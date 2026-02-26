Työmarkkinabarometri: Rekrytointinäkymät elpyvät – Suomi silti globaalin vertailun häntäpäässä
10.3.2026 08:30:00 EET | ManpowerGroup | Tiedote
Suomen työnantajat odottavat rekrytointien alkavan elpyä huhti-kesäkuussa 2026. Työmarkkinabarometrin kausitasoitettu työllistämisindikaattori on +15, mikä merkitsee 4 pisteen paranemista edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta on edelleen 4 pistettä heikompi kuin vuosi sitten. Suomi sijoittuu seitsemänneksi viimeiseksi globaalissa vertailussa, jääden 16 pistettä globaalin keskiarvon alapuolelle.
Työllisyyskehityksen taustalla on kaksijakoinen talouskuva. Työllisyysnäkymien koheneminen tapahtuu tilanteessa, jossa työttömyys on noussut korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Samalla työ‑ ja elinkeinoministeriö arvioi, että työllisyys alkaa piristyä teollisuuden viennin ja investointien elpymisen vetämänä. Julkisen talouden rakenteelliset haasteet kuitenkin rajoittavat rekrytointia erityisesti julkisesti rahoitetuissa palveluissa, mikä hillitsee kokonaispalautumista. Näistä ristikkäisistä vaikutteista huolimatta Suomen työllisyysnäkymät ovat kääntyneet nousuun Q1:een verrattuna. Tutkimuksen tiedot on kerätty 1.1.-3.2.2026 välisenä aikana.
“Rekrytointimarkkinat alkavat osoittaa elpymisen merkkejä, mutta toimintaympäristön epävarmuus ja julkisen talouden kireys pitävät kehityksen edelleen maltillisena. Erityisesti rahoitusala, logistiikka ja rakentaminen kirivät muun talouden edelle,” sanoo Minna‑Stina Korpela, ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja.
Toimialoista 7 on kasvussa ja 2 laskussa – selvä piristyminen laaja-alaisesti.
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta: +45 (+33 kv/kv, +16 v/v)
- Tukku- ja vähittäiskauppa sekä kuljetus ja varastointi: +33 (+37 kv/kv, +19 v/v)
- Rakentaminen ja kiinteistöala: +29 (+9 kv/kv, +15 v/v)
- Teknologia- ja IT-palvelut: +23 (+11 kv/kv, +28 v/v)
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta: +20 (+22 kv/kv, –11 v/v)
- Autoteollisuus +20 (+20 kv/kv, 0 v/v, pieni otos)
- Teollisuus: +15 (+3 kv/kv, –12 v/v)
- Informaatio ja viestintä: +8 (0 kv/kv, –11 v/v)
- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesihuolto ja kaivostoiminta: +4 (–3 kv/kv, –12 v/v, pieni otos)
- Julkinen hallinto sekä terveys- ja sosiaalipalvelut: –3 (–5 kv/kv, –16 v/v)
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta: –5 (–5 kv/kv, –17 v/v, pieni otos)
Kaikissa neljässä Suomen suuralueessa odotetaan henkilöstömäärän kasvua Q2:lla.
- Etelä-Suomi: +19, (+15 kv/kv, 0 v/v)
- Pohjois-Suomi: +16, (–4 kv/kv, –12 v/v)
- Länsi-Suomi: +10, (+1 kv/kv, –7 v/v)
- Itä-Suomi: +9, (+6 kv/kv, +13 v/v)
Työmarkkinabarometri (Employment Outlook Survey)
ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin (41 700 työnantajaa 42 maassa), tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 550 työnantajaa.
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, mukaan lukien lausumia työvoiman kysynnästä tietyillä alueilla ja toimialoilla sekä taloudellisesta epävarmuudesta. Todelliset tapahtumat tai tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen. Näitä tekijöitä käsitellään tarkemmin Yhtiön Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Yhtiön 31.12.2025 päättyneen tilikauden vuosikertomuksen Risk Factors -osiossa, ja nämä tiedot on liitetty tähän viittauksen kautta. ManpowerGroup pidättäytyy päivittämästä mitään tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvaa lausumaa, paitsi lain vaatimusten mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna Karjalainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
ManpowerGroup
henna.karjalainen@manpowergroup.fi
+358 50 575 9197
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoa ManpowerGroupista
ManpowerGroup® on johtava globaali henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja, joka auttaa organisaatioita uudistumaan nopeasti muuttuvassa työn maailmassa. Tarjoamme innovatiivisia ratkaisuja sadoille tuhansille organisaatioille vuosittain työllistämällä samalla miljoonia osaavia ammattilaisia merkityksellisiin tehtäviin useilla aloilla ja osaamisalueilla.
Asiantuntijabrändimme Manpower®, Experis® ja Talent Solutions palvelevat hakijoita ja asiakkaita yli 70 maassa. Olemme jatkaneet työtämme yli 70 vuoden ajan. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Työmme monimuotoisen työelämän puolesta saa jatkuvasti tunnustusta. Vuonna 2025 yhtiö valittiin 16. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Lue lisää toiminnastamme ja palveluistamme osoitteessa www.manpowergroup.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ManpowerGroup
Osaajapula helpottunut – osaamisen kohtaanto edelleen keskeinen haaste26.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Suomessa koetaan samanaikaisesti korkea työttömyys ja merkittävä osaajapula. ManpowerGroupin työnantajakysely osoittaa, että 60 % suomalaisista työnantajista kokee vaikeuksia löytää osaajia.
Työmarkkinabarometri: Työllistämisnäkymät heikkenevät entisestään alkuvuonna – Suomi jää globaalissa vertailussa häntäpäähän9.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Työnantajien rekrytointiaikeet heikkenevät entisestään. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indikaattori on 6 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen vuosineljännekseen on 7 prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 17 prosenttiyksikköä. Globaalisti Suomi sijoittuu työllisyysodotuksissa neljänneksi viimeiseksi, 18 pistettä alle maailman keskiarvon.
Työmarkkinabarometri: Työnantajien työllistämisodotukset vuoden viimeiselle neljännekselle ovat heikentyneet9.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Laskusuhdanne työnantajien rekrytointiaikeissa jatkuu edelleen loka-joulukuussa. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on 14 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen vuosineljännekseen on 3 prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 9 prosenttiyksikköä. Vuoden viimeisen kvartaalin työllistämisnäkymät ovat alimmillaan Suomessa sitten vuoden 2021 kolmannen neljänneksen, jolloin indeksi oli 10. Globaalisti Suomi sijoittuu työllisyysodotuksissa maavertailun loppupuolelle, jääden 9 prosenttiyksikköä globaalin keskiarvon alapuolelle.
Työmarkkinabarometri: Työllistämisodotukset heinä-syyskuulle ovat heikentyneet10.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä työnantajien rekrytointiaikeet pysyvät positiivisina, mutta laskusuhdanne edelleen jatkuu. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on 18 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen vuosineljännekseen on kaksi prosenttiyksikköä ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon viisi prosenttiyksikköä. Tulevan kolmoskvartaalin työllistämisnäkymät ovat alimmillaan Suomessa neljään vuoteen – edellisen kerran näin matala taso nähtiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, jolloin indeksi oli 10. Maailmanlaajuisesti Suomi sijoittuu työllistämisodotuksissa 6 prosenttiyksikköä globaalin keskiarvon alapuolelle.
Työmarkkinabarometri: Työnantajien työllistämisodotukset huhti-kesäkuulle mollivoittoiset11.3.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Vuoden 2025 toisella neljänneksellä työnantajien rekrytointiaikeet pysyvät edelleen positiivisina, mutta laskusuhdanteisena. Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on 21 prosenttiyksikköä. Laskua edelliseen vuosineljännekseen on yksi prosenttiyksikkö ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 prosenttiyksikköä. Suomi on globaalin keskiarvon, 25 prosenttiyksikköä, alapuolella, mutta kuitenkin yhden prosenttiyksikön EMEA-alueen keskiarvon yläpuolella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme