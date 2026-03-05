Helmikuu oli Länsi-Euroopassa poikkeuksellisen sateinen – maailmanlaajuisesti helmikuu oli viidenneksi lämpimin

Helmikuun 2026 maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 13,26 °C, mikä on 0,53 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 keskimääräinen lämpötila helmikuussa. Kuukausi oli 1,49 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo.

Euroopassa lämpötilat vaihtelivat alueittain: Länsi-, Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa oli tavanomaista lämpimämpää, kun taas Fennoskandiassa, Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä vallitsi tavanomaista kylmempi sää. Euroopan maa-alueiden keskilämpötila oli kokonaisuutena hieman vertailukauden 1991–2020 keskiarvoa alempi.

Erityisesti Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa helmikuuta leimasivat voimakkaat myrskyt ja runsaat sateet. Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa koettiin poikkeuksellisia sateita, mikä aiheutti laajoja tulvia sekä merkittäviä vahinkoja ja jopa kuolonuhreja.

Runsaat sateet liittyivät ilmakehän jokiin, eli kapeisiin, hyvin kosteaa ilmaa kuljettaviin vyöhykkeisiin sekä tavanomaista etelämmäs siirtyneeseen suihkuvirtaukseen, joka ohjasi myrskyjä kohti Etelä-Eurooppaa. Myrskyjen sarja toi alueelle toistuvasti uusia sadealueita, mikä kasvatti sademääriä ja johti maanvyöryihin erityisesti Iberian niemimaalla ja Länsi-Ranskassa.

”Helmikuun sää Euroopassa oli pitkään hyvin kaksijakoinen: Länsi-Euroopassa esiintyi poikkeuksellisen runsaita sateita, kun taas Fennoskandiassa sää oli korkeapaineen takia hyvin vähäsateinen. Ilmastonmuutoksen vaikutus säätyyppien pysyvyyteen on aktiivisen tutkimuksen kohteena, ja on mahdollista, että tulevaisuudessa säätilanteet voivat pysyä paikallaan entistä herkemmin”, sanoo tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitokselta.

Helmikuun keskimääräinen meriveden pintalämpötila oli 20,88 °C, mikä on mittaushistorian toiseksi korkein helmikuun arvo yhdessä vuoden 2025 kanssa. Arktisen merijään laajuus oli helmikuussa noin 5 % keskimääräistä pienempi ja mittaushistorian kolmanneksi alhaisin.

Helmikuu oli Suomessa tavanomaista kylmempi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan helmikuussa oli tavanomaista kylmempää koko maassa. Kuukauden keskilämpötila vaihteli lounaissaariston noin −5 asteesta Pohjois-Lapin noin −18 asteeseen. Vuosien 1991‒2020 keskiarvoon verrattuna helmikuun keskilämpötila oli koko maassa 3–6 astetta tavanomaista alempi. Näin ollen helmikuu oli paikoin harvinaisen kylmä eri puolilla maata. Sademäärät olivat monin paikoin tavanomaista pienempiä.