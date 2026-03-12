Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi vuoden 2026 apurahat – panostus mielenterveyden tutkimukseen on tärkeämpää kuin koskaan
12.3.2026 12:00:00 EET | Psykiatrian Tutkimussäätiö sr | Uutinen
Psykiatrian Tutkimussäätiö on myöntänyt vuoden 2026 apurahat viidelle korkeatasoiselle tutkimushankkeelle, jotka edistävät mielenterveyden ymmärrystä, häiriöiden ehkäisyä ja hoitoa.
Vuoden 2026 apurahansaajat:
Aleksi Alastalo, LL: Psykiatrinen sairastavuus ennen Alzheimerin taudin diagnoosia – Esiintyvyys, erityispiirteet ja vaikutus ennusteeseen, Oulun yliopisto
Suvi Jokihaka, PsM: Psykososiaalisten tekijöiden merkitys kielihäiriöissä: varhaisen vuorovaikutuksen ja temperamentin suojaava vaikutus kehitykselle, Itä-Suomen yliopisto
Juhani Leijala, El: Psykoottisten häiriöiden hoitoon sitoutuminen: asenteiden ja elämäntapojen vaikutus hoitoon sitoutumiseen ja hoitotuloksiin, Turun yliopisto
Anna Peltola, FM: Stressi, psykosomaattinen terveys ja biologinen ikääntyminen: Syy-seuraussuhteisiin perustuva tutkimus eurooppalaisissa kohorttitutkimuksissa, Tampereen yliopisto
Inka Westerlund, PsM: Itsemurha-, uhriksi joutumis-, ja väkivaltariskin tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät tekijät psykoosisairauksissa, Helsingin yliopisto
"Tämän vuoden apurahan saajat edustavat korkeatasoista ja vaikuttavaa psykiatrista tutkimusta. Valitut hankkeet tuottavat uutta, luotettavaa tietoa mielenterveyden ymmärtämiseen ja hoidon kehittämiseen. On ilo tukea nuoria tutkijoita, joiden työ hyödyttää suomalaisia pitkälle tulevaisuuteen", toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja emeritusprofessori Mauri Marttunen.
Psykiatrian Tutkimussäätiö on suomalaisen mielenterveystutkimuksen luotettava ja riippumaton asiantuntijataho, joka tuo päätöksentekoon, palveluihin ja hoitoon tärkeää tietoa.
Apurahojen merkitys tässä työssä on suuri, koska ne usein ovat ainoa konkreettinen voimavara, joka mahdollistaa uuden mielenterveystutkimuksen syntymisen ja tutkijoiden työskentelyn.
