OKM avustaa Metsästäjäliiton nuorisotyötä – nuoret toivovat käytännönläheisiä koulutuksia

- Avustus on merkittävä tuki liiton nuorisotyölle. Tavoitteenamme on innostaa nuoria oppimaan vastuullista metsästystä, luonnon tuntemusta ja yhteisöllisyyttä. Avustuksen turvin aiempaa useampi nuori saa mahdollisuuden päästä harrastuksen pariin, pohtii Metsästäjäliiton nuorisotyön asiantuntija Antti Mäkinen.



Kysely: koulutuksia ja viestintää nuorilta nuorille



Nuorisotoiminnan ja -viestinnän strategiaa varten liitto toteutti helmikuussa nuorisotyötä koskevan kyselyn.



- Tuoreen kyselyn mukaan nuoria kiinnostavat erityisesti käytännönläheiset koulutukset, kuten saaliin käsittely ja hyödyntäminen, metsästyskoiraharrastus sekä riistanhoito. Myös aseenkäsittely ja turvallisuus nousivat vahvasti esiin, Mäkinen kertoo.



Nuorten vastaukset kertoivat myös harrastukseen liittyvistä haasteista. Yli 40 prosenttia vastaajista koki, että nuorten on melko tai erittäin vaikeaa päästä mukaan metsästysharrastukseen. Suurimpina esteinä pidettiin sopivan metsästyskaverin tai ohjaajan puutetta, harrastuksen kustannuksia sekä vaikeutta päästä metsästysseuran jäseneksi. Sama haaste oli esillä myös puoli vuotta sitten, jolloin liitto selvitti nuorten näkemyksiä suurpetotilanteesta ja muista metsästyksen jatkuvuuteen liittyvistä aiheista.



Nuoret seuraavat metsästystä somessa



Nuoret toivovat selkeää, käytännönläheistä ja nuorilta nuorille suunnattua sisältöä, erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Instagram ja TikTok nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi viestintäkanaviksi, joiden kautta nuoret haluavat saada tietoa toiminnasta.



- Tähän toiveeseen pyrimme omalta osaltamme vastaamaan Metsästäjäliiton nuorten ryhmän viestinnällä, toteaa nuorten ryhmän puheenjohtaja Karlo Ruotsalainen.



Ministeriön myöntämällä avustuksella edistetään nuorisolain (1285/2016) 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia luomalla edellytyksiä nuorisoalan järjestössä tapahtuvalle nuorten kansalaistoiminnalle ja harrastamiselle.



Metsästäjäliiton nuorisokyselyyn vastasi noin 450 alle 30-vuotiasta nuorta kattavasti eri puolilta Suomea. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli miehiä ja kolmannes naisia. Suurin osa nuorista oli jo aktiivisia metsästysharrastajia.