KUTSU: Erityislapsiperheiden tilanne on kriisiytynyt – 24.3. kansanedustajat ja järjestöt etsivät ratkaisuja

Useat, eri sosiaaliturvaetuuksiin tehdyt leikkaukset ovat heikentäneet erityislasten perheiden toimeentuloa jopa 500–800 eurolla kuukaudessa. Heikennykset selviävät erityislasten perheitä edustavan Pähkinänsärkijät-verkoston haastatteluista, joilla verkosto kartoitti, millaisia sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita erityislapsiperheillä on ollut käytössään ennen ja mitä nyt.

Erityislapset ovat lapsia, joilla on jokin kehitykseen, oppimiseen, käyttäytymiseen tai terveyteen liittyvä erityinen tuen tarve. He saattavat tarvita arjessa, koulussa tai kuntoutuksessa enemmän yksilöllistä ohjausta ja tukea kuin muut lapset.

Vanhemmille tämä merkitsee usein rajallisia mahdollisuuksia kokopäivätyöhön, mikä lisää riippuvuutta sosiaaliturvasta. Tällä hallituskaudella sosiaaliturvaa on muutettu kannustamaan kokopäiväiseen työhön. Samalla erityislapsiperheiden käyttämiä palveluita on heikennetty hyvinvointialueilla.

Paneelissa mukana kansanedustajat:

Hanna Holopainen (vihr.), eduskunnan nepsy-verkoston puheenjohtaja

(vihr.), eduskunnan nepsy-verkoston puheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk.)

(kesk.) Krista Kiuru (sd.)

(sd.) Mia Laiho (kok.)

(kok.) Aino-Kaisa Pekonen (vas.)

(vas.) Jaana Strandma n (ps.)

n (ps.) Henrik Wickström (r.)

Paneelissa tarkastellaan kolmea ratkaisua, joilla voidaan keventää erityislapsiperheiden kuormitusta:

Vammaistuen ja omaishoidon tuen tasokorotus sekä omaishoidon tuen kriteerien yhdenmukaistaminen, nepsy-perheet huomioiden Työnteon ja sosiaaliturvan joustavien yhdistämismahdollisuuksien palauttaminen Perheiden varhaisen tuen vahvistaminen turvaamalla järjestöjen toiminnan jatkuvuus

Aiheeseen johdattaa Pähkinänsärkijät-verkoston puheenjohtaja, Tukena-säätiön kehittämispäällikkö Katja Marjamäki. Erityislasten vanhemmat Krista Ojala ja Eini Elomaa tuovat kokemuspuheenvuoissaan näkökulmia aiheeseen omasta arjestaan.

Kansanedustajien paneelia kommentoivat Leijonaemot ry:n toiminnanjohtaja Noora Peltoniemi ja Tukena-säätiön hallituksen puheenjohtaja, vammaisjärjestökonkari ja kahden vaikeasti monivammaisen aikuisen lapsen vanhempi Jyrki Pinomaa.

Paneelikeskustelua johdattelee kehittämispäällikkö Sofia Lindqvist Monimuotoiset perheet –verkostosta.

Myös verkkostriimina toteutettavan tilaisuuden järjestävät eduskunnan nepsy-verkosto ja yli kahdestakymmenestä järjestöstä koostuva Pähkinänsärkijät-verkosto. Verkostolla on median haastateltaviksi lupautuneita vanhempia, jotka elävät erityislapsiarkea.

Ilmoittaudu seuraamaan tilaisuutta striimin kautta:

https://www.lyyti.fi/reg/erityislapsiperheet

Jos haluat tulla Pikkuparlamenttiin, ilmoittaudu Sofia Lindqvistille 18.3. mennessä. Lindqvist välittää myös haastateltavia medialle.