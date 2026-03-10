Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on riemastuttavan koukuttava jännäri amatöörietsivistä selvittämässä piinaavaa rikosten sarjaa

Otavan kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Anna Kivekäs kustannustoimittajaksi 5.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote

VTM Anna Kivekäs on nimitetty kustannustoimittajaksi Otava-kustantamoperheen kaunokirjallisuuden osastolle 1.4.2026 alkaen. Hän on toimittanut kaunokirjallisuutta liki kahdenkymmenen vuoden ajan, viimeksi Kustantamo S&S:llä ja Gummeruksella. Nimitys tukee Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustantamisen pitkäjänteistä markkinalähtöistä kehittämistä, jossa yhdistyvät kirjallinen näkemys ja kaupallinen tavoitteellisuus. ”Lukeminen on taikavoima. Se vie toisiin maailmoihin ja lähemmäs omaa, antaa iloa ja ymmärrystä, sivistää, koskettaa ja ottaa syliin. Otava kantaa mukanaan arvokasta osaa suomalaisen kirjallisuuden historiasta ja rakentaa rohkeasti lukemisen tulevaisuutta todella laadukkaalla ja monipuolisella kustannusohjelmalla. Olen huikean onnellinen ja innoissani, että pääsen mukaan tukemaan talon upeita kirjailijoita heidän työssään osana Otavan huippuammattilaisten tiimiä”, sanoo Anna Kivekäs. ”Anna on kaunokirjallisuuden superosaaja, jota niin kirjailijat kuin kollegat laaja