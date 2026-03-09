Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kesäleireille alkaa!
Keväällä on aika ilmoittaa lapset ja nuoret kaupungin järjestämille kesäleireille. Leirejä järjestävät taiteen perusopetus TaiKon, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut.
Ilmoittautuminen TaiKonin Taidetta Kasarmilla -leirille alkaa maanantaina 9.3. klo 10.
Kahden viikon leirillä tutustutaan eri taideaineisiin, materiaaleihin ja ilmaisutapoihin työpajojen kautta.
Katso tarkemmat tiedot: www.vaasa.fi/taikon
Nuorille skeittausta, katutaidetta ja luontoretkeilyä
Nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille kesän aikana useita leirejä. Ilmoittautuminen alkaa 9.3. Vaasan kaupungin verkkokaupassa.
- Skeittileiri
- Sporttileiri
- Katutaideleiri
- Luontohypeleiri
- Youngkyröläleiri Vähässäkyrössä
- Kyrölän taide- ja keittiöleiri Vähässäkyrössä
Liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille
Liikuntapalvelut järjestää kesäkuussa monipuolisia liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille Vaasan keskustassa ja eri asuinalueilla.
Lisäksi tarjolla on elämysleirejä eri teemoilla. Leirit toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin, Vasa Idrottssällskapin ja PR Fight Teamin kanssa. Ohjelmassa on teatteria, yleisurheilua sekä kamppailu- ja itsepuolustustaitoja.
Ilmoittautuminen liikuntaleireille alkaa Vaasan kaupungin verkkokaupassa 31.3.
TaiKon: tuottaja Kaisa Salo, puh. 040 179 9681, kaisa.salo@edu.vaasa.fi
Nuorisopalvelut: Kirsi Päivinen, puh. 040 7677 670, kirsi.paivinen@vaasa.fi
Liikuntapalvelut: vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund, puh. 040 5862804, henry.soderlund@vaasa.fi
