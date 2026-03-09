Mediakutsu: väestökyselyn tulosten julkistaminen kirjastojen yhteiskunnallisesta roolista perjantaina 13.3.2026
9.3.2026 11:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu
Yleisillä kirjastoilla on yhteiskunnassa tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä. Kirjastot tarjoavat kansalaisille pääsyn aineistoihin, edistävät lukemista, tarjoavat tietopalvelua, ohjausta ja tiloja sekä edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.
Miten kansalaiset näkevät kirjastojen yhteiskunnallisen tehtävän ja minkälaisia odotuksia ja asenteita kirjastoihin kohdistetaan? Mitä palveluja eri käyttäjäryhmät käyttävät ja pitävät tärkeinä?
Lupa- ja valvontaviraston kirjastotoimen tehtävistä aiemmin vastanneet aluehallintovirastot selvittivät syksyllä 2025 laajalla väestökyselyllä kansalaisten kirjastoihin kohdistamia odotuksia ja arvoja sekä yleisten kirjastojen yhteiskunnallista merkitystä. Väestökyselyyn vastasi yhteensä 2007 yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita väestökyselyn julkistamistilaisuuteen perjantaina 13.3. klo 9–11.
Tilaisuus järjestetään Teams-yhteyksin.
Tilaisuutta ennen tai sen jälkeen on mahdollista haastatella Lupa- ja valvontaviraston kirjastotoimen asiantuntijoita aiheeseen liittyen. Varaa haastatteluaikasi ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeen Terveiset järjestäjälle -kohdassa.
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/event/4NkKX.
Lisätiedot:
Yhteyshenkilöt
Suomeksi:
Jonna Toukonen, kirjastotoimen ylitarkastaja
Ruotsiksi:
Lena Sundström, överinspektör för bildningsväsendet
Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin osasto
Lupa- ja valvontavirasto
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi.
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
