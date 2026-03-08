Apollon pohjoismaiset asiakkaat evakuoitu Arabiemiraateista

Lähi-idän levottomuudet sekä ilmatilan sulkemisesta johtuneet lentojen peruutukset vaikeuttivat Apollon asiakkaiden kotiinpaluuta pohjoismaihin. Apollon valmiusorganisaatio teki kellon ympäri töitä etsiessään ratkaisuja ja varmistaakseen, että kaikki pääsevät palaamaan kotiin turvallisesti.

– Matkanjärjestäjänä turvallisuus on meille aina tärkein asia. Tiedämme hyvin, että tilanne on ollut asiakkaillemme erittäin kuormittava, ja siksi on hienoa, että kaikki Arabiemiraateissa olleet asiakkaamme ovat päässeet palaamaan kotiin, sanoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Tiivis ja ratkaisukeskeinen yhteistyö lentoyhtiökumppaneidemme kanssa oli tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, jotta asiakkaat saatiin kotiin turvallisesti ja hallitusti.

– Näissä tilanteissa muistaa, miten tärkeitä toimiva valmiusorganisaatio ja vahvat kumppanuudet ovat. Tiivis yhteistyö lentoyhtiöiden ja paikallisten hotellikumppaneidemme kanssa mahdollisti kotimatkojen koordinoinnin turvallisesti ja sen, että pystyimme huolehtimaan asiakkaistamme koko prosessin ajan, Kontulainen kertoo.

Apollo on pitänyt asiakkaisiin jatkuvasti yhteyttä tapahtumien aikana ja haluaakin kiittää asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita kärsivällisyydestä ja joustavuudesta vaativassa tilanteessa.

Apollolla on yhä muutamia pohjoismaisia asiakkaita sellaisissa kohteissa, joiden alkuperäiset lennot sisälsivät välilaskun Dubaissa tai Dohassa. Valtaosa asiakkaista on jo saanut vaihtoehtoisen paluulennon.