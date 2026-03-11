TRIDIAM tuo Suomeen ensimmäisen tuotantosolun suurten metalliosien 3D-tulostukseen

Suurten metalliosien teollinen valmistus on ottamassa Suomessa merkittävän harppauksen, kun TRIDIAM ottaa käyttöön lisäävään valmistukseen tarkoitetun teollisen tuotantosolun. Järjestelmä tarjoaa teollisuudelle uuden vaihtoehdon suurten metallikomponenttien valmistukseen, varaosatuotantoon sekä kuluneiden kappaleiden korjaukseen.

Suomen ensimmäinen täysin integroitu robottipohjainen WAAM‑tuotantosolu (Wire Arc Additive Manufacturing) on pohjoismaisessakin mittakaavassa merkittävä investointi. Suurten metalliosien 3D-tulostus on yleistynyt nopeasti teollisuudessa maailmalla. Suomessa vastaavaa teknologiaa on aiemmin kokeiltu tutkimusympäristöissä, mutta nyt käyttöön tuleva teollinen tuotantosolu tuo teknologian ensimmäistä kertaa yritysten käyttöön kaupallisena palveluna.

”Laiteinvestointi merkitsee merkittävää askelta kohti kestävämpää ja huoltovarmempaa metallikomponenttien tuotantoa Suomessa ja Pohjoismaissa”, sanoo TRIDIAMin toimitusjohtaja Jari‑Antero Sivula. “Suurten metallikomponenttien lisäävä valmistus lyhentää toimitusaikoja, vähentää materiaalihukkaa ja parantaa koko arvoketjun tehokkuutta.”

”MX3D:n M1 -järjestelmä yhdistää teollisuusrobotin, kappaleenkäsittelylaitteen ja hitsausvirtalähteen sekä digitaalisen prosessinohjauksen yhdeksi automatisoiduksi tuotantosoluksi”, jatkaa TRIDIAMin toinen yrittäjä Santeri Varis.

Ratkaisu mahdollistaa keskisuurten ja suurten metallikomponenttien valmistuksen nopeasti ja materiaalitehokkaasti esimerkiksi prosessi-, meri-, energia- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin.

“TRIDIAM on erinomainen edelläkävijä WAAM-teknologian käyttöönotolle Pohjoismaissa”, sanoo MX3D:n toimitusjohtaja Gijs van der Velden. “Olemme ylpeitä voidessamme toimittaa järjestelmän, joka mahdollistaa suurikokoisten metallikomponenttien tuotannon uudella tavalla.”

3D-tulostuksen teollista käyttöönottoa edistävän FAME-ekosysteemin johtaja Eetu Holstein pitää investointia merkittävänä askeleena suomalaiselle lisäävän valmistuksen kehitykselle. Ekosysteemiin kuuluu jo yli 60 yritystä ja tutkimuslaitosta koko lisäävän valmistuksen arvoketjusta.

”TRIDIAMin hankinta muuttaa teollisuusyritysten mahdollisuuksia merkittävästi. Jo pelkästään mahdollisuus korjata suuria metalliosia kotimaassa voi vähentää merkittävästi sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia. Sen lisäksi teollisuudelle aukeaa uusia mahdollisuuksia myös täysin uudenlaisten suurten metallikomponenttien valmistamiseen. On hienoa nähdä, että FAMEn jäsenyritys vie muutosta näin merkittävällä teolla eteenpäin”, sanoo Eetu Holstein DIMECC Oy:stä.

Järjestelmä otetaan käyttöön TRIDIAMin tuotantotiloissa Porvoossa toukokuussa 2026.

TRIDIAM

TRIDIAM on suomalainen lisäävän valmistuksen yritys, joka keskittyy suurikokoisten metallikomponenttien tuotantoon ja teollisten haasteiden ratkaisemiseen. Yritys tarjoaa kokonaispalvelun ideoinnista ja innovoinnista aina valmiisiin sertifioituihin komponentteihin asti. Porvoossa toimiva TRIDIAM tarjoaa ympäristöystävällisempiä, materiaalitehokkaampia ja paikallisesti tuotettuja vaihtoehtoja perinteiselle metallikappaleiden valmistukselle.

MX3D

MX3D on robottipohjaisen Wire Arc Additive Manufacturing ‑teknologian kansainvälinen edelläkävijä. Amsterdamissa toimiva yritys toimittaa avaimet käteen ‑laitteistoja ja ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat monimutkaisten ja suurikokoisten metallikomponenttien valmistuksen asiakkaiden omissa tiloissa. MX3D tunnetaan muun muassa maailman ensimmäisestä 3D‑tulostetusta terässillasta ja WAAM‑järjestelmien toimittamisesta ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

TRIDIAM Oy, Jari‑Antero Sivula, jari@tridiam.fi, +358 50 317 1246

TRIDIAM Oy, Santeri Varis, santeri@tridiam.fi, +358 50 409 4333

MX3D B.V., Gijs van der Velden, gijs@mx3d.com, +31 20 737 2450

FAME-ekosysteemi, Eetu Holstein, eetu.holstein@dimecc.com, +358 40 840 8660