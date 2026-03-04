Diakonissalaitos laajentaa nuorten Vamos-toimintaa Poriin – tarve yksilölliselle tuelle ja uravalmennukselle kasvaa Satakunnassa

Satakunnassa nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat viime vuosina kasvaneet. Erityisesti huolta herättää nuorten miesten syrjäytymiskehitys, alle 25-vuotiaiden työttömyyden kasvu sekä vahva tarve jalkautuvalle yksilölliselle tuelle, joka tavoittaa nuoren hänen omissa arjen ympäristöissään.

Lisäksi alueella tarvitaan nuorilähtöistä uravalmennusta sekä yritysyhteistyön vahvistamista – kokonaisuutta, jossa Vamos on valtakunnallisesti tunnettu ja vaikuttava toimija. Myös yhteisöllisyyttä lisäävä ryhmämuotoinen tuki ja muu nuorille suunnattu matalan kynnyksen toiminta on toivotettu alueelle tervetulleeksi.

"Porin tavoitteena on tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuus löytää oma polkunsa ja saada tukea silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Diakonissalaitoksen Vamoksen tulo Poriin vahvistaa koko alueen nuorten palveluverkostoa ja tuo siihen uuden, vaikuttavaksi todetun toimintamallin”, kommentoi Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna. ”Arvostamme sitä, että Vamos rakentaa palvelua tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. Juuri tällaisia kumppanuuksia tarvitsemme, jotta voimme vastata nuorten tämän päivän haasteisiin”, Inna jatkaa.

Diakonissalaitoksella on Porissa jo ennestään toimintaa yhteiskunnallisen yrityksensä Rinnekodit Oy:n kautta. Kaupungissa toimivat Rinnekodit Saarni, joka tarjoaa asumisen tuen palveluja vammaisille ja vammautuneille aikuisille, sekä Rinnekodit Poppeli, joka tuottaa erityistason ja vaativan tason lastensuojelun laitosasumispalveluja neuropsykiatrisesti oireileville sekä mielenterveys‑ ja päihdehaasteita kokeville lapsille ja nuorille. Uusi Vamos-yksikkö täydentää tätä kokonaisuutta vahvistaen Diakonissalaitoksen roolia porilaisten hyvinvoinnin tukena.

Diakonissalaitoksen juuret ulottuvat Porin seudulle

Laajentuminen on samalla myös luontevaa jatkumoa Diakonissalaitoksen juurille. Diakonissalaitoksen perustaja Aurora Karamzin on syntynyt Porin seudulla, ja siten laajentuminen Satakuntaan on historiallisesti merkittävä paluu juurille. Diakonissalaitos on liki 160 vuoden ajan toiminut heikoimmassa asemassa olevien tukena ja kehittänyt yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluja.

Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16–29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea arjen vahvistamiseen, tulevaisuuden suunnitelmien kirkastamiseen, koulutuspolulle siirtymiseen tai työnhakuun. Vamos toimii nyt 13 paikkakunnalla, ja sen vaikuttavuus on todennettu: valmennukseen osallistuneista nuorista merkittävä osa siirtyy koulutukseen tai työelämään. Vamoksen ydin on kiireetön kohtaaminen, luottamuksellinen suhde omaan valmentajaan ja monialainen yhteistyö.

"Diakonissalaitoksella tiedämme, että nuoren tilanteesta lähtevä tuki voivat muuttaa koko elämän suunnan”, kertoo Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalveluiden palvelualuejohtaja Annika Lindeberg. ”On hienoa, että voimme yhdessä Porin kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa rakentaa palvelua, joka todella vastaa porilaisten nuorten tarpeisiin. Uskomme, että Vamos Pori vahvistaa merkittävästi alueen palvelukokonaisuutta ja tuo siihen vaikuttavia ratkaisuja."

Uusi yksikkö kiinnittyy aluksi Ohjaamo Porin tiloihin, jossa työskentelevät yhdessä terveydenhuollon, sosiaalihuollon, nuorisotyön, oppilaitosten ja työvoimapalveluiden ammattilaiset. Samalla etsitään omia toimitiloja Porissa.

Porissa Vamos-toiminnan ytimeen kuuluu:

jalkautuva yksilövalmennus sekä yhteisöllisyyttä lisäävä ryhmämuotoinen matalan kynnyksen tuki,

uravalmennus ja yritysyhteistyön rakentaminen,