Ritzin baarimestari on eläväinen ja jännittävä romaani miehitetystä Pariisista
13.3.2026 14:15:02 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Kesäkuussa 1940 saksalaiset valtaavat Pariisin. Ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan kaikkialla – paitsi loistohotelli Ritzissä. Saksalaisupseerit janoavat pariisilaista joie de vivreä, seurapiirejä, kuplivaa samppanjaa ja baarimestari Frank Meierin maailmankuuluja cocktaileja.
Kukaan ei tiedä, että baarimestari Frank Meier on juutalainen.
Philippe Collinin esikoisromaani Ritzin baarimestari perustuu tositapahtumiin. Se on eläväinen, jännittävä ja historiallisesti tarkka ajankuva miehitetystä Pariisista sekä sen ikonisesta hotellibaarista.
Kirja on ranskalainen jättimenestys ja kansainvälinen bestseller – romaani on myyty 30 maahan.
Frank Meier palvelee miehittäjiä vaieten neljä vuotta ja ansaitsee näiden luottamuksen. Gestapon miehet kilistelevät baarissa Coco Chanelin, leskirouva Ritzin, näyttelijä Sacha Guitryn ja muun pariisilaisen sosieteen seurassa.
Hermann Göring valtaa hotellista kokonaisen kerroksen ja juhlii baarissa syntymäpäiviään.
Vastarintamiehet ja -naiset, kollaboraattorit, sankarit ja petturit juonivat, juoruavat, rakastavat ja pettävät baarin ylellisissä kulisseissa.
Baarityönsä ohessa Frank Meier auttaa myös juutalaisia maanmiehiään pakenemaaan maasta...
***
"Philippe Collin saattelee meidät kiistämättömillä kertojanlahjoillaan keskelle naamioteatteria." - Le Figaro
"Collinin hyvin tutkittu ja kirjoitettu sekoitus historiallista faktaa ja fiktiota kiehtoo kauttaaltaan." - World Literature Today
"Philippe Collin on loistava tarinankertoja." - Elle
Philippe Collin on toimittaja, esseisti, sarjakuvakäsikirjoittaja sekä suosittujen historiapodcastien tekijä. Ritzin baarimestari on hänen esikoisromaaninsa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kuvat
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Siltala
Opettajilta armovitonen peruskoululle – Mitä yläkouluissa oikein tapahtuu?10.3.2026 11:18:28 EET | Tiedote
Vuonna 2000 suomalainen peruskoulu oli ensimmäisen Pisa-tutkimuksen mukaan maailman paras. Kahden vuosikymmenen aikana tulokset ovat laskeneet tasaisesti. Viimeisimmässä, vuoden 2022 tutkimuksessa Suomi oli matematiikassa kahdeskymmenes, lukutaidossa neljästoista ja luonnontieteissä yhdeksäs. Mitä yläkouluissa oikein tapahtuu? Opettajilta armovitonen peruskoululle -teoksessa on kysytty luokkahuoneiden todellisuudesta laajalta joukolta opettajia. Kirjassa pohditaan sitä, miksi Pisan huipputuloksiin aikanaan yllettiin ja mitä pitäisi tehdä peruskoulun elvyttämiseksi. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa 11.3.
Viggo Wallensköldin Hypnoottiset sienet -kirjan julkistamistilaisuus 11.3.9.3.2026 15:23:15 EET | Tiedote
Rakastettu sienitieteilijä Anatolij D. Mbdrinov jatkaa tutkimuksiaan Viggo Wallensköldin uusimmassa teoksessa Hypnoottiset sienet. Kirjan ilmestymistä juhlitaan yleisölle avoimessa tilaisuudessa Helsingin Postitalon Rosebud-kirjakaupassa keskiviikkona 11.3. kello 18 alkaen. Kirjailijan ystävät esittävät ohjelmaa! Tervetuloa!
Arktisen kansan jäljillä – Metsäsaamelaisten uusi historia Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen 26.2.19.2.2026 10:46:15 EET | Tiedote
Maria Lähteenmäen teos Arktisen kansan jäljillä kertoo kulttuurien kohtaamisesta, kitkasta, vallankäytöstä ja sopeutumisesta ankarissa Keski-Lapin luonnonoloissa 1700-luvulta 1900-luvulle. Keitä olivat seudun alkuperäisasukkaat, metsäsaamelaiset, ja millaisia olivat heidän vanhat uskomuksensa, seitansa ja rumpunsa, joita kruunun virkamiehet ja papit pyrkivät määrätietoisesti tuhoamaan. Lähteenmäen tutkimuksessa kirjoitetaan Lapin historiaa uusiksi, avataan himmeäksi käynyt ja väheksytty rajamaan kulttuurinen perintö näkyväksi kaikissa väreissään. *** Kirjan julkistustilaisuus Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) torstaina 26.2. kello 13–15. Ohjelma alla.
Unohdetut äpärät – Tietokirja aviottomien lasten elämästä18.2.2026 11:32:26 EET | Tiedote
///KIRJA ILMESTYY 22.2./// Avioton lapsi syntyi usein ei-toivottuna. Äpärä oli häpeäksi niin äidilleen kuin tämän perheelle. Suvut ovat vaienneet näistä lapsista. Osa lapsista koki suorastaan raakaa kohtelua, toisilla oli onneksi rakastavia läheisiä. Moni aviottomana syntynyt häpeää itseään aikuisenakin ja salaa taustansa. Hannele Törrösen kirja Unohdetut äpärät – Aviottomien lasten elämästä perustuu SKS:n keräämiin vuosina 1930–1990 syntyneiden aviottomien lasten kirjoittamiin teksteihin sekä aihetta käsitteleviin omakohtaisiin romaaneihin ja lehtihaastatteluihin. Kirjassa avataan myös sitä, miten lainsäädäntö sekä äitien ja lasten valvonta kuvastivat yhteiskunnan asenteita näitä normeista poikenneita kohtaan. Hannale Törrönen on psykologi, psykoterapautti ja tietokirjailija. Hän on itse avioton lapsi.
Suomen dekkariseuran Ulkomainen dekkaristi -palkinto Guillame Mussolle – Uusin suomennos Seinen tuntematon on ilmestynyt17.2.2026 14:20:00 EET | Tiedote
On sumuinen yö joulukuisessa Pariisissa. Nuori nainen nostetaan Seinestä, läheltä Pont Neufin siltaa. Nainen on alaston ja muistinsa menettänyt, levoton ja ahdistunut. Hänet viedään Pariisin poliisiprefektuurin psykiatriseen sairaalaan, josta hän pakenee muutaman tunnin kuluttua. DNA-testit ja valokuvat paljastavat naisen henkilöllisyyden: Hän on maailmankuulu pianisti Milena Bergman. Se on kuitenkin mahdotonta, sillä Milena Bergman on kuollut lento-onnettomuudessa jo vuotta aiemmin. Uusimmassa Guillaume Musso -suomennoksessa Seinen tuntematon ranskalainen suosikkikirjailija tarjoaa lukijalle jälleen häkellyttävän mysteerin ja mieleenpainuvia henkilöhahmoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme