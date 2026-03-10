Ritzin baarimestari on eläväinen ja jännittävä romaani miehitetystä Pariisista

Frank Meier palvelee miehittäjiä vaieten neljä vuotta ja ansaitsee näiden luottamuksen. Gestapon miehet kilistelevät baarissa Coco Chanelin, leskirouva Ritzin, näyttelijä Sacha Guitryn ja muun pariisilaisen sosieteen seurassa.

Hermann Göring valtaa hotellista kokonaisen kerroksen ja juhlii baarissa syntymäpäiviään.

Vastarintamiehet ja -naiset, kollaboraattorit, sankarit ja petturit juonivat, juoruavat, rakastavat ja pettävät baarin ylellisissä kulisseissa.

Baarityönsä ohessa Frank Meier auttaa myös juutalaisia maanmiehiään pakenemaaan maasta...

***

"Philippe Collin saattelee meidät kiistämättömillä kertojanlahjoillaan keskelle naamioteatteria." - Le Figaro

"Collinin hyvin tutkittu ja kirjoitettu sekoitus historiallista faktaa ja fiktiota kiehtoo kauttaaltaan." - World Literature Today

"Philippe Collin on loistava tarinankertoja." - Elle

Kuva: Roberto Frankenberg

Philippe Collin on toimittaja, esseisti, sarjakuvakäsikirjoittaja sekä suosittujen historiapodcastien tekijä. Ritzin baarimestari on hänen esikoisromaaninsa.





