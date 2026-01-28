Helsingin hallinto-oikeus jätti tutkimatta 63 eri yhdistysten nimissä tehtyä kunnallisvalitusta

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Posti Jakelu Oy:lle OmaPosti-palvelun tietosuojapuutteista määrätyn 2,4 miljoonan euron seuraamusmaksun 3.11.2025 10:01:17 EET | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä kumonnut tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegion päätöksen, jolla Posti Jakelu Oy:lle oli määrätty yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen hallinnollinen seuraamusmaksu. Asiassa oli kyse siitä, että Postin sähköisten palveluiden käyttämiseen tarvittavaa Posti-tiliä ei ole mahdollista avata ilman, että asiakkaalle samalla avataan sähköinen OmaPosti-laatikko, johon voi alkaa saapua sähköisiä viestejä ilman asiakkaan aktiivisia toimenpiteitä. Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei OmaPosti-laatikon avaamiseen ja käyttöönottoon liittyvästä henkilötietojen käsittelystä ollut kerrottu asiakkaille riittävän selvästi. Tämän johdosta yhtiölle oli annettu huomautus ja määräys saattaa käsittelytoimet yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Lisäksi tietosuojavaltuutettu oli katsonut, että OmaPosti-laatikon avaamiseen ja käyttöönottoon liittyvälle henkilötietojen käsittelylle ei ollut lainmukaista käsittelyperustetta. Tietosuo