Apollon pohjoismaiset asiakkaat evakuoitu Arabiemiraateista
9.3.2026 15:04:44 EET | Apollomatkat | Tiedote
Levottomuudet Lähi-idässä johtivat ilmatilan sulkemiseen ja merkittäviin haasteisiin lentoliikenteelle. Apollo kertoo nyt, että kaikki matkanjärjestäjän pohjoismaiset asiakkaat on saatu turvallisesti kotiin Arabiemiraateista.
Lähi-idän levottomuudet sekä ilmatilan sulkemisesta johtuneet lentojen peruutukset vaikeuttivat Apollon asiakkaiden kotiinpaluuta pohjoismaihin. Apollon valmiusorganisaatio teki kellon ympäri töitä etsiessään ratkaisuja ja varmistaakseen, että kaikki pääsevät palaamaan kotiin turvallisesti.
– Matkanjärjestäjänä turvallisuus on meille aina tärkein asia. Tiedämme hyvin, että tilanne on ollut asiakkaillemme erittäin kuormittava, ja siksi on hienoa, että kaikki Arabiemiraateissa olleet asiakkaamme ovat päässeet palaamaan kotiin, sanoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.
Tiivis ja ratkaisukeskeinen yhteistyö lentoyhtiökumppaneidemme kanssa oli tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakkaat saatiin kotiin turvallisesti ja hallitusti.
– Näissä tilanteissa muistaa, miten tärkeitä toimiva valmiusorganisaatio ja vahvat kumppanuudet ovat. Tiivis yhteistyö lentoyhtiöiden ja paikallisten hotellikumppaneidemme kanssa mahdollisti kotimatkojen koordinoinnin turvallisesti ja sen, että pystyimme huolehtimaan asiakkaistamme koko prosessin ajan, Kontulainen kertoo.
Apollo on pitänyt asiakkaisiin jatkuvasti yhteyttä tapahtumien aikana ja haluaakin kiittää asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita kärsivällisyydestä ja joustavuudesta vaativassa tilanteessa.
Apollolla on yhä muutamia pohjoismaisia asiakkaita sellaisissa kohteissa, joiden alkuperäiset lennot sisälsivät välilaskun Dubaissa tai Dohassa. Valtaosa asiakkaista on jo saanut vaihtoehtoisen paluulennon.
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat
Naiset asettavat itsensä etusijalle – ja muokkaavat matkailun suuntaa8.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naiset matkustavat aiempaa uteliaammin, rohkeammin ja tietoisemmin. Apollon tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että loma ei ole vain tauko arjesta, vaan ennen kaikkea vapauden kokemus ja sijoitus omaan hyvinvointiin.
Hyvissä ajoin ja kohti elämyksiä: Näin suomalaiset suunnittelevat lomansa25.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Apollomatkojen teettämä tuore kysely paljastaa, että yli 70 % suomalaisista haluaa matkustaa lomalla uuteen kohteeseen. Lisäksi peräti 63 % aloittaa kesäloman suunnittelun jo kuukausia ennen lähtöä.
Suomalaiset panostavat lomalla hyvinvointiin9.2.2026 15:55:59 EET | Tiedote
Apollon teettämä tutkimus osoittaa, että 49 prosenttia suomalaisista voisi kuvitella lähtevänsä treenilomalle tai majoittuvansa sporttihotellissa. Tärkeimpänä motiivina korostuvat oman hyvinvoinnin ja oma aika..
Matka-asiantuntijat päihittävät tekoälyn ja vaikuttajat2.2.2026 14:44:31 EET | Tiedote
Vaikka lähes puolet meistä käyttää jo tekoälyä matkavinkkien etsimiseen, suomalaiset luottavat lomaa suunnitellessaan silti eniten oikeisiin asiantuntijoihin.
Vuoden 2026 kymmenen suurinta matkailutrendiä9.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Vuosi 2026 tuo mukanaan entistä henkilökohtaisempaa, rennompaa ja merkityksellisempää matkailua. Tässä ovat kymmenen vahvinta trendiä, joiden asiantuntijat arvioivat ohjaavan matkakuumetta tulevana vuonna
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme