Savoy JAZZFest 2026 toi kansainväliset jazztähdet Helsinkiin ja juhlisti suomalaisen jazzin satavuotista taivalta

Kahdeksas Savoy JAZZFest järjestettiin 4.-7. maaliskuuta. Ohjelman taiteellinen laatu keräsi runsaasti kiittävää mediahuomiota ja yleisöpalautetta sekä liki 2500 hengen yleisön (2495 henkilöä).

Taiteellisen johtajan roolissa debytoinut kitaristi Kalle Kalima oli iloinen festivaalin saamasta palautteesta:

"Vuoden kestäneen teoreettisen valmistelun jälkeen pääsimme vihdoin kohtaamaan Helsingin yleisön ja esiintyjät analogisessa, todellisessa maailmassa. Kokemus oli unohtumaton ja ylitti odotukseni. Monet artistit kiittivät, että Savoyn tiimissä yhdistyvät ystävällisyys ja ammattimaisuus harvinaisella tavalla. Yleisön palaute sekä finaalin standing ovation olivat erittäin koskettavia.", Kalima sanoo.

Savoy JAZZFest avattiin keskiviikkona 4.3., jolloin lavalla kuultiin laulaja Jelena Kuljićin, saksofonisti-klarinetisti Frank Gratkowskin ja pianisti Achim Kaufmannin trioa, joka esitti Duke Ellingtonin ja Billy Strayhornin musiikkia omaleimaisesti tulkittuina. Samana iltana Savoyssa esiintyi myös Berliinissä vaikuttava yhdysvaltalaistaustainen laulaja Sera Kalo, tuoden festivaaliin spoken wordiä ja elektronista ilmaisua. Kalon rinnalla soittivat saksofonisti Marius Max, rumpali Lukas Akintaya ja kontrabasisti Sofia Eftychidou. Torstain ohjelmassa esiintyi sveitsiläisen vokalisti-säveltäjä Andreas Schaererin kansainvälinen yhtye, jossa soittivat rumpali Mario Hänni, italialainen harmonikkataiteilija Luciano Biondini ja Kalima itse kitaristina. Illan toisessa osassa lavalla nähtiin korealais-hollantilainen rumpali Sun Mi Hong, jonka johtamassa kvintetissä soittivat pianisti Chaerin Im, kontrabasisti Alessandro Fongaro, tenorisaksofonisti Nicolò Ricci ja trumpetisti Alistair Payne.

Perjantai-illan kokonaisuus oli yksi festivaalin odotetuimmista, kun yhdysvaltalainen pianisti Jason Moran esiintyi UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa osana Celebrating Duke Ellington: My Heart Sings ‑ohjelmistoaan. Loppuunmyydyssä konsertissa kuultiin Ellingtonin musiikkia Moranin uudelleentulkinnoin, ja illan solistina esiintyi suomalainen laulaja Nina Mya. Moran toimi itse orkesterin kapellimestarina.

Lauantaina Savoy-teatterin lavalla nähtiin itävaltalainen seitsemänhenkinen yhtye Shake Stew, jonka energinen afrobeatin ja jazzin yhdistävä ilmaisu koettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Yhtyeeseen kuuluivat Lukas Kranzelbinder, , basso, sähköbasso, guembri, Lorend Widauer, trumpetti, Fabian Rucker, alttosaksofoni, Johannes Schleiermacher, tenorisaksofoni, Tobias Hoffmann, kitara, Nikolaus Dolp, rummut, lyömäsoittimet ja Herbert Pirker, rummut, lyömäsoittimet.

Festivaalin päätöskonsertissa esiintyivät yhdysvaltalainen saksofonisti Joe Lovano, argentiinalainen pianisti Leo Genovese, basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa, joiden ainutlaatuinen musiikillinen kohtaaminen sai yleisön osoittamaan suosiota seisaaltaan. Konsertin jälkeen festivaali jatkui Minne Garden & Loun­gen jatkoklubilla, jossa esiintyivät basisti Mikael Huhtalan ja vibrafonisti Tuomas Virtasen duo sekä illan päätteeksi avoimet jamit.

Festivaalin konserttiohjelmaa täydensi suomalaisen jazzin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetyt Jazz Suomi 100 ‑keskustelut. Torstaina järjestetty keskustelutilaisuus Jazzin rajamailla kokosi yhteen neljä suomalaisen musiikkikentän tekijää – Teppo Mäkysen, Jimi Tenorin, Mariskan ja Hassan Maikalin – ja keskustelun moderoi Ylen musiikkitoimittaja Tuuli Saksala. Perjantain keskustelutilaisuus Jazztarinoita Suomesta tarkasteli jazzin kotimaisia kehityskulkuja ja suomalaisen jazzin sadan vuoden taivalta keskustelijoinaan Vieno Kekkonen, Sami Linna, Erkki Liikanen, Pekka Jalkanen ja Kaisa Mäensivu sekä moderaattori Nina Öhman. Tilaisuudet laajensivat festivaalin sisältöä konserttien ulkopuolelle ja tarjosivat yleisölle näkökulmia jazzin rooliin suomalaisessa kulttuurissa. Keskustelutilaisuuksien järjestäjinä toimivat Suomen Jazzliitto, Taideyliopisto, Helsingin yliopisto sekä Savoy-teatteri.

Festivaalin oheisohjelmaan kuuluivat lisäksi kaksi Hotel Havenin järjestämää jazzbrunssia, joissa esiintyjänä toimi pianisti-laulaja Nat Newborn.

Festivaali oli Savoy-teatterin tuotantoa, ja sen kumppaneita olivat tänä vuonna UMO Helsinki Jazz Orchestran, ravintola Minne, Hotel Havenin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Turku Jazz Festival.

Savoy JAZZFest järjestetään seuraavan kerran 3.-6.3.2027. Tapahtuman pääkonsertit pidetään Savoy-teatterissa. Neljän päivän Blind Bird -festivaalipassit ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi.







Savoy JAZZFest 4.–7.3.2026



KE 4.3.

klo 19 Kuljić – Gratkowski – Kaufmann (Serbia/Saksa) / Sera Kalo’s eX.II (USA/Saksa)

TO 5.3.

klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazzin rajamailla

klo 19 Andreas Schaerer: A Novel of Anomaly (Sveitsi/Italia) / Sun-Mi Hong Quintet (Etelä-Korea/Italia/Iso-Britannia)

PE 6.3.

klo 17 Jazz Suomi 100 -keskustelu: Jazztarinoita Suomesta

klo 19 Jason Moran (USA) & UMO Helsinki Jazz Orchestra: Celebrating Duke Ellington. Laulusolistina Nina Mya

LA 7.3.

klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

klo 17.30 Shake Stew (Itävalta)

klo 20 Joe Lovano – Leo Genovese – Antti Lötjönen - Joonas Riippa (USA/Argentiina/Suomi)

klo 21.30 Jatkoklubi + jamit, ravintola Minne. Vapaa pääsy

SU 9.3.

klo 12.30-15.00 Havenly Jazz Brunch: Nat Newborn. Restaurant Haven, Unioninkatu 17

Tuottaja:

Savoy JAZZFestin taiteellisena johtajana toimii kaudella 2026-2028 kitaristi Kalle Kalima. Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaavana tuottajana toimii Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotel Haven.



