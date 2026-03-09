HSL:n hallituksen päätöksiä 9.3.2026

Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Hallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi. Neuvottelut kohdistuvat koko HSL:n organisaatioon (433 henkilöä) toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnin sekä direktio-oikeuden piiriin kuuluvien tehtävämuutosten osalta. Neuvottelujen tavoitteena on tarkastella toiminnan kehittämistä ja kulurakennetta. Neuvottelut eivät vaikuta HSL:n asiakaspalveluun tai palveluiden saatavuuteen eivätkä koske HSL:n tilaamaa liikennettä tai liikennehenkilökuntaa, koska kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä.



HSL hallitus kokoontuu 7.5.2026 klo 15 ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään yt-neuvotteluiden etenemistä ja johtopäätöksiä.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Sisäisen tarkastuksen kertomus vuodelta 2025 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2026

Hallitus päätti merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2025 sekä alustavan tarkastussuunnitelman vuodelle 2026.

