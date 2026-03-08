SDP:n Eveliina Heinäluoma: Crime as a Service on ilmiö, jolta täytyy välittömästi katkoa siivet

Tapaus kytkeytyy poliisin mukaan myös Ruotsin järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä huumekauppaan. Useilla epäillyistä on myös yhteyksiä nimeämättömään Pohjois-Helsingin katujengiin. Poliisin mukaan rikos oli tilattu ulkomailta, Lähi-idän alueelta.

– Nuorisorikollisuus ja etenkin järjestäytyneen rikollisuuden rooli sen kasvussa ovat ilmiöitä, jotka täytyy ottaa vakavasti. Tarvitsemme konkreettisia ja moniammatillisia toimia, jotta nuorisorikollisuus saadaan kitkettyä, mutta ennen kaikkea poliisille ja oikeuslaitokselle tulisi turvata riittävät resurssit, Heinäluoma toteaa.

– Toivottomuus ja näköalattomuus ovat värvääjien arvokkain työkalu ja onkin äärimmäisen huolestuttavaa, että poliisin uutisoimissa tapauksissa rikoksen tekijöiksi värvätyt nuoret olivat tekohetkellä vain 15-vuotiaita. Etenkin ilmiö, jossa rikoksia tilataan ulkomailta käsin jengirikollisuuden toimijoita hyödyntäen on huolestuttava, Heinäluoma linjaa.

Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, ja Suomessa on vakiintunut jo monta hyvää toimintamallia, kuten poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön ankkuritoiminta, joka pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten rikollisuutta.

– Tarvitsemme lisää pitkäjänteisiä ja monialaisia toimia, jotka tähtäävät sekä juurisyiden että jo syntyneiden ongelmien korjaamiseen. Mikäli alaikäinen tuomitaan ehdolliseen vankeustuomioihin, pitäisi tuomioon liittää aina tukitoimintaa, johon nuorella on velvollisuus osallistua. Nyt tarjottu vapaaehtoinen tuki ei tavoita niitä nuoria, jotka siitä eniten hyötyisivät, Heinäluoma päättää.