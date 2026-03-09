Kaupungin liikuntatilat tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen

Naantalin kaupungin liikunnan ja vapaa-ajan tilat ovat nyt yhdistysten ja seurojen varattavissa talvikaudelle 2026–2027. Vakiovuorot tulee hakea 15.5.2026 mennessä. Varattavissa ovat samat tilat kuin kuluneella kaudella, myös Kesti-Maarian tilat ovat käytössä elokuusta 2026 toukokuuhun 2027 saakka.

Naantalin kaupunki kehittää aktiivisesti liikuntatilojaan, jotta monipuolinen harrastaminen on mahdollista. Ympärivuotisen harrastamisen mahdollisuudet kasvavatkin merkittävästi tulevana syksynä, kun Kalevanniemen liikuntahalli valmistuu. Vuoroja voi hakea tulevalle talvikaudelle nyt myös Kalevanniemen uusiin tiloihin 15.5. mennessä.

Uuteen halliin rakennetaan muun muassa kolmeen osaan jaettava sali, joka mahdollistaa monen eri toiminnan tiloissa samanaikaisesti. Liikuntahalliin on tulossa sulkapallokenttiä, futsal- ja salibandykenttä, heittonurkka, boulderointiseinä, juoksusuora sekä tilavat puku- ja pesutilat.

– Toimivat ja helposti saavutettavat liikuntatilat luovat edellytykset liikunnan järjestämiselle ja itsenäiselle harrastamiselle. Kun osa liikuntatoiminnasta siirtyy uuteen halliin Kalevanniemeen, vapautuu lisää mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa myös olemassa olevissa liikuntatiloissa, kuten koulujen liikuntasaleissa. Tiloja voitaisiin tulevaisuudessa tarjota yhä enemmän myös perheiden ja eri ikäisten omatoimiseen liikkumiseen, erityisesti viikonloppuisin, toteaa Naantalin liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho.

Myös kaupungin olemassa olevia liikuntatiloja kehitetään. Alkuvuodesta Maijamäen liikuntahalliin valmistui Naantalin ensimmäinen boulderointiseinä. Sitä voidaan käyttää koululiikunnassa sekä harrastustoiminnassa. Ylä- ja alakoululaisille onkin jo suunnitteilla kerhotoimintaa, jossa lajiin päästään tutustumaan.

Aurinkosäätiön uima-allas tuo myös uusia mahdollisuuksia liikuntatoiminnan järjestämiseen ja vesilajien harrastamisen lähellä. Kaupungin liikuntapalvelut pitää maanantaina 23.3. Aurinkosäätiön uima-altaalla avoimien ovien tapahtuman, jossa kaikenikäiset pääsevät kokeilemaan erilaisia vesilajeja, kuten uinnin tekniikkaa, perheuintia sekä vesijumppaa, myös uusien ja monipuolisten aqua bike -välineiden kanssa. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu pian.

– Mitä enemmän ja monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia pystymme tarjoamaan, sitä useammat naantalilaiset voivat toivottavasti löytää oman lajinsa ja innostua liikunnasta. Uusia lajeja kannattaa tulla kokeilemaan matalalla kynnyksellä, Puolakanaho kannustaa.

Tutustu kaupungin liikuntatarjontaan: www.liikkuvanaantali.fi

Lisätietoa seurojen ja yhdistysten vakiovuorojen varaamisesta: Liikunta- ja vapaa-aikatilojen kesän 2026 ja talvikauden 2026-2027 käyttövuorojen haku on käynnissä