BAUHAUS ja Kierrätyskeskus sähkötyökalujen kierrättämiseen keskittyvään Boksi-yhteistyöpilottiin

Perinteinen lineaarinen talousmalli väistyy vähitellen kiertotalouden tieltä, jossa tuotteiden elinkaarta pidennetään ja materiaaleja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Muutosta ohjaavat muun muassa EU-sääntely sekä asiakkaiden kasvavat odotukset vastuullisuudesta.

Siirtymä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii yrityksiltä konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä sekä ympäristön, että liiketoiminnan kannalta. BAUHAUS haluaa olla aktiivinen toimija tässä muutoksessa. Kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat kiertotaloutta ja tarjoavat samalla asiakkaillemme kilpailukykyisiä sekä laadukkaita tuotteita ja palveluita. Sähkötyökalujen kiertotalousmallin pilotointi on meille konkreettinen askel kohti toimintatapaa, jossa yhdistyvät vastuullisuus ja asiakasarvo.

Yhteistyöpilotin tarkoituksena on tehdä kierrättämisestä mahdollisimman vaivatonta ja antaa uusi elämä käyttökelpoisille sähkötyökaluille. Sähkötyökaluihin keskittyvä Boksi-yhteistyöpilotti alkaa 2. maaliskuuta ja kestää 24. kesäkuuta asti. Tuomalla hyväkuntoisen tai korjattavissa olevan sähkötyökalun Espoon tai Vantaan BAUHAUS-tavarataloon saat 10 %:n alennuskupongin seuraavaa ostostasi varten, kun ostoksen loppusumma ylittää 100 euroa. Työkalut kunnostetaan Kierrätyskeskuksen sähköverstailla ja laitetaan myyntiin joko Kierrätyskeskuksen myymälöihin tai valtakunnalliseen verkkokauppaan.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen missiona on vahvistaa kierrätyskulttuuria, vähentää luonnonvarojen kulutusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja luoda uusia työllistymismahdollisuuksia. BAUHAUS on iloinen saadessaan tehdä yhteistyötä tämän merkittävän toimijan kanssa ja olla mukana edistämässä kiertotaloutta käytännön tasolla. Yhteistyön ansiosta säästetään luonnonvaroja ja tuodaan secondhand-ajattelua entistä vahvemmin osaksi arkea, kun sähkötyökalut saavat uuden elämän ja päätyvät uudelleen käyttöön.