Mediakutsu: väestökyselyn tulosten julkistaminen kirjastojen yhteiskunnallisesta roolista perjantaina 13.3.2026

Miten kansalaiset näkevät kirjastojen yhteiskunnallisen tehtävän ja minkälaisia odotuksia ja asenteita kirjastoihin kohdistetaan? Mitä palveluja eri käyttäjäryhmät käyttävät ja pitävät tärkeinä?

Lupa- ja valvontaviraston kirjastotoimen tehtävistä aiemmin vastanneet aluehallintovirastot selvittivät syksyllä 2025 laajalla väestökyselyllä kansalaisten kirjastoihin kohdistamia odotuksia ja arvoja sekä yleisten kirjastojen yhteiskunnallista merkitystä. Väestökyselyyn vastasi yhteensä 2007 yli 18-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita väestökyselyn julkistamistilaisuuteen perjantaina 13.3. klo 9–11.

Tilaisuus järjestetään Teams-yhteyksin.

Tilaisuutta ennen tai sen jälkeen on mahdollista haastatella Lupa- ja valvontaviraston kirjastotoimen asiantuntijoita aiheeseen liittyen. Varaa haastatteluaikasi ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeen Terveiset järjestäjälle -kohdassa.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen: https://ssl.eventilla.com/event/4NkKX.

Lisätiedot: