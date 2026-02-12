Neljännesvuosisata yhteistä matkaa: St1 ja Hiihtoliitto jatkavat kumppanuuttaan – katse kohti vuoden 2029 kotikisoja
9.3.2026 16:01:02 EET | St1 | Tiedote
Suomen Hiihtoliitto ja St1 ovat solmineet neljän vuoden jatkosopimuksen, joka jatkaa 25 vuotta kestänyttä yhteistä taivalta myös seuraavan olympiadin ajan. Sopimus kattaa maastohiihtomaajoukkueen, nuorten maajoukkueet, Suomen Cupin, Hopeasompa-kokonaisuuden sekä nuorten SM-hiihdot. Kumppanuuden ytimessä on suomalaisen hiihtourheilun pitkäjänteinen tukeminen ja nuorten urheilijoiden polun kehittäminen matkalla kohti Lahden MM-kisoja 2029 ja tulevia olympialaisia 2030.
Yhteiset arvot ja tavoitteet ohjaavat tulevaisuuden kehitystä
Yli neljännesvuosisadan jatkunut yhteistyö on muotoutunut kiinteäksi osaksi hiihtoyhteisön arkea, ja se näkyy ikonisesti maajoukkueen edustusasusteissa. Uuden sopimuksen myötä kumppanuuden sisältö keskittyy entistä vahvemmin tulevaisuuteen: St1 on mukana varmistamassa nuorten valmennusjärjestelmän kehittämistä, tarjoten nuorille hiihtäjille ammattimaiset puitteet kehittyä kohti kansainvälistä huippua. Nuorten maajoukkue jatkaa toimintaansa ”St1-ryhmänä”.
– Olemme jo pitkään määritelleet kumppanuudelle yhteiset arvot ja tavoitteet, ja arvioimme kumppanuuden toimivuutta säännöllisesti. Tältä pohjalta oli hyvä lähteä rakentamaan uutta kautta, kertoo Suomen Hiihtoliiton myynti- ja kumppanuusjohtaja Suvi Kainulainen.
Nuorten hiihtäjien ammattimaisen urapolun tukemisen lisäksi yhdessä pyritään myös jalkauttamaan yhteistyötä entistä enemmän seura- ja asematasolle. Arvoina uudella sopimuskaudella korostuvat rohkeus, innovatiivisuus ja yhdessä tekeminen.
– Yhteistyömme Hiihtoliiton kanssa ei ole vain huippu-urheilun tukemista. Ei vain menestystä arvokisoissa, vaan myös sitä, että mahdollisimman moni suomalainen pääsee ladulle. Ladulle tieltä -kampanjassa rakensimme St1-asemien läheisyyteen hiihtolatuja ja tarjosimme välineitä lainaan – laduille päätyivät niin ammattikuljettajat tauollaan kuin paikalliset koululaisryhmät. Tällaiset arjen teot ovat tärkeä osa yhteistyötämme myös jatkossa, kertoo St1:n yritysmarkkinoinnista ja sponsoroinnista vastaava markkinointipäällikkö Tiina Luukkonen.
Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti korostaa pitkäaikaisen yhteistyön merkitystä koko lajiyhteisölle:
”Neljännesvuosisadan yhteinen taival on kumppanuuksien maailmassa poikkeuksellinen mitta. Se kertoo molemminpuolisesta luottamuksesta ja jaetuista tavoitteista. St1 ei ole meille vain kumppani, vaan merkittävä mahdollistaja, jonka tuki näkyy ruohonjuuritasolta maajoukkueisiin asti. Kun valmistaudumme kohti vuoden 2029 kotikisoja, tarvitsemme juuri tällaista vakaata ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Meillä on hyvä olla yhdessä.”
Yhteyshenkilöt
Tiina LuukkonenMarkkinointipäällikkö, St1Puh:+358 5064390tiina.luukkonen@st1.com
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme.
St1:llä on kaikkiaan 1 250 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita.
St1 työllistää yli 1 000 henkilöä.
www.st1.com
