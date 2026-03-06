Mediakutsu: Gastro Helsinki 11.-12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa
9.3.2026 10:42:59 EET | Messukeskus | Kutsu
Hyvä median edustaja,
horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki avaa ovensa Helsingin Messukeskuksessa tällä viikolla. Tapahtuman laaja ohjelma tarjoilee keskusteluja alan tulevaisuudesta, ratkaisuja osaajapulaan, palkintoja osaajille sekä uutta intoa ja puhtia alan kehitykseen.
Tässä poimintoja Gastro Helsinki 2026 -messujen tarjonnasta ke–to 11.–12.3:
ke klo 10.30: Gastro Talk: Vetovoimaa ja pitovoimaa horeca-alalle -paneeli | Lue lisää mediatiedotteesta: Gastro Helsinki 2026 -messuilla pohditaan ratkaisuja horeca-alan osaajapulaan (9.3.2026)
ke klo 11.30: Miksi ravintola-ala on kiinnostava nuorille? (Avecmedia-lava) | Keskustelemassa keittiöpäällikkö Miika Keskitalo ravintola Scolaresta, hoviharjoittelija Aino Lindroos ravintola Nokasta ja asiakaspalvelupäällikkö Jouko Nurmi Turun Antell Ainosta.
to klo 15.30: Onnellisen ruuan maa – ruoka on osa elävää ja rikasta kulttuuria (Gastro Stage) | Kansallinen ruokastrategia 2040 julkaistiin joulukuussa 2025. Yksi strategian päämääristä on ruokakulttuuri ja hyvinvointi. Ravintola-alalla ja ruokapalveluilla on tässä strategian päämäärässä avaimet ja päärooli. | Kansallisen ruokastrategian koordinaattori Elina Ovaskainen, Maa- ja metsätalousministeriö
to klo 16.00: Gastro Talk: Sofia B Olsson - Social sustainability in the restaurant industry | Gastro Talk -sarjan keynote nostaa esiin vastuullisuuden horeca-alalla eiryisesti ihmisten näkökulmasta. Sosiaalinen vastuullisuus on ravintola-alan tulevaisuuden peruspilari. Aiheesta puhuu Sofia Bodovic Olsson, yksi Pohjoismaiden vaikutusvaltaisimmista vastuullisen gastronomian pioneereista. Puheenvuoro on englanniksi.
Kilpailut ja palkintojenjaot:
- Pizzamestari keskiviikkona, voittajien julkistus klo 16.30
- Suomen 50 parasta ravintolaa -julkistus keskiviikkona klo 13–14.30
- Mestarikoulu torstaina, voittajien julkistus klo 17.25
- Ideasipuli torstaina klo 14.30
- Lue lisää kilpailuista ja palkinnoista tiedotteesta: Gastro Helsinki 2026 nostaa horeca-alan osaajat valokeilaan (4.3.)
Gastro-messujen ohjelma on suunniteltu tarjoamaan ideoita ja oivalluksia sekä vahvistamaan horeca-alan toimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden uskoa. Monipuoliseen ohjelmakokonaisuuteen voit tutustua netissä osoitteessa: https://gastro.messukeskus.com/ohjelma.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE:
Gastro Helsinki on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 10–18.
Akkreditoidu ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/. Voit myös akkreditoitua tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros).
Gastro Helsinki -messuilta kuva Messukeskuksen kuvapankissa: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Gastro+Helsinki/
Mediakeskus
Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna tapahtuman aukioloaikoina, keskiviikkona jo klo 9 alkaen.
Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin.
Pysäköintijärjestelyt
Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Lisätiedot ja apua haastattelujen sopimiseen: Antti Karjunen, viestintäasiantuntija, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com
Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026 järjestettävä Gastro Helsinki on horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma. Se tuo yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset, päättäjät ja tulevaisuuden tekijät kahdeksi tiiviiksi päiväksi tutustumaan alan kehitykseen, verkostoihin ja innovaatioihin. Vuorovuosin Gastro Helsingin kanssa järjestettävä TastePro täydentää Messukeskuksen horeca-klusteria ja tarjoaa alan toimijoille vaikuttavan mahdollisuuden tuloksekkaisiin kohtaamisiin. TastePro järjestetään 7.–8.4.2027. Lisätiedot ja ohjelma: www.gastrohelsinki.fi @GastroHelsinki #gastrohelsinki | www.tastepro.fi @TastePro #tastepro
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KarjunenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
KUTSU: PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 11.–12.3.20266.3.2026 13:23:32 EET | Kutsu
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 tuo pakkaus-, elintarvike- ja muovialan yritykset, ammattilaiset ja vaikuttajat yhteen Helsingin Messukeskukseen 11.–12.3.2026. Tapahtuma pitää 115 näytteilleasettajan lisäksi sisällään ajankohtaisen ohjelman asiantuntijapuhujineen. Teemoina ovat muun muassa vastuullisuus ja kiertotalous, lainsäädäntö ja regulaatio erityisesti EU:n PPWR-asetuksen näkökulmasta, pakkaussuunnittelu ja uudet materiaalit.
Pulp & Beyond 2026: tekoälyä, innovaatioita ja biotalouden tulevaisuutta6.3.2026 09:59:26 EET | Tiedote
Johtava kansainvälinen metsäteollisuuden tapahtuma Pulp & Beyond 2026 nostaa esille tekoälyn merkitystä prosessiteollisuudessa, metsäteollisuuden innovaatioita, biotalouden tulevaisuutta ja toimialan startupien kriittisen varhaisvaiheen haasteita. Pulp & Beyond 2026 -tapahtuma järjestetään keskiviikosta torstaihin 15. – 16.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Gastro Helsinki 2026 nostaa horeca-alan osaajat valokeilaan – kilpailut ja palkinnot vahvistavat alan vetovoimaa4.3.2026 12:16:42 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3. järjestettävillä Gastro Helsinki -messuilla nähdään useita kilpailuja ja palkintojenjakoja, jotka nostavat esiin horeca-alan huippuosaajia ja tulevaisuuden tekijöitä.
Lapsimessujen ohjelma – harrastusideoita, musiikkia ja elämyksiä huhtikuussa26.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lapsimessut juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Lapsiperheille ja odottajille suunnattu tapahtuma järjestetään perjantaista sunnuntaihin 24.–26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Lemmikkimessujen ja Ruokamessujen kanssa. Monipuolinen ohjelma tarjoaa luentoja, musiikkia, harrastuskokeiluja ja elämyksiä kaikenikäisille.
Kahveista Parhain -kisa tuo nostetta paahtimoille25.2.2026 11:37:47 EET | Tiedote
Suomalaisten paahtimoiden Kahveista Parhain -kilpailu saa jatkoa. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty kilpailu sai runsaasti kiitosta sekä osallistujilta että messuvierailta. Nyt etsitään jälleen maan parhaimpia kahveja Ruokamessuilla 24. - 26.4.2026 Helsingin Messukeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme