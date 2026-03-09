Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus: Hyvinvointialueiden rahoituslaissa useita ongelmallisia kohtia

9.3.2026 11:38:11 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Aluehallitus hyväksyi maanantaina Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunnon hallituksen esityksestä, joka käsittelee hyvinvointialueiden rahoituslakien muuttamista. Lakiesitykset muun muassa pienentäisivät Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoitusta 24 miljoonaa euroa vuoden 2029 tasolla.

Lakien muutoksella halutaan kaventaa hyvinvointialueiden keskinäisiä taloudellisia eroja. Hyvinvointialueen mukaan tavoite on periaatteessa hyvä, mutta siinä tulee huomioida, etteivät erot taloudellisissa tilanteissa johdu vain nykyisen rahoituslain aiheuttamista syistä. Erot johtuvat myös siitä, miten hyvinvointialueet ovat sopeuttaneet talouttaan omilla toimillaan.
- Ne alueet, jotka ovat tehneet merkittäviä toimia taloutensa kuntoon laittamiseksi, joutuvat esityksessä rahoittamaan niiden alueiden taloutta, jotka eivät ole vastaavia toimia tehneet, lausunnossa todetaan.

Esityksen mukaan palvelutarpeeseen tulevia muutoksia huomioitaisiin hyvinvointialueilla jatkossa aiempaa vähemmän. Palvelutarpeen kasvaessa alueet joutuisivat hakemaan vastaavan vuosittaisen säästön omasta toiminnastaan.  Esimerkiksi 40 % ikääntymisen vuoksi lisääntyvästä palvelutarpeesta jätettäisiin jatkossa huomioimatta rahoituksessa. Kumuloituvat vaikutukset tulevat olemaan hyvin merkittävä tilanteessa, jossa hyvinvointialueet ovat jo tehneet merkittävät rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet saadakseen taloutensa tasapainoon.
- Vuodesta toiseen jatkuvat yt-menettelyt ja toiminnan lisätasapainottamiset aiheuttavat riskin sote-järjestelmän yleiseen luottamukseen ja henkilöstön jaksamiseen, todetaan lausunnossa.

Hyvinvointialueen lausunnon mukaan on lisäksi perusteetonta, että Pirkanmaa olisi mukana siirtymätasausjärjestelmään kohdennetuissa asukaskohtaisissa säästötoimenpiteissä vuodesta 2028 lähtien, koska Pirkanmaa ei ole enää siirtymätasausjärjestelmässä. Siirtymätasausjärjestelmään suunnitellut taloudelliset vaikutukset tuleekin hyvinvointialueen mukaan kohdistaa vain nykyisin siirtymätasausjärjestelmässä oleviin hyvinvointialueisiin.

Aluehallitus hyväksyi maanantaina myös hyvinvointialueen ja Tuomi Logistiikka Oy:n välisen liikkeen luovutuksen Tays Sastamalan kuljetuspalveluista. Myös esityslistalla olleet muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

