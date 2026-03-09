Opettajilta armovitonen peruskoululle – Mitä yläkouluissa oikein tapahtuu?

Arktisen kansan jäljillä – Metsäsaamelaisten uusi historia Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen 26.2. 19.2.2026 10:46:15 EET | Tiedote

Maria Lähteenmäen teos Arktisen kansan jäljillä kertoo kulttuurien kohtaamisesta, kitkasta, vallankäytöstä ja sopeutumisesta ankarissa Keski-Lapin luonnonoloissa 1700-luvulta 1900-luvulle. Keitä olivat seudun alkuperäisasukkaat, metsäsaamelaiset, ja millaisia olivat heidän vanhat uskomuksensa, seitansa ja rumpunsa, joita kruunun virkamiehet ja papit pyrkivät määrätietoisesti tuhoamaan. Lähteenmäen tutkimuksessa kirjoitetaan Lapin historiaa uusiksi, avataan himmeäksi käynyt ja väheksytty rajamaan kulttuurinen perintö näkyväksi kaikissa väreissään. *** Kirjan julkistustilaisuus Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) torstaina 26.2. kello 13–15. Ohjelma alla.