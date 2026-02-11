Kaksi nimitystä johdon konsultoinnissa – FCG tarjoaa tutut palvelut uudistuneella rakenteella

FCG:n Johdon konsultointi -liiketoiminta kokoaa nykyisin alleen neljä selkeää toimintoa: johtaminen, talous ja kiinteistöt, sote ja sivistys sekä verkostohankkeet. FCG yhdisti julkiselle sektorille konsultointipalveluita tuottavat Johtamisen ja talouden sekä Soten ja hyvinvoinnin liiketoiminnat viime vuoden elokuussa. Yhdistyminen oli luonnollinen askel kohti vahvempaa yhteistyötä ja parempaa palvelua FCG:n asiakkaille.

Uudistuneessa organisaatiossa on nyt tehty kaksi uutta sisäistä nimitystä: Emmi Savola erityisasiantuntijaksi ja Santeri Lajunen johtavaksi konsultiksi.

“Otan vastaan nimityksen iloisin ja kiitollisin mielin. Roolini painottuu edelleen vahvasti asiakkaiden oikea-aikaisen, arkisen auttamisen, mutta myös pitkäjänteisemmän kouluttamisen ja ylläpidon teemoihin. Tavoitteenani on toimia asiakkaiden tukena alan haastavien aikojen pyörteissä, tarjoten asiantuntevaa ja käytännönläheistä apua resurssien ja hoitotyön kuormituksen tarkasteluun ja johtamiseen”, kertoo Emmi Savola.

Santeri Lajunen kommentoi puolestaan “Minulle vihjattiin reilu neljä vuotta sitten, että FCG on mitä mainion näköalapaikka Suomen kuntiin ja hallinnon kehittämiseen. Ja sitä se on totisesti ollut! Erityisesti haluan olla tukemassa Suomen kuntia, hyvinvointialueita ja muuta julkista hallintoa toimivien johtamisjärjestelmien, demokraattisen päätöksenteon ja johtamisen toimintatapojen kehittämisessä.”