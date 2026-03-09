HSL:n hallituksen päätöksiä 9.3.2026
9.3.2026 11:19:45 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 9. maaliskuuta 2026. Käsiteltävänä oli yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen HSL:ssä sekä sisäisen tarkastuksen raportti 2025 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2026.
Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
Hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi. Neuvottelut kohdistuvat koko HSL:n organisaatioon (433 henkilöä) toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnin sekä direktio-oikeuden piiriin kuuluvien tehtävämuutosten osalta. Neuvottelujen tavoitteena on tarkastella toiminnan kehittämistä ja kulurakennetta. Neuvottelut eivät vaikuta HSL:n asiakaspalveluun tai palveluiden saatavuuteen eivätkä koske HSL:n tilaamaa liikennettä tai liikennehenkilökuntaa, koska kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä.
HSL hallitus kokoontuu 7.5.2026 klo 15 ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään yt-neuvotteluiden etenemistä ja johtopäätöksiä.
Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella
Linkki kokousasiaan
Sisäisen tarkastuksen kertomus vuodelta 2025 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2026
Hallitus päätti merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2025 sekä alustavan tarkastussuunnitelman vuodelle 2026.
Linkki kokousasiaan
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL suunnittelee strategiaa tukevaa organisaatiouudistusta9.3.2026 11:21:30 EET | Tiedote
HSL suunnittelee organisaatiouudistusta osana vuoden 2026–2029 strategian toimeenpanoa. HSL:n hallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta kokouksessaan 9.3.2026. Maaliskuussa alkavien neuvottelujen taustalla ovat sekä tuotannolliset että taloudelliset syyt ja toiminnan uudelleenjärjestely.
Ratikka 9T kulkee Länsisatamaan 7.4. alkaen – Jätkäsaaren reiteissä muutoksia viiden viikon ajan25.2.2026 09:24:39 EET | Tiedote
Ratikkareitit Jätkäsaareen ja Länsisatamaan muuttuvat pääsiäisen jälkeen tiistaista 7. huhtikuuta viiden viikon ajaksi. Ratikat siirtyvät kulkemaan Ruoholahden kautta ja Crusellinsillan yli. Syynä on Jätkäsaaren siltaremontti, jossa uusitaan vanha silta. Remontissa uusitaan sillalla olevat raitiotien kiskot ja ratatekniikkaa, minkä aikana ratikat eivät voi kulkea sillan yli.
HSL:n hallituksen päätöksiä 3.2.20263.2.2026 11:10:06 EET | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 3. helmikuuta 2026 ja käsitteli joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen tehtäviä päivityksiä sekä päätti maksu- ja tilityspalvelujen toimittajan hankinnasta.
HSL:n hallituksen päätöksiä 21.1.202621.1.2026 12:23:07 EET | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 21. tammikuuta 2026 ja hyväksyi HSL:n liikennöintisuunnitelman vuosille 2026-2027. Suunnitelmassa on kuvattu vuoden aikana tapahtuvat keskeisimmät liikennemuutokset tulevan kesäliikennekauden alusta alkaen.
Näin HSL:n joukkoliikenne kulkee vuosina 2026–2027: Työmaat vaikuttavat etenkin raideliikenteeseen, Kruunusillat avautuu21.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Työmaat ja uusien yhteyksien valmistuminen vaikuttavat joukkoliikenteeseen Helsingin seudulla vuosina 2026–2027. Helsingin ratikkaverkko laajenee alkuvuodesta 2027 Laajasaloon, kun Kruunusillat avautuu liikenteelle. Kesällä 2026 etenkin lähijunaliikenteessä on runsaasti poikkeuksia. Bussiliikenteeseen taas tehdään joitain kohdennettuja muutoksia. Muun muassa nämä asiat sisältyvät HSL:n liikennöintisuunnitelmaan, jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme