BAUHAUS ja Kierrätyskeskus sähkötyökalujen kierrättämiseen keskittyvään Boksi-yhteistyöpilottiin
9.3.2026 10:48:00 EET | BAUHAUS & Co. Ky | Tiedote
BAUHAUS ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus aloittavat sähkötyökaluihin keskittyvän Boksi-yhteistyöpilotin. Kierrätyskeskuksen Boksi on vakiintunut ja kuluttajille entuudestaan tuttu kierrätyspiste, joka tuodaan Espoon ja Vantaan BAUHAUS-tavarataloihin. Kotona tarpeettomina lojuvat, hyväkuntoiset ja korjattavissa olevat sähkötyökalut voi tuoda vaivatta Boksiin, josta ne korjataan sekä jälleenmyydään Kierrätyskeskuksen toimesta. Vastineeksi niistä saa etukupongin BAUHAUSiin seuraavaa ostosta varten.
Perinteinen lineaarinen talousmalli väistyy vähitellen kiertotalouden tieltä, jossa tuotteiden elinkaarta pidennetään ja materiaaleja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Muutosta ohjaavat muun muassa EU-sääntely sekä asiakkaiden kasvavat odotukset vastuullisuudesta.
Siirtymä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii yrityksiltä konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä sekä ympäristön, että liiketoiminnan kannalta. BAUHAUS haluaa olla aktiivinen toimija tässä muutoksessa. Kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat kiertotaloutta ja tarjoavat samalla asiakkaillemme kilpailukykyisiä sekä laadukkaita tuotteita ja palveluita. Sähkötyökalujen kiertotalousmallin pilotointi on meille konkreettinen askel kohti toimintatapaa, jossa yhdistyvät vastuullisuus ja asiakasarvo.
Yhteistyöpilotin tarkoituksena on tehdä kierrättämisestä mahdollisimman vaivatonta ja antaa uusi elämä käyttökelpoisille sähkötyökaluille. Sähkötyökaluihin keskittyvä Boksi-yhteistyöpilotti alkaa 2. maaliskuuta ja kestää 24. kesäkuuta asti. Tuomalla hyväkuntoisen tai korjattavissa olevan sähkötyökalun Espoon tai Vantaan BAUHAUS-tavarataloon saat 10 %:n alennuskupongin seuraavaa ostostasi varten, kun ostoksen loppusumma ylittää 100 euroa. Työkalut kunnostetaan Kierrätyskeskuksen sähköverstailla ja laitetaan myyntiin joko Kierrätyskeskuksen myymälöihin tai valtakunnalliseen verkkokauppaan.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen missiona on vahvistaa kierrätyskulttuuria, vähentää luonnonvarojen kulutusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja luoda uusia työllistymismahdollisuuksia. BAUHAUS on iloinen saadessaan tehdä yhteistyötä tämän merkittävän toimijan kanssa ja olla mukana edistämässä kiertotaloutta käytännön tasolla. Yhteistyön ansiosta säästetään luonnonvaroja ja tuodaan secondhand-ajattelua entistä vahvemmin osaksi arkea, kun sähkötyökalut saavat uuden elämän ja päätyvät uudelleen käyttöön.
BAUHAUS on vuonna 1960 perustettu yksi Euroopan johtavista kodin, rakentamisen ja puutarhan tavarataloketjuista. Sillä on yhteensä yli 300 tavarataloa 19 maassa. Suomeen ensimmäinen tavaratalo avattiin Vantaalle vuonna 2001. Suomessa BAUHAUS tarjoaa yli 120 000 tuotteen valikoiman kuudessa tavaratalossa: Vantaalla, Espoossa, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Oulussa. Lisäksi sillä on koko maan kattava verkkokauppa bauhaus.fi. BAUHAUS tunnetaan laadukkaasta palvelusta ja asiakaslähtöisyydestä sekä innovatiivisista ratkaisuista kaikkiin kodin ja puutarhan tarpeisiin.
