SDP:n Eveliina Heinäluoma: Crime as a Service on ilmiö, jolta täytyy välittömästi katkoa siivet
9.3.2026 15:47:40 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Helsingin poliisi julkaisi tänään tiedot laajasta rikosvyyhdistä, jonka yhteydessä selvisi, että kahta nuorta epäillään tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä. Poliisin mukaan täysi-ikäiset rikolliset värväsivät kaksi 15-vuotiasta poikaa toteuttamaan rikoksen. Kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma (sd) vaatii välittömiä toimia ja tuomion saaneiden nuorten tukitoimiin osallistuminen pitäisi tehdä pakolliseksi.
Tapaus kytkeytyy poliisin mukaan myös Ruotsin järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekä huumekauppaan. Useilla epäillyistä on myös yhteyksiä nimeämättömään Pohjois-Helsingin katujengiin. Poliisin mukaan rikos oli tilattu ulkomailta, Lähi-idän alueelta.
– Nuorisorikollisuus ja etenkin järjestäytyneen rikollisuuden rooli sen kasvussa ovat ilmiöitä, jotka täytyy ottaa vakavasti. Tarvitsemme konkreettisia ja moniammatillisia toimia, jotta nuorisorikollisuus saadaan kitkettyä, mutta ennen kaikkea poliisille ja oikeuslaitokselle tulisi turvata riittävät resurssit, Heinäluoma toteaa.
– Toivottomuus ja näköalattomuus ovat värvääjien arvokkain työkalu ja onkin äärimmäisen huolestuttavaa, että poliisin uutisoimissa tapauksissa rikoksen tekijöiksi värvätyt nuoret olivat tekohetkellä vain 15-vuotiaita. Etenkin ilmiö, jossa rikoksia tilataan ulkomailta käsin jengirikollisuuden toimijoita hyödyntäen on huolestuttava, Heinäluoma linjaa.
Pyörää ei kuitenkaan tarvitse keksiä uudelleen, ja Suomessa on vakiintunut jo monta hyvää toimintamallia, kuten poliisin, nuoriso- ja sosiaalityön ankkuritoiminta, joka pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten rikollisuutta.
– Tarvitsemme lisää pitkäjänteisiä ja monialaisia toimia, jotka tähtäävät sekä juurisyiden että jo syntyneiden ongelmien korjaamiseen. Mikäli alaikäinen tuomitaan ehdolliseen vankeustuomioihin, pitäisi tuomioon liittää aina tukitoimintaa, johon nuorella on velvollisuus osallistua. Nyt tarjottu vapaaehtoinen tuki ei tavoita niitä nuoria, jotka siitä eniten hyötyisivät, Heinäluoma päättää.
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
