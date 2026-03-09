Eva Biaudet ja Pia Sundell osallistuvat YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokoukseen (CSW70) New Yorkissa

YK:n vuosittainen naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunto kokoaa yhteen hallitusten edustajia, parlamentaarikkoja, YK-järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita eri puolilta maailmaa keskustelemaan tasa-arvosta sekä naisten ja tyttöjen oikeuksista. Kokous on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä foorumeista, joissa seurataan tasa-arvotyön edistymistä ja vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä näissä kysymyksissä.

– Kun vastustus tasa-arvoa kohtaan kasvaa, tarvitaan vahvaa kansainvälistä yhteistyötä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamiseksi. Pohjoismailla on erityinen vastuu olla tässä työssä selkeä ja vahva ääni, Biaudet sanoo.

Tämän vuoden kokous järjestetään aikana, jota leimaavat suuret globaalit haasteet. Sodat ja konfliktit koskettavat erityisesti naisia ja tyttöjä, samalla kun vastustus tasa-arvoa sekä naisten oikeuksia kohtaan kasvaa monissa osissa maailmaa. Myös Euroopassa näemme, kuinka anti-gender-liikkeet pyrkivät heikentämään aiemmin saavutettua edistystä, muun muassa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien osalta.

– Olen hyvin huolissani anti-gender-liikkeen voimistumisesta eri puolilla maailmaa. Siksi meidän on korotettava ääntämme ja toimittava yhdessä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamiseksi. Tasa-arvotyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan, Sundell sanoo.