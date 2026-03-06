Mediakutsu: Gastro Helsinki 11.-12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa

Tässä poimintoja Gastro Helsinki 2026 -messujen tarjonnasta ke–to 11.–12.3:



ke klo 10.30: Gastro Talk: Vetovoimaa ja pitovoimaa horeca-alalle -paneeli | Lue lisää mediatiedotteesta: Gastro Helsinki 2026 -messuilla pohditaan ratkaisuja horeca-alan osaajapulaan (9.3.2026)



ke klo 11.30: Miksi ravintola-ala on kiinnostava nuorille? (Avecmedia-lava) | Keskustelemassa keittiöpäällikkö Miika Keskitalo ravintola Scolaresta, hoviharjoittelija Aino Lindroos ravintola Nokasta ja asiakaspalvelupäällikkö Jouko Nurmi Turun Antell Ainosta.



to klo 15.30: Onnellisen ruuan maa – ruoka on osa elävää ja rikasta kulttuuria (Gastro Stage) | Kansallinen ruokastrategia 2040 julkaistiin joulukuussa 2025. Yksi strategian päämääristä on ruokakulttuuri ja hyvinvointi. Ravintola-alalla ja ruokapalveluilla on tässä strategian päämäärässä avaimet ja päärooli. | Kansallisen ruokastrategian koordinaattori Elina Ovaskainen, Maa- ja metsätalousministeriö



to klo 16.00: Gastro Talk: Sofia B Olsson - Social sustainability in the restaurant industry | Gastro Talk -sarjan keynote nostaa esiin vastuullisuuden horeca-alalla eiryisesti ihmisten näkökulmasta. Sosiaalinen vastuullisuus on ravintola-alan tulevaisuuden peruspilari. Aiheesta puhuu Sofia Bodovic Olsson, yksi Pohjoismaiden vaikutusvaltaisimmista vastuullisen gastronomian pioneereista. Puheenvuoro on englanniksi.



Kilpailut ja palkintojenjaot:

Pizzamestari keskiviikkona, voittajien julkistus klo 16.30

keskiviikkona, voittajien julkistus klo 16.30 Suomen 50 parasta ravintolaa -julkistus keskiviikkona klo 13–14.30

-julkistus keskiviikkona klo 13–14.30 Mestarikoulu torstaina, voittajien julkistus klo 17.25

torstaina, voittajien julkistus klo 17.25 Ideasipuli torstaina klo 14.30

torstaina klo 14.30 Lue lisää kilpailuista ja palkinnoista tiedotteesta: Gastro Helsinki 2026 nostaa horeca-alan osaajat valokeilaan (4.3.)





Gastro-messujen ohjelma on suunniteltu tarjoamaan ideoita ja oivalluksia sekä vahvistamaan horeca-alan toimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden uskoa. Monipuoliseen ohjelmakokonaisuuteen voit tutustua netissä osoitteessa: https://gastro.messukeskus.com/ohjelma.





OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE:

Gastro Helsinki on avoinna keskiviikkona ja torstaina klo 10–18.



Akkreditoidu ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/. Voit myös akkreditoitua tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros).



Gastro Helsinki -messuilta kuva Messukeskuksen kuvapankissa: https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/Gastro+Helsinki/



Mediakeskus

Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna tapahtuman aukioloaikoina, keskiviikkona jo klo 9 alkaen.



Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin.



Pysäköintijärjestelyt

Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.



Lisätiedot ja apua haastattelujen sopimiseen: Antti Karjunen, viestintäasiantuntija, p. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com



