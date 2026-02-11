Monimuotoiset perheet -verkosto

KUTSU: Erityislapsiperheiden tilanne on kriisiytynyt – 24.3. kansanedustajat ja järjestöt etsivät ratkaisuja

12.3.2026 10:56:54 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Kutsu

Jaa

Erityislapsiperheiden arki on vaikeutunut merkittävästi viime vuosien sosiaaliturvaleikkausten ja palvelujen heikentymisen seurauksena. Tämä lisää kustannuksia tulevaisuudessa. Tervetuloa tiistaina 24. maaliskuuta kello 14.30–16.00 eduskunnan Pikkuparlamentissa tilaisuuteen Erityislapsiperheiden haasteet ja ratkaisut, jossa kansanedustajat etsivät ratkaisuja kriisiin yhdessä erityislapsiperheitä kohtaavien järjestöjen kanssa.

Aikuinen ja lapsi pitävät toisiaan kädestä lähikuvassa.
Pasi Leino. Kuvaa voi käyttää, jos kirjoittaa tilaisuudesta tai kutsun pohjalta erityislapsiperheistä, kunhan mainitsee kuvaajan.

Useat, eri sosiaaliturvaetuuksiin tehdyt leikkaukset ovat heikentäneet erityislasten perheiden toimeentuloa jopa 500–800 eurolla kuukaudessa. Heikennykset selviävät erityislasten perheitä edustavan Pähkinänsärkijät-verkoston haastatteluista, joilla verkosto kartoitti, millaisia sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita erityislapsiperheillä on ollut käytössään ennen ja mitä nyt.

Erityislapset ovat lapsia, joilla on jokin kehitykseen, oppimiseen, käyttäytymiseen tai terveyteen liittyvä erityinen tuen tarve. He saattavat tarvita arjessa, koulussa tai kuntoutuksessa enemmän yksilöllistä ohjausta ja tukea kuin muut lapset.

Vanhemmille tämä merkitsee usein rajallisia mahdollisuuksia kokopäivätyöhön, mikä lisää riippuvuutta sosiaaliturvasta. Tällä hallituskaudella sosiaaliturvaa on muutettu kannustamaan kokopäiväiseen työhön. Samalla erityislapsiperheiden käyttämiä palveluita on heikennetty hyvinvointialueilla.

Paneelissa mukana kansanedustajat:

  • Hanna Holopainen (vihr.), eduskunnan nepsy-verkoston puheenjohtaja
  • Hilkka Kemppi (kesk.)
  • Krista Kiuru (sd.)
  • Mia Laiho (kok.)
  • Aino-Kaisa Pekonen (vas.)
  • Jaana Strandman (ps.)
  • Henrik Wickström (r.)

Paneelissa tarkastellaan kolmea ratkaisua, joilla voidaan keventää erityislapsiperheiden kuormitusta:

  1. Vammaistuen ja omaishoidon tuen tasokorotus sekä omaishoidon tuen kriteerien yhdenmukaistaminen, nepsy-perheet huomioiden
  2. Työnteon ja sosiaaliturvan joustavien yhdistämismahdollisuuksien palauttaminen
  3. Perheiden varhaisen tuen vahvistaminen turvaamalla järjestöjen toiminnan jatkuvuus

Aiheeseen johdattaa Pähkinänsärkijät-verkoston puheenjohtaja, Tukena-säätiön kehittämispäällikkö Katja Marjamäki. Erityislasten vanhemmat Krista Ojala ja Eini Elomaa tuovat kokemuspuheenvuoissaan näkökulmia aiheeseen omasta arjestaan.

Kansanedustajien paneelia kommentoivat Leijonaemot ry:n toiminnanjohtaja Noora Peltoniemi ja Tukena-säätiön hallituksen puheenjohtaja, vammaisjärjestökonkari ja kahden vaikeasti monivammaisen aikuisen lapsen vanhempi Jyrki Pinomaa.

Paneelikeskustelua johdattelee kehittämispäällikkö Sofia Lindqvist Monimuotoiset perheet –verkostosta.

Myös verkkostriimina toteutettavan tilaisuuden järjestävät eduskunnan nepsy-verkosto ja yli kahdestakymmenestä järjestöstä koostuva Pähkinänsärkijät-verkosto. Verkostolla on median haastateltaviksi lupautuneita vanhempia, jotka elävät erityislapsiarkea.

Ilmoittaudu seuraamaan tilaisuutta striimin kautta:

https://www.lyyti.fi/reg/erityislapsiperheet

Jos haluat tulla Pikkuparlamenttiin, ilmoittaudu Sofia Lindqvistille 18.3. mennessä. Lindqvist välittää myös haastateltavia medialle.

Avainsanat

erityislapsiperhesosiaaliturvaetuudetpalvelutlapsiperheköyhyysomaishoito

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Monimuotoiset perheet on kymmenen perhejärjestön yhteistyöverkosto. Järjestöt edustavat eri tavoin normeista poikkeavia perheitä, ja kattavat noin kolmasosan kaikista suomalaisista perheistä. Monimuotoiset perheet -verkosto tekee vaikuttamistyötä politiikan, palveluiden ja työelämän parissa. Verkoston tavoitteena on yhteiskunta, jossa perheet ovat yhdenvertaisia ja jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä.

Pähkinänsärkijät-verkoston jäsenjärjestöt, jotka yhdessä järjestävät tilaisuuden

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Kirjon omaishoitajat ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Monimuotoiset perheet -verkosto
Omaishoitajaliitto ry
Pakolaisnuorten tuki ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Vanhempainliitto
Tukena-säätiö sr
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Monimuotoiset perheet -verkosto

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, johtajat ja opettajat – kuinka huomioitte perheiden monimuotoisuuden?11.2.2026 11:39:06 EET | Tiedote

Suomessa yli kolmasosa lapsiperheistä on rakenteeltaan monimuotoisia, ja perheiden monimuotoisuus on arkipäivää myös varhaiskasvatuksessa. Tämän huomiointi on tärkeää, ja siihen ohjaavat myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on suuri tarve käytännönläheiselle tiedolle ja konkreettisille keinoille monimuotoisuuden huomioimiseen. Tähän vastaavat Monimuotoiset perheet -verkoston uudet kokemukselliset videohaastattelut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye