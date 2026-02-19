Viggo Wallensköldin Hypnoottiset sienet -kirjan julkistamistilaisuus 11.3.
9.3.2026 15:23:15 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Rakastettu sienitieteilijä Anatolij D. Mbdrinov jatkaa tutkimuksiaan Viggo Wallensköldin uusimmassa teoksessa Hypnoottiset sienet.
Kirjan ilmestymistä juhlitaan yleisölle avoimessa tilaisuudessa Helsingin Postitalon Rosebud-kirjakaupassa keskiviikkona 11.3. kello 18 alkaen. Kirjailijan ystävät esittävät ohjelmaa! Tervetuloa!
Rakastetun sienitieteilijä Anatolij D. Mbdrinovin sieniopas (Ha monogarbonyj svampi, 1961) on perusteos hypnoottisten sienten kiehtovaan maailmaan. Tämä pitkään odotettu suomennos vastaa mahdollisimman tarkasti kardaniankielistä esikuvaansa. Kirja on havainnollinen ja runsaasti kuvitettu. Sen avulla lajien tunnistaminen on helppoa vasta-alkajillekin.
Hyvällä syyllä voi sanoa, ettei kattavampaa opaskirjaa ole laadittu. Yritykset ovat kaatuneet omaan mahdottomuuteensa. Monet lajeista ovat kadonneet tai muuttaneet muotoaan kuten maailma ympärillämme.
Suomentaja Bella Muromtsevan sanoin: Mbdrinoville sienet ovat kuin suurkaupunki yön hiljaisimpina hetkinä, kun kahvilat ovat hiljenneet ja vain yksinäinen taksi etsii harhautunutta asiakastaan.
***
Hypnoottiset sienet on Wallensköldin viides Mbdrinov-kirja. Niin kuin aiemmissakin sarjan teoksissa kirjan kuvitus on tekijän itsensä. Porvoossa vuonna 1969 syntynyt Viggo Wallensköld on arvostettu kuvataiteilija. Hänen teoksiaan on useissa merkittävissä kokoelmissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
