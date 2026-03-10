Piia Vuorisen tietokirja purkaa myyttiä viettelevistä naisvakoojista
11.3.2026 10:00:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Historiantutkijan kirja kertoo suomalaisista naisvakoojista ja vakoiluepäilyjen kohteeksi joutuneista naisista, joista ei ole aikaisemmin kirjoitettu.
"On aika nähdä tiedustelumaailma niin moninaisena kuin se todellisuudessa oli. Miehiä viettelevät naisvakoojat ja hunaja-ansat ovat osittain puhdasta fiktiota." - Piia Vuorinen
Naisvakoojat nähdään usein viettelevinä ja salaperäisinä houkutuslintuina, jotka käyttävät seksuaalisuuttaan valtiosalaisuuksien hankkimiseen. Tämä mielikuva ohjasi vahvasti myös Suomen turvallisuuspoliisin toimintaa. Se pyrki määrätietoisesti saamaan selkoa upseerien seurassa liikkuneista, hämäräperäisiltä vaikuttaneista ja vakoilutehtäviä suorittaneista naisista vuosina 1919–1944. Tanssin ja nautinnonhalun vimmaa oli toisinaan vaikea erottaa vakoiluepäilyistä, koska mielikuva miehiä lumoavasta vakoojattaresta eli niin vahvana. Käsitystä ylläpiti valtion turvallisuudesta vastanneiden miesten lisäksi lähes koko yhteiskunta.
Vaarallisen viekkaita -kirja pöyhii viettelevän naisvakoojan myyttiä, joka harvoin vastasi todellisuutta. Samalla kirja kertoo myös vastavakoilun arjesta, jossa vakoiluepäilyt pyrittiin varmistamaan. Mukana on niin perusteettomasti epäiltyjä seikkailijattaria kuin maanpetoksesta tuomittuja. Näistä naisista ja heitä seuranneista miehistä ei ole aikaisemmin kirjoitettu tästä näkökulmasta.
Nyt julkaistavan teoksen on kirjoittanut Piia Vuorinen, joka työskentelee tutkijana Turun yliopistossa. Hän käsitteli väitöskirjassaan turvallisuuspoliisia sekä valtio- ja maanpetosrikoksista epäiltyjä naisia ensimmäisen tasavallan aikaisessa Suomessa. Vaarallisen viekkaita on hänen esikoiskirjansa.
Vaarallisen viekkaita - Naisvakoojan myytti ja vastavakoilun arki ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.3.
PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on riemastuttavan koukuttava jännäri amatöörietsivistä selvittämässä piinaavaa rikosten sarjaa10.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Saila-Mari Kohtalan Kokkola palaa on Liza Virtasen tutkimuksia -sarjan kolmas ja viimeinen osa. Kirja vie lukijan Kokkolan kujille, keskelle ihmissuhdesolmuja ja kylmääviä rikoksia.
Uskallatko astua Kuolleiden galleriaan? Chris Carterin uutuustrillerissä murhasta tulee tappavaa taidetta10.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Chris Carterin maailmanmenestykseen nousseen Robert Hunter -sarjan yhdeksännessä osassa jahdataan psykopaattia, joka rakentaa karmeaa kuolleiden galleriaa.
ENNAKKOTIEDOTE: Arto Satosen sisäpiirikuvaus Petteri Orpon hallituksesta ilmestyy 7.5.5.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Entinen työministeri Arto Satonen avaa hallituksen kulisseja sekä työmarkkinoita mullistaneiden uudistusten syntyä. Kirja paljastaa hallitusohjelmaneuvotteluiden kiihkeät hetket sekä uudistusten toteuttamisen poliittiset väännöt ja keskustelut, joita mediassa ei toistaiseksi olla vielä käsitelty.
Otavan kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Anna Kivekäs kustannustoimittajaksi5.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
VTM Anna Kivekäs on nimitetty kustannustoimittajaksi Otava-kustantamoperheen kaunokirjallisuuden osastolle 1.4.2026 alkaen. Hän on toimittanut kaunokirjallisuutta liki kahdenkymmenen vuoden ajan, viimeksi Kustantamo S&S:llä ja Gummeruksella. Nimitys tukee Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustantamisen pitkäjänteistä markkinalähtöistä kehittämistä, jossa yhdistyvät kirjallinen näkemys ja kaupallinen tavoitteellisuus. ”Lukeminen on taikavoima. Se vie toisiin maailmoihin ja lähemmäs omaa, antaa iloa ja ymmärrystä, sivistää, koskettaa ja ottaa syliin. Otava kantaa mukanaan arvokasta osaa suomalaisen kirjallisuuden historiasta ja rakentaa rohkeasti lukemisen tulevaisuutta todella laadukkaalla ja monipuolisella kustannusohjelmalla. Olen huikean onnellinen ja innoissani, että pääsen mukaan tukemaan talon upeita kirjailijoita heidän työssään osana Otavan huippuammattilaisten tiimiä”, sanoo Anna Kivekäs. ”Anna on kaunokirjallisuuden superosaaja, jota niin kirjailijat kuin kollegat laaja
Siri Hustvedtin Haamutarinoita on intiimi muistelmateos ja rakkaudenosoitus edesmenneelle puolisolle – maailmankirjallisuuden supertähden vierailu Suomeen toteutuu toukokuussa4.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Haamutarinoita kuvaa pelottomasti ja hellästi kirjailijapariskunta Siri Hustvedtin ja Paul Austerin avioliiton viimeisiä yhteisiä hetkiä. Teos sisältää myös Hustvedtin ja Austerin keskinäistä kirjeenvaihtoa sekä katkelmia Austerin viimeiseksi jääneestä, keskeneräisestä kirjasta, jonka hän omisti lapsenlapselleen. Siri Hustvedtin odotettu Suomen-vierailu toteutuu toukokuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme