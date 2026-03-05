Harrastamisen Lohjan mallin harrastuskyselyn tuloksia ja ensi kauden palveluntuottajahaku
9.3.2026 12:19:02 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan kaupunki hakee palveluntuottajia Harrastamisen Lohjan malliin lukuvuodelle 2026-2027. Harrastamisen Lohjan malli hakee palveluntuottajia järjestämään harrastusryhmiä Lohjan kouluille vuosittain. Hanke on osa valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia ja sen tarkoitus on tarjota lapsille maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä.
Harrastusryhmät ovat lapsille maksuttomia, mutta ryhmien palveluntuottajille maksetaan palkkio ohjauksista hankkeelta. Tutustu palveluntuottajien valintakriteereihin Lohjan harrastuskalenterissa (harrastukset.lohja.fi) ja hae mukaan sivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella viimeistään 15.4.
Tärkeimpänä valintakriteerinä on lasten toive. Tammikuussa kysyimme Lohjan koululaisilta, mitä harrastuksia he toivoisivat koulupäivän yhteydessä. Vastauksia tuli yhteensä 1600. Erilaisia harrastuksia toivottiin paljon. Alla listaus koko Lohjan toivotuimmista harrastuksista:
1.-3. luokkalaiset: Eläinkerho, pyöräily, parkour, jalkapallo, ratsastus
4.-6. luokkalaiset: Kuvataide, eläinkerho, ruuanlaitto, jalkapallo, ratsastus
7.-9. luokkalaiset: Kuntosali, juoksu ja lenkkeily, ruuanlaitto, mopon korjaus
Vastauksista olemme koostaneet myös koulu- ja oppilasryhmäkohtaiset tulokset, jotta onnistuisimme järjestämään toivotuimmat harrastukset juuri niille luokille, jotka niitä ovat toivoneet. Koulukohtainen listaus saattaa erota koko Lohjan listauksesta ja tietyn koulun toivelistauksen saa pyydettäessä koordinaattorilta (yhteystiedot alla).
Lopulliseen valintaan vaikuttaa myös tämän hetken harrastusryhmien suosio. Lisäksi olemme olleet joka vuosi avoimia uusille harrastuskokeiluille. Aina lapset eivät osaa toivoa sellaista, mitä eivät ole ennen kokeilleet. Useat kokeilut ovat onnistuneet. Valinnat tehdään sitten, kun hankkeen rahoitus on selvillä viimeistään toukokuussa. Valitut palveluntuottajat saavat tietää harrastusryhmiensä ajankohdat ja sijainnit kesäkuun lopulla.
Juha KoivuporrasLiikunta- ja harrastuskoordinaattoriPuh:0443695032juha.koivuporras@lohja.fi
