Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on riemastuttavan koukuttava jännäri amatöörietsivistä selvittämässä piinaavaa rikosten sarjaa

10.3.2026 13:00:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on Liza Virtasen tutkimuksia -sarjan kolmas ja viimeinen osa. Kirja vie lukijan Kokkolan kujille, keskelle ihmissuhdesolmuja ja kylmääviä rikoksia.

Saila-Mari Kohtala: Kokkola palaa (Otava, 2026)

Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa -romaanissa ollaan taas rikosten jäljillä. Liza, uuden elämän Keski-Pohjanmaalta löytänyt entinen uratykki, ja Nils, lämmin ja luotettava ex-vankilakundi Kannuksesta, lyöttäytyvät jälleen yhteen ratkomaan rikosta, kun tuhopoltto Kokkolan puutaloalueella järkyttää koko kaupunkia. Pääepäilty on nuori poika, jonka on vaikea puolustautua syytöksiltä.

Samaan aikaan Lizan ja Nilsin romanssi syvenee. Lemmen liekit eivät kuitenkaan estä tehokasta salapoliisityötä idyllisessä vanhassakaupungissa, missä vaara vaanii heitä lähempänä kuin he aavistavatkaan.

Saila-Mari Kohtala (s. 1971) on Kannuksessa varttunut kirjailija. Kohtala on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja toimi pitkään Glorian päätoimittajana. Kirjoittamisen ohella hän remontoi 200 vuotta vanhaa hirsitaloaan Kannuksessa. Kohtala on saanut kiitosta taidostaan yhdistää kirjoissaan jännitystä, ihmissuhteita ja pienten paikkakuntien yhteisöjen omalaatuisuutta ja tärkeyttä​.

Kokkola palaa julkaistaan 19.3.2026.

Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Tani.

