Nelipyörän liikevaihto kasvoi 26 prosenttia
9.3.2026 14:31:00 EET | Nelipyörä Oy | Tiedote
Nelipyörä jatkoi kasvuaan vuonna 2025. Nelipyörä-ketju avasi kolme uutta toimipaikkaa ja onnistui hyvin uusien autojen myynnin kasvattamisessa vaikeassa markkinatilanteessa.
Nelipyörä Oy:n liikevaihto kasvoi viime vuonna 26 prosenttia ja oli 193,9 miljoonaa euroa. Myös myynti kasvoi 26 prosenttia edellisvuoden tasosta.
”Myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti uusien toimipisteidemme myötä. Myös muut toimipaikkamme kasvattivat myyntiään edellisvuoteen verrattuna”, kertoo Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända.
Vuonna 2025 uusia henkilöautoja rekisteröintiin Suomessa 2,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Trendi näkyi myös Nelipyörän toimialueella. Päijät-Hämeessä uusien henkilöautojen rekisteröinti oli kasvussa 2,0 prosenttia, mutta ensirekisteröinnit laskivat Kanta-Hämeessä 6,1 prosenttia, Kymenlaaksossa 0,8 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 5,4 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla 5 prosenttia ja Pirkanmaalla 0,4 prosenttia.
”Markkinatilanne oli haastava, ja ensirekisteröintien määrä väheni edelleen. Ensirekisteröintien määrää voi verrata 90-luvun lamavuosiin. Siihen nähden onnistuimme erinomaisesti automyynnin kasvattamisessa”, kertoo Lillbroända.
Kolme uutta toimipaikkaa
Nelipyörä teki viime vuonna useita liiketoimintakauppoja. Vuoden alusta Autotalo Ripatin Lappeenrannan toimipiste tuli osaksi Nelipyörää.
Syyskuussa 2025 Nelipyörä osti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan, Eepeen, autokaupan liiketoiminnan Seinäjoella. Kaupan myötä Seinäjoen liikkeen merkkiedustuksina jatkoivat Hyundai ja Peugeot sekä uusina merkkeinä Suzuki ja Isuzu.
Joulukuussa 2025 Nelipyörä osti LänsiAuto Tampere Lielahden uusien Kia- ja Mitsubishi-merkkisten autojen jälleenmyynnin ja huoltotoiminnot. Lisäksi Tampereella on Opelin, Citroënin ja Peugeotin huolto.
Vuodenvaihteessa 2026 Nelipyörä osti Auto Bassadone Oy:n Hämeenlinnan huoltotoiminnot. Nelipyörä Hämeenlinna huoltaa jatkossa myös Peugeotia, Citroënia, Opelia, Renaultia, Daciaa, Huyndaita, Suzukia ja Isuzua.
Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi liiketoimintakauppojen myötä. Nelipyörässä työskentelee 320 autoalan ammattilaista.
Nelipyörä tarjoaa kokonaisvaltaisia autoilijan palveluita. Nelipyörän jälkimarkkinointitoiminnot eli huolto, korjaus, varaosa- ja rengasmyynti ovat hyvässä kasvussa.
Nelipyörän vuosi 2025 lukuina:
- Liikevaihto noin 193,9 miljoonaa euroa
- Kasvua edellisvuoteen 26,3 prosenttia
- Jälkimarkkinoinnin palveluiden vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia
- Vaihtoautoja myytiin noin 5 200 kappaletta
- Uusia autoja luovutettiin noin 2 900 kappaletta
Johan Lillbroända
Toimitusjohtaja
Nelipyörä
