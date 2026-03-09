Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ilmoittautuminen lasten ja nuorten kesäleireille alkaa!

9.3.2026 09:59:06 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Keväällä on aika ilmoittaa lapset ja nuoret kaupungin järjestämille kesäleireille. Leirejä järjestävät taiteen perusopetus TaiKon, liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut.

Ilmoittautuminen TaiKonin Taidetta Kasarmilla -leirille alkaa maanantaina 9.3. klo 10.

Kahden viikon leirillä tutustutaan eri taideaineisiin, materiaaleihin ja ilmaisutapoihin työpajojen kautta.

Katso tarkemmat tiedot: www.vaasa.fi/taikon 

Nuorille skeittausta, katutaidetta ja luontoretkeilyä

Nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille kesän aikana useita leirejä. Ilmoittautuminen alkaa 9.3. Vaasan kaupungin verkkokaupassa.

Liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille

Liikuntapalvelut järjestää kesäkuussa monipuolisia liikuntaleirejä 1.–6.-luokkalaisille Vaasan keskustassa ja eri asuinalueilla.

Lisäksi tarjolla on elämysleirejä eri teemoilla. Leirit toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin, Vasa Idrottssällskapin ja PR Fight Teamin kanssa. Ohjelmassa on teatteria, yleisurheilua sekä kamppailu- ja itsepuolustustaitoja.

Ilmoittautuminen liikuntaleireille alkaa Vaasan kaupungin verkkokaupassa 31.3. 

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasalapsetnuoret

Yhteyshenkilöt

TaiKon: tuottaja Kaisa Salo, puh. 040 179 9681, kaisa.salo@edu.vaasa.fi

Nuorisopalvelut: Kirsi Päivinen, puh. 040 7677 670, kirsi.paivinen@vaasa.fi

Liikuntapalvelut: vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund, puh. 040 5862804, henry.soderlund@vaasa.fi

Linkit

