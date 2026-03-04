Yhteishaku 2026 alkaa: Tarjolla uusia diplomi-insinöörikoulutuksia ja S2-väyliä
9.3.2026 11:47:52 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 10.–24.3.2026. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli 2 800 aloituspaikkaa 106 hakukohteessa kuudessa tiedekunnassa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Suosituimpia koulutusalojamme ovat olleet kauppatieteet, psykologia, luokanopettajankoulutus, liikuntapedagogiikka ja liikuntabiologia.
Jyväskylän yliopisto laajentaa koulutustarjontaansa merkittävästi kevään yhteishaussa. Tarjolle tulee kaksi täysin uutta diplomi-insinöörikoulutusta: tilasto- ja datatiede sekä turvallisuusteknologia. Lisäksi avataan uusi väylä suomi toisena kielenä (S2) -taustaisille hakijoille luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatukseen sekä sosiaalityöhön. Ensimmäistä kertaa on myös mahdollisuus aloittaa kieliasiantuntijan opinnot saksan, ranska ja venäjän kielten parissa ilman aiempaa kielitaitoa.
Uusi diagnostisten terveystieteiden maisteriohjelma tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuden erityisesti bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille. Lisäksi valmennustieteen maisteriopinnot laajenevat ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulle. Jatkossa opintoja voi suorittaa Helsingissä, Mäkelänrinteen kampuksella, pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean tiloissa.
Valtaosa valitaan ylioppilastodistuksella
Valtaosa uusista kandidaatti- ja maisteriopiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Todistusvalinnan pisteytys on uudistunut tänä keväänä valtakunnallisesti. Pisteytyksessä käytettävät taulukot ovat aiempaa yhtenäisempiä ja niiden määrä vähenee huomattavasti, jatkossa niitä on 11.
Valintakokeet keväällä 2026
Yliopistot järjestävät yhdeksän kansallista eri alojen digitaalista koetta 25.5.–5.6. Kokeilla valitaan opiskelijoita kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä joihinkin maisteriohjelmiin. Hakija voi suorittaa kaikki yhdeksän koetta Jyväskylän yliopiston kampuksella.
Haku avoimen väylältä yliopistoon avoinna yhteishaun aikana
Todistusvalinnan ja valintakokeiden ohella tiettyihin yliopiston tutkinto-ohjelmiin voi hakea myös avoimen väylän kautta. Väylähaku edellyttää, että hakija on suorittanut kunkin ohjelman valintaperusteissa vaadittavat opinnot. Jyväskylän yliopiston tiedekuntiin on tällä hetkellä yhteensä 34 avoimen väylää, joissa tarjolla on 299 aloituspaikkaa.
Keväällä 2026 valtaosaan avoimen väylän hakukohteista haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaun aikana järjestettävässä avoimen väylän erillishaussa. Poikkeuksena tästä ovat kasvatusalan avoimen väylät, joihin haetaan yhteishaun lomakkeella. Erillishaun hakuaika on sama kuin yhteishaussa ja haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa.
Hakuaika päättyy 24.3.
Voit hakea tutkinto-ohjelmiimme Opintopolku.fi-palvelussa tiistaista 10.3. alkaen. Tutustu yliopiston monipuoliseen koulutustarjontaan verkkosivuillamme: jyu.fi/yhteishaku. Voit hakea yliopistojen avoimen väylän erillishaussa sekä yhteishaussa kummassakin enintään kuuteen hakukohteeseen.
Yhteishaun sekä yliopistojen avoimen väylän erillishaun hakuaika päättyy 24.3.2026 klo 15.00. Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.5.2026. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.7.2026.
Lisätietoja:
Suunnittelija Maria Kotiranta, +358408054926, maria.j.kotiranta@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
