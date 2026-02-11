Kaksi nimitystä johdon konsultoinnissa – FCG tarjoaa tutut palvelut uudistuneella rakenteella
9.3.2026 10:41:39 EET | FCG Finnish Consulting Group | Tiedote
Uudistuneessa organisaatiossa on nyt tehty kaksi uutta sisäistä nimitystä: Emmi Savola erityisasiantuntijaksi ja Santeri Lajunen johtavaksi konsultiksi.
FCG:n Johdon konsultointi -liiketoiminta kokoaa nykyisin alleen neljä selkeää toimintoa: johtaminen, talous ja kiinteistöt, sote ja sivistys sekä verkostohankkeet. FCG yhdisti julkiselle sektorille konsultointipalveluita tuottavat Johtamisen ja talouden sekä Soten ja hyvinvoinnin liiketoiminnat viime vuoden elokuussa. Yhdistyminen oli luonnollinen askel kohti vahvempaa yhteistyötä ja parempaa palvelua FCG:n asiakkaille.
Uudistuneessa organisaatiossa on nyt tehty kaksi uutta sisäistä nimitystä: Emmi Savola erityisasiantuntijaksi ja Santeri Lajunen johtavaksi konsultiksi.
“Otan vastaan nimityksen iloisin ja kiitollisin mielin. Roolini painottuu edelleen vahvasti asiakkaiden oikea-aikaisen, arkisen auttamisen, mutta myös pitkäjänteisemmän kouluttamisen ja ylläpidon teemoihin. Tavoitteenani on toimia asiakkaiden tukena alan haastavien aikojen pyörteissä, tarjoten asiantuntevaa ja käytännönläheistä apua resurssien ja hoitotyön kuormituksen tarkasteluun ja johtamiseen”, kertoo Emmi Savola.
Santeri Lajunen kommentoi puolestaan “Minulle vihjattiin reilu neljä vuotta sitten, että FCG on mitä mainion näköalapaikka Suomen kuntiin ja hallinnon kehittämiseen. Ja sitä se on totisesti ollut! Erityisesti haluan olla tukemassa Suomen kuntia, hyvinvointialueita ja muuta julkista hallintoa toimivien johtamisjärjestelmien, demokraattisen päätöksenteon ja johtamisen toimintatapojen kehittämisessä.”
Yhteyshenkilöt
Emmi SavolaErityisasiantuntijaFCG Finnish Consulting Groupetunimi.sukunimi@fcg.fi
Santeri LajunenJohtava konsulttiFCG Finnish Consulting GroupPuh:044 019 1113etunimi.sukunimi@fcg.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FCG Finnish Consulting Group
Uusi EVP-indeksi: Vetovoimalla ja pitovoimalla yhä suurempi merkitys alueiden menestykselle11.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2023 ensimmäisen kerran julkaistu Elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksi on jälleen päivitetty. Kokonaisindeksissä parhaiten menestyneet alueet keskittyvät vahvasti kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin. Elinvoiman muuttujat ovat heikentyneet useimmilla alueilla. Yhä ratkaisevampaa alueiden tulevaisuuden kehityksen kannalta on kuitenkin veto- ja pitovoiman vahvistuminen.
FCG:n selvitys Kuntaliitolle: Hankintalain uudistus maksaisi kunnille 600 miljoonaa euroa9.12.2025 10:20:54 EET | Artikkeli
FCG toteutti syksyllä 2025 Kuntaliitolle selvityksen hankintalain uudistuksen vaikutuksista kuntiin. Yhdentoista kunnan kanssa toteutettu selvitys osoittaa, että hallitusohjelmaan kirjattu muutos aiheuttaisi Suomen kunnille noin 600 miljoonan euron lisäkustannukset. Selvitys on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa arvio uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.
FCG suunnitteli Dämmanin kalatien – pitkäjänteinen suunnittelutyö mahdollisti uhanalaisen taimenen nousureitin palauttamisen Espoossa5.12.2025 09:52:45 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Espoon kaupunki ovat palauttaneet kalojen vaellusreittejä Espoossa laajassa hankekokonaisuudessa, joka tukee vesiluonnon monimuotoisuutta ja erityisesti uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. FCG Finnish Consulting Groupilla oli hankkeessa keskeinen rooli suunnittelusta vastaavana asiantuntijana. Kalatie otettiin käyttöön syyskuun lopussa.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkavat kasvuaan – pienet kunnat kovimman paineen alla3.12.2025 11:06:40 EET | Tiedote
FCG Finnish Consulting Groupin analyysi osoittaa, että kuntien järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys on jatkanut nousuaan viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti pienet ja oppilasmäärältään vähenevät kunnat kohtaavat kasvavaa kustannuspainetta.
Kutsu toimittajawebinaariin: Koulut kallistuvat, oppilaat vähenevät – mitä nyt tapahtuu?26.11.2025 10:02:18 EET | Kutsu
Tervetuloa toimittajatilaisuuteen 3.12.2025 kello 8.30-9.30 Teamsissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme