Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead tarkastelee digitalisaation vaikutuksia työhön, oppimiseen ja meihin kaikkiin
10.3.2026 09:13:01 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Monialainen ja tulevaisuusorientoitunut tapahtuma järjestetään Oulussa Hotelli-Ravintola Lasaretissa ja verkossa 25.–26.3.2026.
Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead -tapahtuman teemat liittyvät nykypäivän työelämän keskeisiin muutostekijöihin, jotka koskettavat meitä kaikkia: miten työtä tehdään, mitä osaamista tarvitaan ja miten palveluita kehitetään nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
Tapahtumassa pureudutaan monipuolisen puhujakaartin johdolla erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
-
Miten digitalisaatio muuttaa työtä – ja laajemmin elinympäristöämme?
-
Millaisia osaamistarpeita tulevaisuuden työelämä edellyttää – ja miten organisaatiot voivat vastata niihin?
-
Miltä digitaalinen murros näyttää koulutuksen arjen tasolla?
Ohjelma koostuu puheenvuoroista, joissa yhdistyy tulevaisuuden suuntaviivat ja käytännön esimerkit kehittämistyöstä. Ääneen pääsevät mm. Saku Tuominen, Markku Pelkonen/Markku AI, Medhi Gupta ja Nina Ewerlöf. Lisäksi tapahtuman toisena päivänä on tarjolla monipuolisia työpajoja, joiden avulla voi verkostoitua ja syventyä itseä kiinnostavaan aiheeseen.
Tapahtuman toteuttamisesta vastaavat OSAOn, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja BusinessOulun useat hankkeet yhteistyössä.
Oulu edelläkävijänä digitalisaation, metaversumin ja tulevaisuuden oppimisen kehityksessä
Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead tuo esille laajasti alueen osaamista digitalisaatioon, metaversumin viimeisimpiin kehityssuuntiin ja tulevaisuuden oppimisen kehitykseen liittyen.
Smart City -yhteyspäällikkö Ari Saine BusinessOulusta painottaa Oulun vahvaa asemaa tulevaisuuden teknologioiden ja digikyvykkyyden kehityksessä sekä tapahtumien välisen yhteistyön merkitystä.
“Jatkamme erinomaiseksi osoittautunutta, metaversumia pohtivaa Rails Ahead -tapahtumasarjaa yhteistyössä Digikyvykäs Pohjoinen -tapahtuman kanssa. Oululla on loistavat edellytykset olla digikyvykkyyden ja metaversumin edelläkävijä Euroopassa.”
Koulutuskuntayhtymä OSAOn näkökulmasta digitalisaation kehitys kytkeytyy vahvasti työelämän muutoksiin ja oppimisen tulevaisuuteen. Projektipäällikkö Leena Törmälehto korostaa, että muutos ei ole vasta edessä, vaan jo osa arkea.
"Kun puhumme tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöistä, ajattelemme helposti jotain kaukana siintävää. Todellisuudessa tulevaisuus on jo hiipinyt sisään meidän arkeemme – ehkä huomaamattakin. OSAOlla reagoidaan ennakoivasti työelämän muutoksiin ja haluammekin esitellä tehtyä kehitystyötä laajasti alueen toimijoille."
Kenelle tapahtuma on tarkoitettu – ja mitä hyötyä osallistumisesta on?
Tapahtuma on suunnattu erityisesti sinulle, joka
-
työskentelet paikallisessa tai alueellisessa yrityksessä ja etsit uusia näkökulmia digitalisaation ja tekoälyn käyttöönottoon tai haluat verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita.
-
toimit oppilaitoksen opettajana tai koulutuksen kehittäjänä ja kaipaat konkreettisia ideoita digitalisuuden ja uusien oppimisympäristöjen (kuten VR/XR) hyödyntämiseen.
-
toimit johto- tai esihenkilötehtävissä ja haluat vahvistaa organisaation digikyvykkyyttä ja muutosvalmiutta sekä saada käytännön näkökulmia digitalisaation ja tekoälyn johtamiseen.
-
olet asiantuntija, joka haluaa ymmärtää digitalisaation vaikutuksia omaan työhösi, uraasi tai laajemmin työelämään.
-
edustat teknologia- ja innovaatiotoimijoita, jotka etsivät uusia case-esimerkkejä, ideoita tai yhteistyökumppaneita.
-
työskentelet julkisella sektorilla tai alueellisessa kehittämisessä, ja haluat seurata digitalisaation nykytilaa alueella.
Ilmoittautuminen paikan päälle Lasaretissa järjestettävään tapahtumaan päättyy 15.3. Ilmoittautuminen verkkotapahtumaan päättyy 22.3.
Lue lisää ja ilmoittaudu Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead | OSAO
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena TörmälehtoProjektipäällikköKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0406359776leena.tormalehto@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
Taitaja-kilpailuihin 7 kilpailijaa OSAOsta27.2.2026 10:16:45 EET | Tiedote
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma kokoaa yhteen Suomen parhaat nuoret taitajat toukokuussa. OSAOsta finaaliin pääsi 7 kilpailijaa 6 eri lajissa. Lisäksi Tuusulassa nähdään myös 7 OSAOlaista tuomaria, joista 4 toimii eri lajien päätuomareina.
Taitaja9-tulokset Pohjois-Suomen aluekilpailusta – kolme joukkuetta finaaliin11.2.2026 16:30:10 EET | Tiedote
OSAO järjesti Pohjois-Suomen Taitaja9-aluekilpailun 4.2.2026, jossa kilpaili 25 yläkoululaisten joukkuetta. Toukokuun Tuusulan finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä.
OSAOon yhteishaussa lähes 2 000 opiskelupaikkaa3.2.2026 08:30:32 EET | Tiedote
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 17.2.-17.3.2026.
OSAO järjestää Taitaja2026-semifinaalit ja Taitaja9-aluekilpailun22.1.2026 12:38:53 EET | Tiedote
Ammattiin opiskelevien ammattitaidon SM-kilpailuiden semifinaalit ovat 26.1. – 30.1.2026 ja peruskoululaisten Taitaja9-aluekilpailu on 4.2.2026.
OSAO uudistaa organisaatiotaan: toimialoihin siirtyminen ja toimipisteet vuoden 2026 alusta alkaen31.12.2025 09:44:11 EET | Tiedote
Koulutuskuntayhtymä OSAOn organisaatiomuutos astuu voimaan vuoden 2026 alusta: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme