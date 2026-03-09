Opettajilta armovitonen peruskoululle – Mitä yläkouluissa oikein tapahtuu?
10.3.2026
Vuonna 2000 suomalainen peruskoulu oli ensimmäisen Pisa-tutkimuksen mukaan maailman paras. Kahden vuosikymmenen aikana tulokset ovat laskeneet tasaisesti. Viimeisimmässä, vuoden 2022 tutkimuksessa Suomi oli matematiikassa kahdeskymmenes, lukutaidossa neljästoista ja luonnontieteissä yhdeksäs.
Mitä yläkouluissa oikein tapahtuu? Opettajilta armovitonen peruskoululle -teoksessa on kysytty luokkahuoneiden todellisuudesta laajalta joukolta opettajia.
Kirjassa pohditaan sitä, miksi Pisan huipputuloksiin aikanaan yllettiin ja mitä pitäisi tehdä peruskoulun elvyttämiseksi.
Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa 11.3.
Koulujen arkea hallitsee niin sanottu "armovitonen". Se kuvaa opettajien sinnittelyä kaiken aikaa vaikeammaksi käyvässä yläkoulun maailmassa yhä vaihtelevamman oppilasjoukon kanssa.
”Kaikki roolit, jotka opettajille on sysätty: poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, vartija, vanhempi, supernanny jne. Kiusaamisten selvittely, tappeluiden ja ilkivallan selvittely, koulupudokkuuden hoito, mielenterveyskuntoutus. Koululle kaadetaan hoidettavaksi kaikki se, mihin perheissä ja yhteiskunnalla ei ole resurssia. Haloo!"
***
Kirjan tekijät:
Ville Pernaa on poliittisen historian dosentti Turun yliopistossa
Risto Rinne on kasvatussosiologian ja vertailevan koulutustutkimuksen emeritusprofessori Turun yliopistosta
Hannu Simola on koulutussosiologian ja -politiikan emeritusprofessori Helsingin yliopistosta
Erika Carlson on kasvatustieteen maisteri Turun yliopistosta
