika vuodesta, kun Museo Milavida puetaan jouluiseen asuun ja Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyä täydennetään 1800-luvun herrasväen joulunviettoon liittyvillä esineillä ja tarinoilla. Palatsin joulu -näyttelyssä ja opastetuilla kierroksilla tutustutaan 1800-luvun jouluruokiin, joulukoristeisiin, lahjoihin ja joulupyhien viettoon. Miltä joulu maistui, miten varakkaiden perheiden kodit koristeltiin joulua varten? Miten joulunpyhinä vietettiin aikaa? Millaisia lahjoja esimerkiksi von Nottbeckit ovat saattaneet antaa toisilleen?
Upea Trésor-matto esillä Museo Milavidassa 12.11.–4.12.20257.11.2025 08:48:38 EET | Tiedote
Museo Milavidalla on kunnia esitellä maailmanluokan suunnittelu- ja käsityöosaamista Tampereella. Esille saadaan Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelmaan kuuluva Trésor-matto, jonka on suunnitellut tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija Jaana Reinikainen. Trésor eli ”Aarre” valmistui vuonna 2021 ja se on ollut käytössä mm. Élysée-palatsissa, Ranskan presidentin työhuoneessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme