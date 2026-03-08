Apollon pohjoismaiset asiakkaat evakuoitu Arabiemiraateista

9.3.2026 15:04:44 EET | Apollomatkat | Tiedote

Jaa

Levottomuudet Lähi-idässä johtivat ilmatilan sulkemiseen ja merkittäviin haasteisiin lentoliikenteelle. Apollo kertoo nyt, että kaikki matkanjärjestäjän pohjoismaiset asiakkaat on saatu turvallisesti kotiin Arabiemiraateista.

Lentokoneen siipi auringonlaskussa.
Apollon pohjoismaiset asiakkaat ovat päässet kotiin Arabiemiraateista

Lähi-idän levottomuudet sekä ilmatilan sulkemisesta johtuneet lentojen peruutukset vaikeuttivat Apollon asiakkaiden kotiinpaluuta pohjoismaihin. Apollon valmiusorganisaatio teki kellon ympäri töitä etsiessään ratkaisuja ja varmistaakseen, että kaikki pääsevät palaamaan kotiin turvallisesti.

– Matkanjärjestäjänä turvallisuus on meille aina tärkein asia. Tiedämme hyvin, että tilanne on ollut asiakkaillemme erittäin kuormittava, ja siksi on hienoa, että kaikki Arabiemiraateissa olleet asiakkaamme ovat päässeet palaamaan kotiin, sanoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Tiivis ja ratkaisukeskeinen yhteistyö lentoyhtiökumppaneidemme kanssa oli tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakkaat saatiin kotiin turvallisesti ja hallitusti.

– Näissä tilanteissa muistaa, miten tärkeitä toimiva valmiusorganisaatio ja vahvat kumppanuudet ovat. Tiivis yhteistyö lentoyhtiöiden ja paikallisten hotellikumppaneidemme kanssa mahdollisti kotimatkojen koordinoinnin turvallisesti ja sen, että pystyimme huolehtimaan asiakkaistamme koko prosessin ajan, Kontulainen kertoo.

Apollo on pitänyt asiakkaisiin jatkuvasti yhteyttä tapahtumien aikana ja haluaakin kiittää asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita kärsivällisyydestä ja joustavuudesta vaativassa tilanteessa.

Apollolla on yhä muutamia pohjoismaisia asiakkaita sellaisissa kohteissa, joiden alkuperäiset lennot sisälsivät välilaskun Dubaissa tai Dohassa. Valtaosa asiakkaista on jo saanut vaihtoehtoisen paluulennon.

Yhteyshenkilöt

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.

Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye