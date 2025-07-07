Metsäpeura ja tuulivoimakehitys törmäyskurssilla: Tilannekuvaus ja polkuja jännitteiden ratkaisemiseksi Keski-Pohjanmaalla
Akordin uudessa julkaisussa avataan nopeasti kehittynyttä tilannetta Keski-Pohjanmaan, tuulivoiman ja metsäpeuran kontekstissa eri toimijoiden näkökulmista sekä ehdotetaan ensimmäisiä jatkoaskelia jännitteiden purkamiseksi. Tapaus on tärkeä, koska se ilmentää laajemminkin vihreään siirtymään liittyviä hankauksia – haasteet eivät rajaudu vain metsäpeuraan ja tuulivoimaan.
Metsäpeura ja tuulivoimakehitys törmäyskurssilla Keski-Pohjanmaalla
Nopeasti lisääntynyt tuulivoima on tuonut vihreää energiaa ja investointeja useille Keski-Pohjanmaan kunnille, mutta sen yhteisvaikutukset ovat riski alueen metsäpeurapopulaatiolle. Luke sekä sen tulkintaa seuranneet alueelliset ympäristöviranomaiset ovat todenneet, että tärkeille metsäpeuran lisääntymisalueille tulisi jättää viiden kilometrin laajuiset rakentamattomat suojavyöhykkeet. Uudelleen määritellyt Natura-alueiden suojavyöhykkeet ovat kuitenkin jäädyttäneet paikallisen tuulivoimakehittämisen. Viranomaisten tulkintaa ja sen taustalla olevia selvityksiä on haastettu hanke- ja kuntakehittäjien taholta, jotka ovat pitäneet suojavyöhykkeitä kohtuuttomina, epäreiluina ja kunnan muita keskeisiä intressejä rajoittavana.
Niin kehitys- kuin suojelupaineen kasvaessa samanaikaisesti, tilanne on alueella selvästi konfliktoitumassa, mikä näkyy muun muassa tuulivoimahankkeisiin kohdistuvien valitusten lisääntymisenä. Nopeasti kärjistynyt tilanne on johtanut koveneviin äänensävyihin, kasvavaan epäluottamukseen sekä juridiselle polulle, jonka seuraukset eivät palvele kenenkään etuja. Huolimatta erilaisista lähtökohdista, kaikilla keskeisillä toimijaryhmillä on kuitenkin tahtotila edetä tilanteessa rakentavasti.
Polkuja jännitteiden purkamiseksi
Juridista polkua nopeampi ja kestävämpi ratkaisu olisi edetä yhteistoiminnallisen hallinnan ja fasilitoidun vuoropuhelun kautta, joka mahdollistaa harkitumman etenemisen eri toimijoiden välillä. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi neutraalin osapuolen
fasilitoimana, jolloin osapuolet voivat osallistua luottamusta rakentavaan prosessiin ja
keskittyä ratkaisujen etsimiseen.
Akordin julkaisussa ehdotetaan tunnistettujen haasteiden ja jännitteiden purkamiseksi jatkoaskelia, kuten yhteistä tiedontuotantoa sekä osallistavampia ja ennakoivampia suunnitteluprosesseja. Tavoitteena on käsitellä epävarmuuksia ja ristiriitoja ennakoivasti, ennen kuin ne eskaloituvat oikeudellisiksi kiistoiksi, sekä luoda yhdessä yhteinen ymmärrys ja hyväksyttävät toimintatavat neuvottelemalla.
Julkaisu on luettavissa: Kotilainen, J. & Banafa, T. (2026). Metsäpeura ja tuulivoimakehitys törmäyskurssilla: Tilannekuvaus ja polkuja jännitteiden ratkaisemiseksi Keski-Pohjanmaalla. Akordi Oy julkaisuja.
Julkaisua varten Akordi toteutti vuoden 2025 lopulla luottamuksellisia haastatteluja ja kävi keskusteluita Kaustisen seutukunnan alueella eri toimijaryhmien kanssa. Taustalla on TAH-säätiön ja RELEX Säätiön rahoittama, Akordin toteuttama hanke, jonka tavoitteena on levittää, skaalata ja vakiinnuttaa uusia yhteistoiminnallisia toimintamalleja vihreään siirtymään liittyvien konfliktien käsittelemiseksi.
Juha KotilainenErityisasiantuntijaAkordi OyPuh:+358 408367421juha@akordi.fiakordi.fi/akorditeam/juha-kotilainen/
Thomas BanafaLiiketoimintajohtajaAkordi OyPuh:+358 443666886thomas@akordi.fiakordi.fi/akorditeam/thomas-banafa/
