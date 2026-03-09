Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kesäleireille alkaa!

Ilmoittautuminen TaiKonin Taidetta Kasarmilla -leirille alkaa maanantaina 9.3. klo 10.

Kahden viikon leirillä tutustutaan eri taideaineisiin, materiaaleihin ja ilmaisutapoihin työpajojen kautta.

Katso tarkemmat tiedot: www.vaasa.fi/taikon

Nuorille skeittausta, katutaidetta ja luontoretkeilyä

Nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille kesän aikana useita leirejä. Ilmoittautuminen alkaa 9.3. Vaasan kaupungin verkkokaupassa.

Liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille

Liikuntapalvelut järjestää kesäkuussa monipuolisia liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille Vaasan keskustassa ja eri asuinalueilla.

Lisäksi tarjolla on elämysleirejä eri teemoilla. Leirit toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin, Vasa Idrottssällskapin ja PR Fight Teamin kanssa. Ohjelmassa on teatteria, yleisurheilua sekä kamppailu- ja itsepuolustustaitoja.

Ilmoittautuminen liikuntaleireille alkaa Vaasan kaupungin verkkokaupassa 31.3.