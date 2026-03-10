Piia Vuorisen tietokirja purkaa myyttiä viettelevistä naisvakoojista

"On aika nähdä tiedustelumaailma niin moninaisena kuin se todellisuudessa oli. Miehiä viettelevät naisvakoojat ja hunaja-ansat ovat osittain puhdasta fiktiota." - Piia Vuorinen



Naisvakoojat nähdään usein viettelevinä ja salaperäisinä houkutuslintuina, jotka käyttävät seksuaalisuuttaan valtiosalaisuuksien hankkimiseen. Tämä mielikuva ohjasi vahvasti myös Suomen turvallisuuspoliisin toimintaa. Se pyrki määrätietoisesti saamaan selkoa upseerien seurassa liikkuneista, hämäräperäisiltä vaikuttaneista ja vakoilutehtäviä suorittaneista naisista vuosina 1919–1944. Tanssin ja nautinnonhalun vimmaa oli toisinaan vaikea erottaa vakoiluepäilyistä, koska mielikuva miehiä lumoavasta vakoojattaresta eli niin vahvana. Käsitystä ylläpiti valtion turvallisuudesta vastanneiden miesten lisäksi lähes koko yhteiskunta.

Vaarallisen viekkaita -kirja pöyhii viettelevän naisvakoojan myyttiä, joka harvoin vastasi todellisuutta. Samalla kirja kertoo myös vastavakoilun arjesta, jossa vakoiluepäilyt pyrittiin varmistamaan. Mukana on niin perusteettomasti epäiltyjä seikkailijattaria kuin maanpetoksesta tuomittuja. Näistä naisista ja heitä seuranneista miehistä ei ole aikaisemmin kirjoitettu tästä näkökulmasta.

Nyt julkaistavan teoksen on kirjoittanut Piia Vuorinen, joka työskentelee tutkijana Turun yliopistossa. Hän käsitteli väitöskirjassaan turvallisuuspoliisia sekä valtio- ja maanpetosrikoksista epäiltyjä naisia ensimmäisen tasavallan aikaisessa Suomessa. Vaarallisen viekkaita on hänen esikoiskirjansa.





Vaarallisen viekkaita - Naisvakoojan myytti ja vastavakoilun arki ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.3.

