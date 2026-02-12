Neljännesvuosisata yhteistä matkaa: St1 ja Hiihtoliitto jatkavat kumppanuuttaan – katse kohti vuoden 2029 kotikisoja

Yhteiset arvot ja tavoitteet ohjaavat tulevaisuuden kehitystä



Yli neljännesvuosisadan jatkunut yhteistyö on muotoutunut kiinteäksi osaksi hiihtoyhteisön arkea, ja se näkyy ikonisesti maajoukkueen edustusasusteissa. Uuden sopimuksen myötä kumppanuuden sisältö keskittyy entistä vahvemmin tulevaisuuteen: St1 on mukana varmistamassa nuorten valmennusjärjestelmän kehittämistä, tarjoten nuorille hiihtäjille ammattimaiset puitteet kehittyä kohti kansainvälistä huippua. Nuorten maajoukkue jatkaa toimintaansa ”St1-ryhmänä”.

– Olemme jo pitkään määritelleet kumppanuudelle yhteiset arvot ja tavoitteet, ja arvioimme kumppanuuden toimivuutta säännöllisesti. Tältä pohjalta oli hyvä lähteä rakentamaan uutta kautta, kertoo Suomen Hiihtoliiton myynti- ja kumppanuusjohtaja Suvi Kainulainen.

Nuorten hiihtäjien ammattimaisen urapolun tukemisen lisäksi yhdessä pyritään myös jalkauttamaan yhteistyötä entistä enemmän seura- ja asematasolle. Arvoina uudella sopimuskaudella korostuvat rohkeus, innovatiivisuus ja yhdessä tekeminen.

– Yhteistyömme Hiihtoliiton kanssa ei ole vain huippu-urheilun tukemista. Ei vain menestystä arvokisoissa, vaan myös sitä, että mahdollisimman moni suomalainen pääsee ladulle. Ladulle tieltä -kampanjassa rakensimme St1-asemien läheisyyteen hiihtolatuja ja tarjosimme välineitä lainaan – laduille päätyivät niin ammattikuljettajat tauollaan kuin paikalliset koululaisryhmät. Tällaiset arjen teot ovat tärkeä osa yhteistyötämme myös jatkossa, kertoo St1:n yritysmarkkinoinnista ja sponsoroinnista vastaava markkinointipäällikkö Tiina Luukkonen.

Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti korostaa pitkäaikaisen yhteistyön merkitystä koko lajiyhteisölle:

”Neljännesvuosisadan yhteinen taival on kumppanuuksien maailmassa poikkeuksellinen mitta. Se kertoo molemminpuolisesta luottamuksesta ja jaetuista tavoitteista. St1 ei ole meille vain kumppani, vaan merkittävä mahdollistaja, jonka tuki näkyy ruohonjuuritasolta maajoukkueisiin asti. Kun valmistaudumme kohti vuoden 2029 kotikisoja, tarvitsemme juuri tällaista vakaata ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Meillä on hyvä olla yhdessä.”