Kodinkonehuoltajapulaan haetaan ratkaisua: suosittu koulutus saa jatkoa
10.3.2026 08:25:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Suomessa on pula kodinkonehuoltajista, ja osaajatarve kasvaa entisestään EU:n kiertotaloushankkeiden myötä. Pulaan vastataan Vantaan ammattiopisto Varian kodinkonehuoltajakoulutuksella, joka järjestetään toistamiseen vuonna 2026. Haku koulutukseen on auki 19.3. asti, ja kiinnostuksen odotetaan olevan suurta.
Kodinkonehuoltajien vähäinen määrä on muodostunut haasteeksi ympäri Suomen, ja huoltajien tarpeen uskotaan lähivuosina vain kasvavan. Nykyiset huoltajat ovat keskimäärin ikääntyneitä ja huoltopalvelut keskittyvät pitkälti suuriin kaupunkeihin. Harvaan asutuilla alueilla kodinkoneiden korjauspalveluja ei välttämättä ole saatavilla lainkaan tai odotusaika voi olla viikkoja. Samaan aikaan EU:n Right to Repair -vaatimukset ja kiertotaloustavoitteet lisäävät laitteiden korjaamisen tarvetta ja korostavat huoltoalan osaajien merkitystä.
Vuonna 2025 järjestetty ensimmäinen koulutuspilotti osoitti koulutukselle olevan selkeästi kysyntää.
”Kiinnostus koulutusta kohtaan oli jo ensimmäisellä kerralla suurta, ja nyt odotettavissa on hakijaryntäys. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus oli onnistunut: tavoitteet saavutettiin ja opiskelijoita työllistyi myös suoraan harjoittelupaikkoihin. Mukana oli työnhakijoita ja uudelleenkouluttautuvia”, kertoo Vantaan ammattiopisto Varian lehtori Pasi-Waltteri Valtanen.
Käytännönläheinen koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten ja yhdistysten kanssa. Mukana ovat Miele, Electrolux, BSH (Bosch-Siemens) ja Samsung sekä Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry ja Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry (SKHL).
Koulutus sisältää neljän viikon teoriaa ja käytäntöä yhdistävän opetusjakson, jota seuraa kolmen kuukauden työharjoittelu. Opiskelijoita tuetaan harjoittelupaikan löytämisessä, ja heidän odotetaan myös työllistyvän yrityksiin. Opiskelijoita toivotaan mukaan eri puolilta Suomea.
”Alan jatkuvuuden kannalta huoltajien koulutus on välttämätöntä. Se varmistaa, että huoltoyritykset voivat jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Koulutukselle on selvä tarve, ja alan yhteistyössä rakennettu kokonaisuus vastaa sekä alan että yhteiskunnan tarpeisiin”, sanoo Paavo Virtanen Electroluxilta.
Kodinkonehuoltajakoulutuksen haku on avoinna 19.3.2026 saakka. https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000036883
Lisätietoa
Lisätietoa koulutuksesta ja haku: https://varia.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/palkittu-kodinkonehuoltajan-koulutus-alkaa-jalleen-haku-nyt-kaynnissa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kokoaa yhteen kodintekniikan alan toimijat, kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Yhdistys tarjoaa myös alan markkinatietoa ja toimii sillanrakentajana median ja kodintekniikka-alan välillä.
Toimitusjohtaja Taina Luukkainen
taina.luukkainen@etkory.fi
+358 400 597 492
Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry (SKHL) edistää laadukkaan kodinkonehuollon saatavuutta eri puolilla Suomea. Jäsenyritykset tarjoavat ammattitaitoista huoltopalvelua ja tukevat kestävämpää sekä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta kodinkoneiden korjaamisen kautta.
Puheenjohtaja Jan Lehtonen
jan@piketa.fi
+358 40 532 4208
Vantaan ammattiopisto Varia kouluttaa työelämän ammattilaisia ja tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja organisaatioille useilla eri aloilla.
Lehtori Pasi-Waltteri Valtanen
pasiwaltteri.valtanen@eduvantaa.fi
+358 43 825 1480
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
