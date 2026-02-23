Kaupan noutoruokaa uudelleenkäytettäviin rasioihin –pääkaupunkiseudulla käynnissä ainutlaatuinen kokeilu

Ainutlaatuisessa Kiertis-yhteispilotissa selvitetään, miten uudelleenkäytettävien ja pantillisten rasioiden kierto toimii käytännössä. Pilotin avulla kartoitetaan, houkutteleeko uudelleenkäytettävä rasia asiakkaita, onko palautusjärjestelmä kustannustehokas ja millaisia ympäristövaikutuksia järjestelmällä on. Pilotti toteutetaan osana Business Finlandin rahoittamaa Reusify-hanketta, joka on VTT:n ja Vaasan yliopiston johtama yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishanke.

Pilotissa kerätään kokemuksia erityisesti palautus- ja pesujärjestelmän toimivuudesta. Tavoitteena on ymmärtää, mitä rasioiden uudelleenkäyttö tarkoittaa asiakkaiden sekä myymälätyöntekijöiden arjessa, kuten työnkulussa ja hygieniavaatimuksissa.

– Palautusjärjestelmässä on mukana monia yrityksiä. Panttimalli toimii vain, jos ketjun eri osapuolet tekevät saumatonta yhteistyötä. Pilotissa etsimme ratkaisuja, jotka ovat myymälän arjessa toteuttamiskelpoisia, asiakkaille vaivattomia sekä taloudellisesti kestäviä, SOK:n vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki sanoo.

Pilotin onnistuminen nojaa siihen, että asiakkaat haluavat testata uutta tapaa toimia ja siksi kokeilussa seurataan koko ajan, miten uudelleenkäyttö toimii heidän näkökulmastaan. Samalla selviää, miten uudelleenkäytettävä rasia otetaan vastaan ja millaiset ratkaisut tuntuvat asiakkaista luontevilta.

Jokainen palautettu rasia antaa arvokasta tietoa järjestelmästä

Yhden rasian pantti on kolme euroa, ja sen tarkoitus on kannustaa asiakkaita palauttamaan rasiat, eikä esimerkiksi ottamaan niitä kotikäyttöön. Pantin saa rasian palautuksen yhteydessä takaisin, joten asiakkaalle uudelleenkäytettävän noutoruokarasian valitseminen on lopulta ilmaista.

– Testauksen onnistumiseksi toivomme, että kaikki rasiat – myös vahingoittuneet – palautetaan uudelleenkäyttöön. Näin saamme tietoa järjestelmän kehittämiseen ja esimerkiksi siihen, kuinka monta käyttökertaa yksi rasia kestää, Keskon kehityspäällikkö Hannele Dahl-Nevalainen sanoo.

– Palautusjärjestelmän toimivuutta seurataan koko pilotin ajan, jotta voimme reagoida esimerkiksi pesukierron nopeuteen ja rasioiden saatavuuteen myymälöissä, Lehtimäki täydentää.

Tummanliila rasia on valmistettu biopohjaisesta polypropeenimuovista, jota käytetään myös vastaavanlaisissa eväsrasioissa. Se on suunniteltu kestämään käyttöä ja useita pesukertoja. Rasioiden kuntoa ja hygieenisyyttä seurataan palautusjärjestelmän eri vaiheissa, ja vahingoittuneet rasiat poistetaan kierrosta.

Rasia on mahdollista valita pilotin aikana neljässä espoolaisessa ruokakaupassa: Prisma Lippulaivan ja Prisma Sellon Ruokatorilla sekä K-Citymarket Sellon ja K-Supermarket Lippulaivan salaattibaarissa. Rasiat voi palauttaa Lippulaivan ja Sellon kauppakeskusten Kiertis-palautusautomaatteihin, jotka löytyvät pullonpalautusautomaattien läheltä.

Tavoitteena vähentää pakkausjätettä ja lisätä uudelleenkäyttöä

Helmikuussa 2025 voimaan tullut PPWR-asetus velvoittaa vähentämään pakkausjätettä ja lisäämään sekä kierrätystä että uudelleenkäyttöä. Asetus edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä vähintään viidennes take away -ruoista myydään uudelleenkäytettävissä pakkauksissa. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii uudenlaisia kiertotalousratkaisuja, ja pantillisia pakkauksia testaava Kiertis-pilotti on yksi tapa vastata vaatimuksiin.

– Pilotin lopputuloksena ei tule olemaan vielä valmis käyttöön otettava järjestelmä vaan parempi ymmärrys siitä, mitä mahdolliseen toimintamalliin tarvittaisiin ja olisiko se eri kanteilta katsottuna kannattavaa. Yhden uudelleenkäytettävän rasian arvioidaan korvaavan kymmeniä kertakäyttöpakkauksia. Tämä vähentää jätteen määrää ja säästää luonnonvaroja, joten toivomme, että saamme oppia mahdollisten pysyvien järjestelmien kehittämistä varten, Dahl-Nevalainen toteaa.

Pilotti on alkanut maaliskuun alussa, ja rasioita on tarjolla pilottimyymälöissä toukokuun loppuun asti, mutta niitä voi palauttaa aina 28. kesäkuuta asti.

Kiertis-pilotissa ovat mukana: Kesko, K-Supermarket Lippulaiva, K-Citymarket Sello, SOK, HOK-Elanto, Prisma Lippulaiva, Prisma Sello, Pakkauskierrätys RINKI Oy, KiiltoClean Oy, Lassila & Tikanoja, Oy Orthex Finland Ab, UPM Adhesive Materials, UpCode, Compass Group, Borealis Polymers Oy ja Transbox Oy. Kiertiksen verkkosivut: https://www.rinki.fi/kiertis/

Materiaalia lehdistön käyttöön löytyy tästä linkistä. Kuvien lisäksi mediapaketista löytyy lisätietoja Kiertis-palautusjärjestelmästä.