Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead tarkastelee digitalisaation vaikutuksia työhön, oppimiseen ja meihin kaikkiin

Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead -tapahtuman teemat liittyvät nykypäivän työelämän keskeisiin muutostekijöihin, jotka koskettavat meitä kaikkia: miten työtä tehdään, mitä osaamista tarvitaan ja miten palveluita kehitetään nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Tapahtumassa pureudutaan monipuolisen puhujakaartin johdolla erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Miten digitalisaatio muuttaa työtä – ja laajemmin elinympäristöämme?

Millaisia osaamistarpeita tulevaisuuden työelämä edellyttää – ja miten organisaatiot voivat vastata niihin?

Miltä digitaalinen murros näyttää koulutuksen arjen tasolla?

Ohjelma koostuu puheenvuoroista, joissa yhdistyy tulevaisuuden suuntaviivat ja käytännön esimerkit kehittämistyöstä. Ääneen pääsevät mm. Saku Tuominen, Markku Pelkonen/Markku AI, Medhi Gupta ja Nina Ewerlöf. Lisäksi tapahtuman toisena päivänä on tarjolla monipuolisia työpajoja, joiden avulla voi verkostoitua ja syventyä itseä kiinnostavaan aiheeseen.

Tapahtuman toteuttamisesta vastaavat OSAOn, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja BusinessOulun useat hankkeet yhteistyössä.

Oulu edelläkävijänä digitalisaation, metaversumin ja tulevaisuuden oppimisen kehityksessä

Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead tuo esille laajasti alueen osaamista digitalisaatioon, metaversumin viimeisimpiin kehityssuuntiin ja tulevaisuuden oppimisen kehitykseen liittyen.

Smart City -yhteyspäällikkö Ari Saine BusinessOulusta painottaa Oulun vahvaa asemaa tulevaisuuden teknologioiden ja digikyvykkyyden kehityksessä sekä tapahtumien välisen yhteistyön merkitystä.

“Jatkamme erinomaiseksi osoittautunutta, metaversumia pohtivaa Rails Ahead -tapahtumasarjaa yhteistyössä Digikyvykäs Pohjoinen -tapahtuman kanssa. Oululla on loistavat edellytykset olla digikyvykkyyden ja metaversumin edelläkävijä Euroopassa.”

Koulutuskuntayhtymä OSAOn näkökulmasta digitalisaation kehitys kytkeytyy vahvasti työelämän muutoksiin ja oppimisen tulevaisuuteen. Projektipäällikkö Leena Törmälehto korostaa, että muutos ei ole vasta edessä, vaan jo osa arkea.

"Kun puhumme tulevaisuuden työ- ja oppimisympäristöistä, ajattelemme helposti jotain kaukana siintävää. Todellisuudessa tulevaisuus on jo hiipinyt sisään meidän arkeemme – ehkä huomaamattakin. OSAOlla reagoidaan ennakoivasti työelämän muutoksiin ja haluammekin esitellä tehtyä kehitystyötä laajasti alueen toimijoille."

Kenelle tapahtuma on tarkoitettu – ja mitä hyötyä osallistumisesta on?

Tapahtuma on suunnattu erityisesti sinulle, joka

työskentelet paikallisessa tai alueellisessa yrityksessä ja etsit uusia näkökulmia digitalisaation ja tekoälyn käyttöönottoon tai haluat verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita.

toimit oppilaitoksen opettajana tai koulutuksen kehittäjänä ja kaipaat konkreettisia ideoita digitalisuuden ja uusien oppimisympäristöjen (kuten VR/XR) hyödyntämiseen.

toimit johto- tai esihenkilötehtävissä ja haluat vahvistaa organisaation digikyvykkyyttä ja muutosvalmiutta sekä saada käytännön näkökulmia digitalisaation ja tekoälyn johtamiseen.

olet asiantuntija, joka haluaa ymmärtää digitalisaation vaikutuksia omaan työhösi, uraasi tai laajemmin työelämään.

edustat teknologia- ja innovaatiotoimijoita, jotka etsivät uusia case-esimerkkejä, ideoita tai yhteistyökumppaneita.

työskentelet julkisella sektorilla tai alueellisessa kehittämisessä, ja haluat seurata digitalisaation nykytilaa alueella.

Ilmoittautuminen paikan päälle Lasaretissa järjestettävään tapahtumaan päättyy 15.3. Ilmoittautuminen verkkotapahtumaan päättyy 22.3.

Lue lisää ja ilmoittaudu Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead | OSAO