Työmarkkinabarometri: Rekrytointinäkymät elpyvät – Suomi silti globaalin vertailun häntäpäässä

Työllisyyskehityksen taustalla on kaksijakoinen talouskuva. Työllisyysnäkymien koheneminen tapahtuu tilanteessa, jossa työttömyys on noussut korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Samalla työ‑ ja elinkeinoministeriö arvioi, että työllisyys alkaa piristyä teollisuuden viennin ja investointien elpymisen vetämänä. Julkisen talouden rakenteelliset haasteet kuitenkin rajoittavat rekrytointia erityisesti julkisesti rahoitetuissa palveluissa, mikä hillitsee kokonaispalautumista. Näistä ristikkäisistä vaikutteista huolimatta Suomen työllisyysnäkymät ovat kääntyneet nousuun Q1:een verrattuna. Tutkimuksen tiedot on kerätty 1.1.-3.2.2026 välisenä aikana.

“Rekrytointimarkkinat alkavat osoittaa elpymisen merkkejä, mutta toimintaympäristön epävarmuus ja julkisen talouden kireys pitävät kehityksen edelleen maltillisena. Erityisesti rahoitusala, logistiikka ja rakentaminen kirivät muun talouden edelle,” sanoo Minna‑Stina Korpela, ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja.

Toimialoista 7 on kasvussa ja 2 laskussa – selvä piristyminen laaja-alaisesti.

Rahoitus- ja vakuutustoiminta: +45 (+33 kv/kv, +16 v/v)

(+33 kv/kv, +16 v/v) Tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi: +33 (+37 kv/kv, +19 v/v)

(+37 kv/kv, +19 v/v) Rakentaminen ja kiinteistöala: +29 (+9 kv/kv, +15 v/v)

(+9 kv/kv, +15 v/v) Teknologia- ja IT-palvelut: +23 (+11 kv/kv, +28 v/v)

(+11 kv/kv, +28 v/v) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta: +20 (+22 kv/kv, –11 v/v)

(+22 kv/kv, –11 v/v) Autoteollisuus +20 (+20 kv/kv, 0 v/v, pieni otos)

(+20 kv/kv, 0 v/v, pieni otos) Teollisuus: +15 (+3 kv/kv, –12 v/v)

(+3 kv/kv, –12 v/v) Informaatio ja viestintä: +8 (0 kv/kv, –11 v/v)

(0 kv/kv, –11 v/v) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesihuolto ja kaivostoiminta: +4 (–3 kv/kv, –12 v/v, pieni otos)

(–3 kv/kv, –12 v/v, pieni otos) Julkinen hallinto sekä terveys- ja sosiaalipalvelut: –3 (–5 kv/kv, –16 v/v)

(–5 kv/kv, –16 v/v) Majoitus- ja ravitsemistoiminta: –5 (–5 kv/kv, –17 v/v, pieni otos)

Kaikissa neljässä Suomen suuralueessa odotetaan henkilöstömäärän kasvua Q2:lla.

Etelä-Suomi: +19 , (+15 kv/kv, 0 v/v)

, (+15 kv/kv, 0 v/v) Pohjois-Suomi: +16 , (–4 kv/kv, –12 v/v)

, (–4 kv/kv, –12 v/v) Länsi-Suomi: +10 , (+1 kv/kv, –7 v/v)

, (+1 kv/kv, –7 v/v) Itä-Suomi: +9, (+6 kv/kv, +13 v/v)

Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (41 700 työnantajaa 42 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 550 työnantajaa.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumia työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja toimialoilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2025 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osiossa, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvaa lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti.