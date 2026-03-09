Yrittäjägallup: Kesätyöpaikkoja tarjolla viime vuotta vähemmän

Kesätyömahdollisuuksia löytyy edelleen eniten suuremmista pk-yrityksistä, ja toimialoista erityisesti teollisuudesta ja kaupasta. Alueellisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yritykset aikovat palkata kesätyöntekijöitä hieman muuta maata useammin.

Myös palkattavien työntekijöiden määrä on laskussa. Kesätyöntekijöitä palkkaavat yritykset aikovat rekrytoida keskimäärin 3,1 nuorta, kun viime vuonna luku oli 5,2 ja vuonna 2024 vielä 5,6.

“Kannustamme pk-yrityksiä tarjoamaan kesätöitä”

Tuloksissa korostunee kuluvan vuoden heikko talousnäkymä. Yritykset seuraavat tarkasti kysynnän ja taloustilanteen kehittymistä.

– Kannustamme pk-yrityksiä tarjoamaan kesätöitä, jos se vain on mahdollista. Kesätyöt ovat nuorille tärkeitä askelia työelämän taitojen oppimisessa ja työuran rakentamisessa. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen hyödyttää myös yrityksiä, Hellstén sanoo.

– Kaiken kaikkiaan kesätyöt ovat yrityksille erinomainen sauma vahvistaa työnantajakuvaa ja löytää tulevia osaajia.

Näin rekrytoit kesätyöntekijän oikein:

1. Kartoita työtehtävät

Kartoita ne työtehtävät, joihin kesätyöntekijöitä tarvitaan. Mieti, mitä työtehtävien tekeminen vaatii ja millaista työntekijää haet. Pohdi jo etukäteen, miten uudet työntekijät saadaan mukaan työyhteisöön ja miten heitä voidaan työssä parhaalla tavalla tukea.

2. Hoida rekrytointiprosessi oikein

Suhtaudu rekrytointiprosessiin avoimesti ja huolehdi, että jo työpaikkailmoitus houkuttelee työntekijöitä hakemaan ja huomioi mahdolliset hakijat yhdenvertaisesti.

Tarkista työ- ja elinkeinotoimistosta, onko kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mahdollista saada esimerkiksi palkkatukea tai tukeeko kaupunki jollakin tavalla nuorten palkkaamista. TE-toimistoista voi myös saada apua kesätyöntekijöiden hakemiseen. Muista ilmoittaa kesätyöntekijöiden valinnasta myös työnhakijoille, jotka eivät tulleet valituksi.

3. Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, mahdollisesti sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste. Tarkista lisäksi, onko työehtosopimuksessa esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyviä velvoitteita tai määräyksiä palkan osalta.

4. Perehdytä työntekijä kunnolla

Kesätyöntekijä kannattaa perehdyttää yhtä huolellisesti kuin muutkin työntekijät, vaikka hän on töissä vain määräaikaisesti ja huolehtia siitä, että nuori tietää, kenen puoleen voi kääntyä, mikäli työhön liittyen esiintyy kysymyksiä tai haasteita.

5. Muista palkkalaskelma ja työtodistus

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa myös palkkalaskelma. Kun kesätyöntekijän työsuhde loppuu, muista antaa hänelle työtodistus. Lisäksi palkat tulee ilmoittaa tulorekisteriin myös lyhytaikaisista työsuhteista.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 2.–9.2.2026. Siihen vastasi 1 185 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin paremmin tästä.

Lisätietoja: Harri Hellstén, työmarkkina-asioiden päällikkö, 050 502 0111, Suomen Yrittäjät