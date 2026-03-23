Kustannusosakeyhtiö Otava

Anu Patrakan Sydänvaras-jännäri kuvaa, mihin kaikkeen luottamuksen särkyminen voi johtaa

23.3.2026 14:19:52 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Nelson Monteiro -sarjan neljäs osa Sydänvaras kuljettaa lukijan Porton kapeilta kujilta Atlantin rannalle kesän ensimmäisten helteiden koetellessa tutkintaan uppoutuvia poliiseja. Kylmäävintä on ymmärtää, ettei keneenkään voi luottaa.

Anu Patrakka: Sydänvaras (Otava 2026)

Anu Patrakan uutuusjännärissä Sydänvaras yksin asuva arkkitehti löytyy kotoaan kuolleena rinnallaan murskattu suklaasydän. Tutkimukset on hädin tuskin saatu käyntiin, kun jo ilmaantuu uusi ruumis. Nelson Monteiro asettautuu syöttilinnuksi deittisovellukseen ja riskeeraa suhteensa suomalaiseen naisystäväänsä Emiliaan. Samoihin aikoihin heidän välilleen muodostuu kitkaa. Monteiro tasapainottelee työn ja yksityiselämän välimaastossa, kun muistisairaan isän tempaukset vain pahenevat.

Yli 13 vuotta Portugalissa asunut Patrakka kirjoittaa nykyiseen kotimaahansa sijoittuvia yhteiskunnallisia rikosromaaneja inspiroituen tosielämän tapahtumista. 

– Sydänvarasta kirjoittaessani pohdin ihmissuhdekuvioita oman elämäni kautta ja nimenomaan luottamuksen kannalta. Pitäisikö luottamuksen olla itsestäänselvyys, kunnes toisin osoitetaan, vai onko parisuhteessa sallittua epäillä toisen sanoja ja tekemisiä?

– Olen kulkenut pitkin maata kameran kanssa, jututtanut ihmisiä ja kuunnellut heidän elämäntarinoitaan. Kymmenen vuoden ajan olin osa portugalilaista perhettä. Tunnen siis maan ja ihmisten mentaliteetin aika hyvin, ja puran havaintojani Nelson Monteiro -sarjan kirjoissa.

Patrakka uskoo, että unelmien toteuttaminen on mahdollista, kunhan lakkaa haaveilemasta ja alkaa ajatella unelmaansa tavoitteena.

Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Ilkka Villi.

Tiedustelut, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye