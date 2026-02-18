Milavida kutsuu mukaan kevään luentosarjaan – muoti- ja tyylitietoisten miesten maailma avautuu 1700-luvulta nykypäivään

Ennen jokaista luentoa kävijöillä on mahdollisuus osallistua klo 16 alkavalle opastetulle kierrokselle Mies – jätkä, keikari, herrasmies -näyttelyyn pääsylipun hinnalla. Luennot alkavat klo 17 Milavidan ensimmäisen kerroksen Rokokoosalissa, ja niille on vapaa pääsy.

Luennot:

To 12.3. klo 17 Miehet ja muoti – mikä siinä on niin hankalaa?

Luentosarjan avaa pukuhistorian tutkija ja näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen. Luentosarjan avaa vaatturi ja näyttelyn tutkija Jaakko Mäkinen. Hän pureutuu luennossaan siihen, miksi muodikkaasti pukeutunut mies on aina ollut keskustelua herättävä hahmo – ja miksi miesten pukeutuminen on yhä sidotumpaa normeihin kuin naisten. Muoti voi vapauttaa, mutta se voi myös tuottaa paineita, erityisesti silloin kun mies haluaa rikkoa totuttuja tyylirajoja.

To 19.3. klo 17 Pohjolan petit maîtret – 1700-luvun elegantit keikarit

Seuraavalla viikolla yleisön vie ajassa taaksepäin Suomen historian professori Kustaa H. J. Vilkuna, joka sukeltaa 1700-luvun eleganttien keikarien maailmaan.

Vilkuna kertoo, miten ranskalaisen hienostelun ihailu rantautui Pohjolaan ja miten nuoret herrasmiehet pyrkivät seuraamaan muotia niin tarkasti, että herättivät samalla ärtymystä, paheksuntaa ja moraalista kauhistelua.

Keikareita pilkattiin, mutta he myös muokkasivat aikansa kulttuuria – ja jättivät pysyvän jäljen pohjoiseen pukeutumishistoriaan.

To 26.3. klo 17 Pukujen käytön historiaa 1980-luvulta nykypäivään

Kevään luentosarjan päättää vaatturi, vintage-keräilijä ja pukujen historian tuntija Olli Kaartinen, joka vie kuulijat matkalle suomalaiseen tyylimaailmaan 1980-luvulta tähän päivään.

Luvassa on tunnin tiivis katsaus virastojen sankareista juppeihin, markkinoiden pukutarjonnasta vaattureiden kädenjälkeen sekä siihen, miten globalisoituva muoti on muokannut suomalaisten arki- ja juhlapukeutumista.

Kaartinen avaa myös pukujen käyttöä keräilijän näkökulmasta – mitä vintage-harrastaja etsii ja miksi?