HSL suunnittelee strategiaa tukevaa organisaatiouudistusta

Perusteet yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiselle





HSL:n strategiakaudelle 2026–2029 on asetettu merkittäviä tuottavuuden parantamisen tavoitteita, kuten oman toiminnan tuottavuuden nostaminen ja kuntien subventioasteen laskeminen.

Tarkastelemme oman toimintamme kustannuksia osana tuottavuuden parantamista. Toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia, joissa tarvitsemme uudenlaista osaamista ja organisoitumista. Kustannusten kasvu on ylittänyt tuottojen kasvun, etenkin suhteessa lipputuloihin. Taloudellinen tilanne on vaikea: ylijäämät ovat huvenneet ja alijäämät heijastuvat omistajiin, joiden taloustilanne on hankala.

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia kyvykkyyksiä ja toisaalta on arvioitu myös sellaisia kyvykkyyksiä tai toimintoja, jotka eivät enää tukisi strategisia tavoitteita osin tai lainkaan, ja joita jouduttaisiin mahdollisesti lakkauttamaan.

Lisäksi tunnistetaan toiminnallisia muutostarpeita, kuten päällekkäisyyksien poistamista, roolien ja tehtävien selkeyttämistä sekä joidenkin työtehtävien korvaamista osittain tai kokonaan ostopalveluna johtuen työn tarpeen kausittaisesta vaihtelusta.

Suunnitelluilla toimenpiteillä pyrittäisiin varmistamaan strategian toimeenpano sekä tukemaan kasvua ja uusiutumista. Tuottavuuden parantamista ei näin ollen tavoiteltaisi pelkästään säästöillä.

Mahdolliset henkilöstövaikutukset

Neuvottelut kohdistuvat koko HSL:n organisaatioon toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnin sekä direktio-oikeuden piiriin kuuluvien tehtävämuutosten osalta.

Työn olennaisen ja pysyvän vähenemisen sekä tehtävien olennaisen muuttumisen osalta neuvottelut koskevat kuitenkin vain osaa organisaatiosta.

Alustavan arvion mukaan suunnitelmat voisivat toteutuessaan johtaa enintään 48 työntekijän tai viranhaltijan työ- tai virkasuhteen irtisanomiseen sekä enintään 99 työntekijän tai viranhaltijan työsopimuksen tai tehtävän irtisanomisperusteiseen muutokseen, jolloin henkilölle tarjottaisiin uutta tehtävää irtisanomisen välttämiseksi.

Osana strategiamme toimeenpanoa huolehdimme tulevaisuuden toimintaedellytyksistä ja liiketoimintamme kestävyydestä. Ihmiset, henkilöstömme, on meillä jatkossakin avainasemassa. Tavoitteemme on pitkällä tähtäimellä varmistaa mahdollisuutemme kehittää joukkoliikennettä, toimia vastuullisesti ja kannattavasti sekä olla mahdollisimman vakaa työnantaja henkilöstöllemme.

Neuvottelujen alustava aikataulu

Neuvottelujen on suunniteltu alkavan 16.3. Alustavan suunnitelman mukaan ne kestävän 6 viikkoa ja päättyvät 27.4. Uusi organisaatio astuu suunnitelman mukaan voimaan 1.6.2026

Liikenne toimii normaalisti

Asiakkaidemme näkökulmasta olennaista on, että liikenne jatkuu neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen normaalisti. Neuvottelut eivät koske HSL:n tilaamaa liikennettä. On hyvä huomata, että joukkoliikenteen kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä.