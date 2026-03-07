Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kaunisto: Halpakrääsä vyöryy Suomeen miljoonina paketteina - “Tähän on pakko puuttua”

9.3.2026 15:13:45 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Suomeen saapuu vuosittain kymmeniä miljoonia halpoja verkkokauppapaketteja, joista suuri osa sisältää vaarallisia tai sääntöjen vastaisia tuotteita. Karut luvut paljastuvat työ- ja elinkeinoministeriön halpatuontia selvittäneen työryhmän tuoreesta raportista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan tilanteeseen on pakko puuttua. Suomi ei voi hyväksyä nykytilannetta, jossa halvin voittaa turvallisuuden, kestävyyden ja reiluuden kustannuksella.

Ville Kaunisto
Ville Kaunisto

Suomeen tuli viime vuonna yli 40 miljoonaa halpaa verkkokauppapakettia, joista lähes kaikki Kiinasta. EU:n tarkastuksissa on havaittu, että jopa 84 prosenttia testatuista tuotteista on vaarallisia tai muuten vaatimusten vastaisia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto pitää tilannetta kestämättömänä.

– Suomeen virtaa miljoonia halpatuotteita, joiden turvallisuutta ei pystytä kunnolla varmistamaan. Samalla suomalaiset yritykset noudattavat tiukkoja sääntöjä ja kantavat vastuunsa ympäristöstä ja kuluttajista. Tämä ei ole reilua kilpailua. Meidän on palautettava kauppaan samat pelisäännöt kaikille, Kaunisto sanoo.

Kauniston mukaan kyse ei ole vain kaupasta, vaan myös kuluttajien turvallisuudesta ja ympäristöstä.

– Kun tuotteet maksavat muutaman euron ja hajoavat hetkessä, ne muuttuvat nopeasti jätteeksi. Halpakrääsän tulva kuormittaa ympäristöä ja murentaa kiertotalouden ideaa. Suomi ei voi hyväksyä nykytilannetta, jossa halvin voittaa turvallisuuden, kestävyyden ja reiluuden kustannuksella, Kaunisto sanoo.

Työministeri Marttisen ja ympäristöministeri Multalan johdolla käynnistetään tarkempi lainsäädäntövalmistelu, jossa pyritään tuomaan lain tasolle ne asiat, joihin Suomessa voidaan kansallisesti vaikuttaa. Valmistelussa keskitytään erityisesti markkina- ja tullivalvontaan, tuotesääntelyn, tuottajavastuuseen, viranomaisten toimivaltuuksiin.

Lisäksi EU:ssa poistuu vuonna 2026 150 euron tullittomuusraja, ja pienille paketeille tulee uusia maksuja.

Kauniston mukaan pysyvät ratkaisut edellyttävät vahvaa vaikuttamista EU:ssa.

– Halpatuontia ei voi pysäyttää yhdellä päätöksellä, mutta siihen voidaan puuttua päättäväisesti. Kokoomukselle on selvää, että kuluttajien turvallisuus, ympäristön kestävyys ja reilu kilpailu eivät saa jäädä globaalin halpakaupan jalkoihin. Suomi vie tätä työtä eteenpäin määrätietoisesti myös Euroopassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

