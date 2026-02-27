Muistutus! KUTSU medialle | Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta -näyttelyn lehdistötilaisuus to 12.3. klo 10.00 EMMAssa

Aika ja paikka

To 12.3.2026, EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Tiedotustilaisuus klo 10.00, näyttelyyn voi tutustua klo 9.30 alkaen.

Tilaisuuden kielet: suomi ja englanti.



Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta -näyttelyn esittelevät kuraattorit, EMMAn intendentti Ingrid Orman sekä amanuenssit Laura Eweis ja Pernilla Wiik. Tiedotustilaisuudessa puhuu myös EMMAn johtaja Krist Gruijthuijsen.

Haastatteluita näyttelyn taiteilijoiden kanssa on mahdollista järjestää myös etänä. Osa taiteilijoista ovat tavattavissa museolla näyttelyn avautumista edeltävinä viikkoina, lehdistötilaisuudessa paikalla ovat Germaine Kruip, Haruka Kashima, Jani-Matti Salo, Ken Matsubara, WAUHAUS ja Maaria Wirkkala.

Lisätietoa, haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset ma 9.3.2026 mennessä:

Iris Suomi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

iris.suomi@emmamuseum.fi

+358 44 760 1930

Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta | 14.3.2026 – 7.2.2027

Nykyaikaa etsimässä on EMMAn kansainvälisten ryhmänäyttelyiden sarja, joka kokoaa yhteen aikamme merkittäviä taiteilijoita tarkastelemaan nykyhetken ilmiöitä ja kysymyksiä. Sarjan nyt avautuva kolmas osa on kutsu olemaan läsnä ajassa ja paikassa. Tilalliset installaatiot muuntavat museon näyttelytilat hiljentymisen ja keskittymisen paikoiksi, joissa nousevat esiin kuulumisen ja juurettomuuden teemat.

Taiteilijat: Marina Abramović, Haruka Kashima, Kimsooja, Tarik Kiswanson, Germaine Kruip, Ken Matsubara, Lydia Ourahmane, Helen Pashgian, Jani-Matti Salo, Danh Võ, WAUHAUS x TTK (Nurture), Ian Wilson ja Maaria Wirkkala. Osa teoksista on valittu Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta.

Nykyaikaa etsimässä -näyttelysarjan nimi viittaa suomalaisen kirjailijan Olavi Paavolaisen vuonna 1929 julkaisemaan esseekokoelmaan, jossa hän pohti modernia identiteettiä ja kokemusta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sarjan aikaisemmat näyttelyt on nähty EMMAssa vuosina 2016 ja 2022.

Lämmin kiitos näyttelyn tukijoille: LähiTapiolalle Helen Pashgianin teoksen mahdollistavasta lahjoituksesta, sekä Jane ja Aatos Erkon säätiölle tuesta Kimsoojan installaation toteutukseen.

Näyttely on saanut Museoviraston valtionavustusta.